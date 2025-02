Grillfürst

Die neue Dimension des Grillens hat einen Namen: Independence von Grillfürst

Bad Hersfeld

Er sieht unglaublich gut aus, ist gespickt mit heißen Features und durchdachten Details und dabei auf dem neuesten Stand, was Temperaturentwicklung und -überwachung betrifft. Und als wäre das noch nicht genug, ist er auch noch echt smart. Das ist der neue Independence P 530 von Grillfürst. Futuristisch-cooles Design trifft Technik und Know-How. Denn die absolute Neuheit sorgt für eine Zeitenwende auf dem Markt und punktet mit allerhand Features, die nicht nur Grill-, sondern auch Technik-Fans begeistern. Hier kommen alle auf ihre Kosten, die entweder alles gerne selbst im Griff haben bis zu denen, die sich digital unter die Arme greifen lassen. Der Independence ist optisch und ausstattungsmäßig der Bolide unter den Grillstationen unter dessen Haube so einiges schlummert: Hochwertige Verarbeitung, riesiges Temperaturspektrum und größte Infrarotzone seiner Klasse, 4 Temperatursensoren sowie Drehregler-Beleuchtung, digitale Kerntemperatur-Bibliothek und eingebauter Füllstandsanzeige für Gasflaschen und enormer Stauraum verpackt in einem Grill getoppt mit optionaler Temperatursteuerung per Touch Display oder App sowie fünf smarten Betriebsmodi.

He's got the look! Der Independence punktet mit Optik, Haptik und Ausstattung

Grillfürst hat genau diesen Grill entwickelt - richtig smart mit dem neuen Independence P 530, der im Markt seinesgleichen sucht. Mit seiner ultimativen Neuheit hat Deutschlands Fachhändler Nr. 1 wieder bewiesen, dass er sein Handwerk versteht. Der neue Independence besticht zuallererst durch sein unvergleichlich cooles Design. Die Form, die Kanten, die Winkel - alles ist perfekt aufeinander abgestimmt und fügt sich zu einem hochwertigen und optisch wie haptisch ansprechenden Gesamt-Look in matt-schwarz und edlem grau. Auch die Drehregler sind aus Aluminium gefertigt, liegen gut in der Hand und sorgen mit ihrem Profil für ein "Must-Touch"-Gefühl. Damit ist der Independence ein echter Hingucker. Design-Fans wissen: Form follows function. Das ist beim Independence nicht anders. Grillfürsts Neuer punktet mit allerlei äußeren wie inneren Werten. Blickt man unter die Haube, fällt der Blick auf die edelstahlverkleidete Alu-Gussdruckwanne als Upgrade zum Vorgänger. Die Grillroste gibt es aus Edelstahl oder als Gussrost. Außerdem ist der Independence ausgestattet mit einem Backburner sowie einem Ablagerost für noch mehr Optionen - sowohl bei den Grillgerichten als auch der Grillfläche. Die Innenraumbeleuchtung bietet gute Sicht auf alles, was hier zubereitet wird. So weit, so gut - denn ein absolutes Highlight versteckt sich im linken Bereich des Grills. Die Infrarotzone des Independence verschiebt Grenzen, denn der Grill verfügt über die bisher größte Hochtemperatur-Infrarotzone seiner Klasse. Hier findet jedes Tomahawk-Steak genügend Platz. 2 XXL-Keramikbrenner, die getrennt voneinander reguliert und genutzt werden können, bieten wortwörtlich unendliche Weite. All das sitzt auf einem geräumigen

Unterschrank, der mit Soft-Close Türen versehen ist. Gummierte Rollen sorgen für verbesserte Manövrierfähigkeit. Bereits hier zeigt sich, dass Grillfürst in Sachen Details die Extrameile gegangen ist. Genau das setzt sich fort. Im Inneren des Unterschranks sorgt ein Schubladen-System für die unkomplizierte Organisation des Zubehörs - dank Innenraumbeleuchtung jederzeit gut sichtbar für allzeit guten Überblick. Allein diese Features machen ihn zu einem Grill, der keine BBQ-Wünsche offenlässt.

Technical Score - volle Punktzahl! Die Technik-Evolution in einem Grill

Wenn der Prozess von Leidenschaft angetrieben ist, warum dann aufhören? Grillfürst hat sich selbst herausgefordert und dem Independence weitere Features zugedacht. Mehr Komfort, digitale Lösungen, intuitive und unkomplizierte Bedienung - all das erwartet Grillmeister, die nicht nur Wert auf perfekte Ergebnisse und Spaß am Grillen legen, sondern auch noch ein Faible für technische Lösungen mitbringen. Der Independence ermöglicht dank der integrierten Technik ein Maximum an Komfort. Neben einer fest verbauten Temperatursonde, können gleich 4 Temperatursensoren für Kern- und Garraumtemperatur individuell im Garraum platziert werden und geben Auskunft, welche Temperatur im Independence herrscht, denn Grillfürsts Independence ist von 95°C bis 360°C automatisch regelbar und erreicht in Spitze manuell sogar bis zu 400°C. Mit der einzigartig smarten Temperaturmessung, -Anzeige und -Steuerung per Touch Display oder Smartphone App lässt sich die Temperatur aus der Ferne steuern. Gleichzeitig kann zwischen 5 verschiedenen Betriebsmodi gewählt werden. Das Ganze funktioniert dank der komplett weiterentwickelten Steuereinheit mit WLAN-Modul. In Kombination mit der digitalen Kerntemperatur-Bibliothek entstehen perfekte Ergebnisse. So kann der Gargrad je nach Grillgut eingestellt werden. Die eingebaute Gasflaschen-Füllstandsanzeige ist ebenfalls einmalig und kommt mit grammgenauer Information für 5 kg, 8 kg oder 11 kg Gasflaschen daher. Einfach Gasflasche darauf platzieren, austarieren und Füllstand immer im Auge behalten. Grillfürst hat es geschafft, Technik und modernes Know-How mit etwas ganz Sinnlichem zu kombinieren - denn der Independence sorgt für das, worauf es beim Grill auch in Zukunft ankommt: 100 % Geschmack. Während der Grill die Arbeit maximal erleichtert, können Grillmeister Zeit mit Familie und Freunden verbringen und sich auf das Ergebnis verlassen die von Low & Slow, indirektem Grillen, direktem Grillen, einem Stufenmodus bis hin zum klassischen freien Grillen alles möglich machen - ob klassisches Grillen oder mit digitalen Helfern, der Independence vereint alles in einem Gerät.

Independence - der Grill mit smartem Extra

Der Independence ist gespickt mit allerhand optischen wie technischen Raffinessen, die modernen Genuss in den heimischen Garten bringen und Technologie mit Design made in Germany kombinieren. Als technologische Weiterentwicklung des weltweit ersten Gasgrills seiner Klasse mit automatischer Temperatursteuerung lässt sich der Independence P 530

Smart ganz bequem per Smartphone App steuern und überwachen. Dabei punktet er mit individuellem, hybridem Design und ist ein echter Hingucker, der manuelles wie smartes Grillen gleichermaßen ermöglicht und Grillen so vielfältig wie noch nie macht. Den Independence gibt es als Smart Grill ab 1.899 EUR UVP und ist ab sofort in allen Grillfürst-Filialen und online verfügbar.

Der neue Independence auf einen Blick:

Einzigartige, smarte Temperaturmessung, -Anzeige und -Steuerung per Touch Display oder Smartphone App

per Touch Display oder Smartphone App 5 verschiedene Betriebsmodi - Low & Slow, indirektes Grillen, direktes Grillen, Stufenmodus und freies Grillen wie du es bisher gewohnt warst.

- Low & Slow, indirektes Grillen, direktes Grillen, Stufenmodus und freies Grillen wie du es bisher gewohnt warst. Garraumtemperatur zwischen 95°C und 360°C automatisch regelbar, 400°C Maximaltemperatur

automatisch regelbar, 400°C Maximaltemperatur Größte Hochtemperatur-Infrarotzone seiner Klasse in linker Seitenablage - bestehend aus 2 XXL-Keramikbrennern

in linker Seitenablage - bestehend aus 2 XXL-Keramikbrennern Gasflaschen-Füllstandsanzeige - für 5 kg, 8 kg oder 11 kg Gasflaschen

- für 5 kg, 8 kg oder 11 kg Gasflaschen Digitale Kerntemperatur-Bibliothek für perfekte Ergebnisse

für perfekte Ergebnisse Inkl. 4 Temperaturfühler - für Kerntemperatur und Garraumtemperatur individuell nutzbar

- für Kerntemperatur und Garraumtemperatur individuell nutzbar Garraumbeleuchtung - digital zuschaltbar

- digital zuschaltbar Stauraum mit 3 Schubladen im Unterschrank

im Unterschrank Bodenprojektion - Grillfürst Logo in rot, digital zuschaltbar

- Grillfürst Logo in rot, digital zuschaltbar Smarte Drehregler-Beleuchtung - individuell wählbar oder mit verschiedenen Betriebsarten

- individuell wählbar oder mit verschiedenen Betriebsarten Magic Mode mit Visualisierung der gewünschten Kerntemperatur via Drehregler-Farbe

mit Visualisierung der gewünschten Kerntemperatur via Drehregler-Farbe Beleuchteter Innenraum im Unterschrank mit Soft-Close Türen

Optimierte Arbeitshöhe mit 94,5 cm

Individuelles hybrides Design - entwickelt mit eigenem Produktdesigner

Weitere Infos unter: https://www.grillfuerst.de/

ÜBER GRILLFÜRST

Die Grillfürst GmbH ist Deutschlands größter Grillfachhandel. Seit 2010 steht das Unternehmen für erstklassigen Service, kompetente Beratung und ein umfangreiches Produktportfolio. Das Sortiment umfasst mehr als 7.000 Artikel von über 80 Marken, die über den Onlineshop (Deutschland und Schweiz) sowie in insgesamt 13 bundesweiten Standorten und in Luzern bei Grillfürst Schweiz erhältlich sind. Mit seiner Eigenmarke legt Grillfürst als Hersteller hohen Wert auf Innovation und gestaltet mit 600 hauseigenen Produkten die Welt der Grillbranche maßgeblich mit.

