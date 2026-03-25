Leipfinger-Bader

Holz-Lehm Massivdecke: Nachhaltige Alternative zu Stahlbetondecken

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Vatersdorf (ots)

Die Holz-Lehm Massivdecke von Leipfinger-Bader vereint die natürlichen Vorteile von Holz und Lehm zu einem klimapositiven, nachhaltigen Bausystem. Sie kombiniert die Biegezugfestigkeit von Holz mit den schall- und brandschützenden sowie temperaturregulierenden Eigenschaften von Lehm - und das mit minimalem CO2-Ausstoß sowie höchster Recyclingfähigkeit.

Die Bauindustrie steht zunehmend vor der Aufgabe, den ökologischen Fußabdruck von Gebäuden zu verringern. Mit der innovativen Holz-Lehm Massivdecke liefert Leipfinger-Bader eine ressourcenschonende Antwort auf diese Herausforderung. Das System basiert auf einer tragenden Holzbalkendecke, die mit Lehm (Rohdichte: 2,2 kg/dm³) ausgegossen wird. Ein modernes Gießverfahren sorgt für eine wirtschaftliche, skalierbare Herstellung. Holz übernimmt vollständig die Tragfunktion, wodurch die statische Berechnung im Rahmen des klassischen Holzbaus erfolgt.

Mit einem Flächengewicht von über 250 kg/m² bietet das Bauteil hervorragenden Schallschutz, während der Lehm die Tragstruktur zuverlässig vor Feuer schützt. Das Entwicklungsziel REI90 soll im Laufe des Jahres durch weiterführende Brandversuche bestätigt werden.

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Ressourcenschonend und klimafreundlich

Im Vergleich zu konventionellen Stahlbetondecken reduziert die Holz-Lehm Konstruktion den CO2-Ausstoß bei der Herstellung erheblich. Holz speichert Kohlenstoff langfristig, während Lehm durch geringe Verarbeitungsenergie, Wiederverwendbarkeit und natürliche Herkunft die Umweltbelastung minimiert.

Dadurch erzielt das System eine positive Klimabilanz: Es bindet mehr CO2, als es verursacht. Zudem sorgt die thermische Masse des Lehms für stabile Raumtemperaturen und geringeren Energieverbrauch während der Nutzungsphase - ein entscheidender Beitrag zu energieeffizientem und nachhaltigem Bauen.

Alle Komponenten lassen sich am Ende ihres Lebenszyklus sortenrein trennen, wiederverwenden oder recyceln. Bereits heute bildet das Nebenprodukt der Sand- und Kiesgewinnung, die Filterschlämme, die Grundlage des Gemisches.

Wirtschaftlich und ökologisch effizient

Ein spezieller Gießprozess, unterstützt durch natürliche Fließmittel aus der Lebensmittelindustrie, ersetzt das aufwändige Stampfen. So entstehen Materialeigenschaften ähnlich dem klassischen Stampflehm, jedoch mit deutlich geringerem Kosten-, Zeit- und Energieaufwand.

Das Ergebnis ist ein ökologisch wie ökonomisch nachhaltiges Bausystem, das Kreislaufwirtschaft, Materialgesundheit und Baueffizienz vereint.

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Pilotprojekt: Verband für Ländliche Entwicklung in Tirschenreuth

Ein erstes erfolgreiches Anwendungsbeispiel der Holz-Lehm Massivdecke ist der Neubau des Verbands für Ländliche Entwicklung Tirschenreuth. Hier wurden 650 m² Holz-Lehm Decken- und Dachelemente von Leipfinger-Bader in Pfeffenhausen vorgefertigt und just-in-time angeliefert.

Die unbehandelten Oberflächen zeigen im Innenraum des Gebäudes die natürliche Materialästhetik von Holz und Lehm und schaffen zudem ein gesundes, behagliches Raumklima.

Zur Referenz

Zukunft des nachhaltigen Bauens

Mit der Holz-Lehm Massivdecke bringt Leipfinger-Bader ein wegweisendes, kreislauffähiges Bausystem auf den Markt. Es steht für klimapositives Bauen, hohe Energieeffizienz, Brandschutz und Langlebigkeit - und ist damit ein Meilenstein für die Zukunft des nachhaltigen Bauens.

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