LeasePlan Deutschland GmbH

Das sind die Top-10-Gebrauchtwagen

Düsseldorf (ots)

ALD Automotive | LeasePlan hat die Verkäufe ihrer Leasingrückläufer an Privatpersonen von Januar bis Juli 2024 ausgewertet und eine Liste der beliebtesten Gebrauchtwagen veröffentlicht:

Diese Leasingrückläufer kommen bei Autokäufern gut an:

Ford Focus (19 %)

Hyundai Kona (12 %)

Kia Ceed (11 %)

Nissan Leaf (10 %)

Renault Zoe (10 %)

VW Golf VII (8 %)

VW Passat (8 %)

Mercedes Benz C-Klasse (7 %)

Hyundai i30 (7 %)

Kia XCeed (7 %)

Geschäftsführer Martin Kössler: "Wir sehen, dass sich der Gebrauchtwagenmarkt erholt. Gebrauchte Fahrzeuge sind wieder verfügbar und günstiger als im Vorjahr, jedoch sind wir noch weit vom Vorkrisenniveau entfernt. Aktuell können Käufer aber von saisonbedingt günstigeren Preisen profitieren. Der Sommer ist ideal für den Kauf oder das Leasing eines gebrauchten Autos. Insbesondere junge, gut ausgestattete und scheckheftgepflegte Leasingrückläufer der Mittelklasse über alle Antriebsarten hinweg sind beliebt und auch die Nachfrage nach Elektroautos steigt wieder an."

ALD Carmarket ist der Gebrauchtwagenvertrieb von ALD Automotive | LeasePlan in Deutschland. In den Gebrauchtwagenzentren in Dorfmark und Norderstedt gibt es eine sich ständig wechselnde Auswahl an etwa 1.000 hochwertigen und gepflegten Leasingrückläufern fast aller Marken. Das Kauf- und Leasingangebot ist auch online verfügbar.

Die durchschnittlich drei Jahre alten Leasingrückläufer mit einer Laufleistung zwischen 30.000 und 90.000 Kilometern sind erstklassig ausgestattet, scheckheftgepflegt und nach strengen Qualitätskriterien geprüft.

Jedes Fahrzeug wird mit einer aktuellen Haupt- und Abgasuntersuchung übergeben. Zusätzliche Sicherheit bietet die optionale Reparaturkostenversicherung.

Original-Content von: LeasePlan Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell