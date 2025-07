Grillfürst

Die neue Freiheit am Grill: Grillfürst präsentiert die Independence Serie in smarter und klassischer Ausführung

Bild-Infos

Download

Bad Hersfeld (ots)

Technik trifft Tradition: Mit der neuen Independence Serie bringt Grillfürst, Deutschlands führender Grillfachhandel, eine Produktlinie auf den Markt, die Grillbegeisterten maximale Entscheidungsfreiheit bietet - und das in mehrfacher Hinsicht. Ob smarter High-End-Gasgrill mit App-Steuerung oder klassisch-analoges Kraftpaket: Die Independence-Serie steht für Unabhängigkeit und kompromisslose Qualität - entwickelt für echte Grillenthusiasten.

Die Independence Serie richtet sich mit ihren 3-, 5- oder 8-Brenner-Modellen an ambitionierte Hobbygriller ebenso wie an erfahrene Grillmeister, die Wert auf Leistung, Flexibilität, Langlebigkeit und natürlich Optik legen. Alle Modelle basieren auf derselben robusten wie ästhetisch einzigartigen Grundkonstruktion aus doppelwandigem Edelstahl, die in 2025 mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde. Die smarte Variante überzeugt mit modernster Technik: Per App lässt sich der gesamte Grillprozess bequem via Smartphone steuern. Temperaturzonen können exakt justiert, Garpunkte per Kerntemperaturfühler überwacht und ganze Grillprogramme gespeichert oder individuell angepasst werden. Ideal für alle, die bei Longjobs wie Pulled Pork oder Brisket nichts dem Zufall überlassen möchten - oder für Gastgeber, die ihre Gäste unterhalten wollen, während der Grill autonom Höchstleistung liefert. Die klassischen Optionen richten sich an Puristen, die beim Grillen gern selbst Hand anlegen. Statt digitaler Sensorik kommen hier präzise manuelle Regler und ein fein abgestimmtes Brennersystem zum Einsatz. Das Ergebnis: direkter Kontakt zur Hitze, unmittelbare Kontrolle und authentisches Grillgefühl.

Kompakt, durchdacht, leistungsstark: Der Einstieg in die Independence-Welt

Der Independence 3-Brenner ist der ideale Einstieg in die Premiumklasse des Grillens - ohne Kompromisse bei Design, Technik oder Ausstattung. In mattschwarzer Optik überzeugt der kompakte Gasgrill durch ein durchdachtes Gesamtkonzept, das Qualität, Komfort und Funktionalität ebenso vereint wie seine größeren Brüder. Ein echtes Highlight aller Modelle der Serie: der integrierte XXL-Infrarotbrenner mit 800 °C, ausgestattet mit zwei separat regulierbaren Keramikbrennern - perfekt für Steaks mit beeindruckender Kruste. Die Garkammer aus Alu-Druckguss mit Edelstahl-Auskleidung sowie ein doppelwandiger Deckel mit Sichtfenster und Edelstahl-Glasfaser-Dichtung sorgen für optimale Wärmespeicherung. Aluminium-Drehregler mit mattschwarzer Beschichtung und Safety-LEDs ermöglichen präzise Steuerung und edle Haptik. Weitere Features wie massive Gusseisenroste, Soft-Close-Türen, stabile Räder, ein sicherer Gasanschluss und die Halterung für eine 11 kg-Gasflasche machen das Modell zur smarten Wahl für Grillfans.

Vielseitigkeit auf Top-Niveau: Der Independence 5-Brenner

Ob klassisch oder smart gesteuert - der Independence 5-Brenner ist das Herzstück für alle, die beim Grillen keine Kompromisse eingehen. Mit fünf leistungsstarken Brennern, durchdachter Ergonomie und kompromissloser Materialqualität verbindet das Modell Technik, Komfort und Präzision auf Profi-Niveau. In der smarten Variante bietet der Grill eine automatische Temperatursteuerung per App oder Touch-Display, inklusive fünf vorprogrammierter Modi - von Low & Slow bis zum Stufenmodus für manuelles Arbeiten bis 400 °C. Eine digitale Kerntemperatur-Bibliothek und vier Temperaturfühler sorgen für perfekte Ergebnisse bei jedem Grillgut - wahlweise zur Messung im Inneren des Fleisches oder der Garraumtemperatur. Auch der Füllstand der Gasflasche lässt sich über eine integrierte Waage präzise und bequem digital ablesen. Ein weiteres Highlight ist die XXL-Hochtemperaturzone mit zwei separat regulierbaren Keramikbrennern - ideal für Steaks mit Röstaromen und unvergleichlichem Branding. Ob smart oder klassisch - der Independence 5-Brenner überzeugt durch Power, Präzision und eine Ausstattung, die jedes BBQ zu einem Erlebnis macht.

Maximale Leistung, kompromisslose Ausstattung: Das Flaggschiff der Independence-Serie

Mit dem größten Modell der Independence-Serie präsentiert Grillfürst einen Gasgrill, der neue Maßstäbe setzt: Der Doppelkammer-Grill mit insgesamt 12 Brennern und einer Gesamtleistung von 35,3 kW eröffnet ambitionierten Grillfans nahezu grenzenlose Möglichkeiten - von Low & Slow bis High-Heat. Dank separat regelbarer Temperaturzonen lassen sich verschiedenste Gerichte gleichzeitig und punktgenau zubereiten. Im Zentrum steht auch hier der leistungsstarker XXL-Infrarotbrenner mit 800 °C, ausgestattet mit zwei regulierbaren Keramikbrennern - ideal für die Zubereitung besonders großer Steaks oder mehreren Cuts parallel. Ergänzt wird das Setup durch einen Infrarot-Heckbrenner für perfekte Drehspießgerichte (Zubehör optional) sowie einem praktischen Seitenkocher für Töpfe und Pfannen. Auch die Materialwahl überzeugt: Die Garkammer aus Alu-Druckguss mit Edelstahl-Innenauskleidung, doppelwandige Deckel mit Sichtfenstern und Edelstahl-Glasfaser- Dichtung sichern eine herausragende Hitzespeicherung. Hinzu kommen massive Edelstahlroste, Safety-LED-Drehregler, Soft-Close-Türen, extrastabile Räder, ein Safety-Gasanschluss sowie zwei separate Gasflaschenhalterungen für je 11 kg Flaschen.

Ein echtes Kraftpaket - gemacht für alle, die das Maximum erwarten.

Red Dot Design Award 2025 für Grillfürst: Smarte Ästhetik trifft High-Tech

Mit dem Independence setzt Grillfürst auch ein gestalterisches Statement im Grillsegment. Der Independence überzeugt nicht nur durch technische Raffinesse, sondern auch durch seine klare Designsprache und wurde dafür mit dem renommierten Red Dot Design Award 2025 ausgezeichnet. Der High-End-Grill vereint markantes Industrial Design mit durchdachter Benutzerführung. "Design ist für uns mehr als Optik - es bedeutet Qualität, intuitive Bedienung und Begeisterung", so Geschäftsführer Joachim Weber. Der Award ist daher eine besondere Bestätigung für das gesamte Entwicklerteam.

Leistung, die man sieht, Ergebnisse, die man schmeckt

Die Independence Serie bringt zusammen, was bislang oft getrennt war: die Leidenschaft für ursprüngliches Grillen und das Interesse an smarten Helfertools. Während der klassische Grill für intensive, unmittelbare Grillerlebnisse sorgt, eröffnet das smarte Modell völlig neue Möglichkeiten im Bereich der automatisierten Temperatursteuerung, Rezeptverwaltung und sogar ferngesteuerten Grillprogramme - ideal für BBQ-Fans und Technikliebhaber.

Die Independence Serie ist ab sofort erhältlich. Alle Varianten gibt es entweder mit Gusseisen- oder Edelstahlrosten. Der 5-Brenner ist als smarte Variante erhältlich. www.grillfuerst.de

Klassisch:

Grillfürst Independence P330G Gasgrill - 1.199EUR (UVP)

Grillfürst Independence P330E Gasgrill - 1.299EUR (UVP)

Grillfürst Independence P530G Gasgrill - 1.399EUR (UVP)

Grillfürst Independence P530E Gasgrill - 1.499EUR (UVP)

Grillfürst Independence P830G Doppelkammer Gasgrill - 2.399EUR (UVP)

Grillfürst Independence P830E Doppelkammer Gasgrill - 2.499EUR (UVP)

Smart:

Grillfürst Independence P530G Smart Grill - 2.099EUR (UVP)

Grillfürst Independence P530E Smart Grill - 2.199EUR (UVP)

ÜBER GRILLFÜRST

Die Grillfürst GmbH ist Deutschlands größter Fachhändler für Grillgeräte und Zubehör. Seit 2010 steht das Unternehmen für exzellenten Service, kompetente Beratung und ein breites Sortiment von über 7.000 Artikeln und 80 Marken - online und in 13 Standorten in Deutschland und der Schweiz. Mit über 600 Eigenmarken-Produkten setzt Grillfürst Maßstäbe in der Grillbranche. Als Branchenexperte bietet Grillfürst Shop-in-Shop-Lösungen und platziert komplette BBQ-Sortimente im LEH und DIY-Segment - von umfangreichen Gasgrill-Serien bis zum weltweit größten Dutch-Oven-Sortiment. Gleichzeitig sorgt die Multi-Channel-Strategie für hohe Präsenz: Produkte sind stationär erlebbar und online schnell verfügbar. Kunden profitieren von mehrfach ausgezeichnetem Service, ob in der Filiale, per Telefon, E-Mail oder Videoberatung. Mit dieser einzigartigen Kombination aus Multi-Channel-Strategie, Fachhandelskompetenz und Innovationskraft setzt Grillfürst neue Maßstäbe in der Grillbranche.

Original-Content von: Grillfürst, übermittelt durch news aktuell