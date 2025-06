AXISCADES Technologies Limited

MBDA und AXISCADES verpflichten sich zum Ausbau der strategischen Zusammenarbeit

Paris und Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire)

Auf der Paris Air Show 2025 bekräftigten der CEO von MBDA, Eric Béranger, und der Vorsitzende von AXISCADES, Dr. Sampath Ravinarayanan, ihr Engagement für den Ausbau ihrer laufenden Partnerschaft, die sich an der langfristigen Vision von MBDA „Make in India" orientiert.

Verstärkung der bestehenden Zusammenarbeit:

AXISCADES Aerospace & Technologies Pvt. Ltd. ist ein langjähriger indischer Offset-Partner von MBDA und liefert maßgeschneiderte und druckfertige Prüfstände und Lösungen für die MICA-Raketen und Raketenwerfer von MBDA. Das Unternehmen übernimmt auch die Wartung der Trägerraketen auf Depot-Ebene und bietet MBDA damit hochwertige und kostengünstige Dienstleistungen. Beide Parteien gehen davon aus, dass das Arbeitsvolumen mit dem Wachstum der weltweiten Aktivitäten von MBDA zunehmen wird.

Ausweitung des Geltungsbereichs:

Auf diesem Fundament aufbauend wird die Partnerschaft auf neue Bereiche ausgedehnt. AXISCADES, das bereits weltweit führende OEMs der Luft- und Raumfahrtindustrie unterstützt und als Lieferant des indischen Verteidigungsministeriums anerkannt ist, bringt fortschrittliche Kompetenzen in den Bereichen Engineering und Verteidigungssysteme mit. Beide Unternehmen werden untersuchen, wie diese Kompetenzen zu den zukünftigen Programmen von MBDA in Indien beitragen und die Selbstständigkeitsinitiative „Atmanirbhar Bharat" der indischen Regierung unterstützen können.

Es wurden Arbeitsgruppen gebildet, um neue Bereiche der Zusammenarbeit zu definieren und diese effektiv durchzuführen.

Neue Einrichtung im Aerospace Park:

Um die Zusammenarbeit weiter voranzutreiben, wird AXISCADES in seinem neuen Firmengelände im Aerospace Park in der Nähe des Kempe Gowda International Airport in Bengaluru eine eigene Einrichtung für MBDA errichten. Diese hochmoderne Anlage wird ein Testlabor, eine Raketenabschussanlage, Ausrüstung, Werkzeuge und geschultes Personal umfassen und so eine kontinuierliche Spitzenleistung bei Lieferung und Support gewährleisten.

Beide Unternehmen arbeiten daran, die Partnerschaft so zu strukturieren, dass ein langfristiger strategischer und industrieller Nutzen entsteht.

Informationen zu AXISCADES:

AXISCADES Aerospace & Technologies Pvt. Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AXISCADES Technologies Ltd., einem weltweit führenden Anbieter von Technologien und technischen Lösungen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bengaluru ist an 17 Standorten weltweit tätig, darunter in Frankreich, Deutschland, Dänemark, den USA und Kanada, und beschäftigt ein Team von mehr als 3.200 Mitarbeitern.

AXISCADES unterhält enge Beziehungen zum indischen Verteidigungsministerium, zu Verteidigungslabors, staatlichen Unternehmen und globalen OEMs und verfügt über fundiertes Fachwissen in den Bereichen Waffensysteme, Avionik, Radar, elektronische Kriegsführung, C4I2, Drohnen, Anti-Drohnen-Systeme und Testlösungen. Es hat innovative interne und gemeinschaftliche Projekte in den Bereichen Land, Marine, Luft- und Raumfahrt sowie Innere Sicherheit durchgeführt.

Das Unternehmen bietet End-to-End-Lösungen für den gesamten Lebenszyklus der Produktentwicklung - von Konzept und Design bis hin zu Fertigungsunterstützung und Zertifizierung - für Fortune-500-Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Automobil, Halbleiter und Industrie.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.axiscades.com

