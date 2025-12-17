Leipfinger-Bader

Leipfinger-Bader realisiert energieeffiziente Wohnanlage in Werneuchen

Vatersdorf (ots)

Wie lässt sich der Wohnungsmangel durch effizienten und nachhaltigen Wohnungsbau lösen? Leipfinger Bader zeigt in Werneuchen bei Berlin, wie modernes Bauen mit schlanken Ziegelfertigteilen und energieeffizienter Gebäudetechnik wirtschaftlich und klimafreundlich gelingt. Der Neubau eines Wohnkomplexes nach KfW 40 Förderstandard beweist, dass Ziegelsteine auch im Modulbau Maßstäbe in Schnelligkeit, Qualität und Nachhaltigkeit setzen können. In den Wandelementen verbaut waren dabei direkt auch Rollladenkästen mit integrierter Lüftung und Wärmerückgewinnung, die modulares Bauen auf höchstem Qualitätsniveau ermöglichen.

Wohnraum ist teuer und rar - insbesondere in und um Großstädte und Metropolregionen. Die Herausforderung beim Bauen besteht dabei oftmals darin, die Wohnfläche auf dem zur Verfügung stehenden Baugrundstück bestmöglich auszunutzen, beispielsweise durch einen dünnen Wandaufbau. Dem entgegen stehen jedoch häufig Aspekte der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Denn gut gedämmte Wände bringen für gewöhnlich eine gewisse Dicke mit sich, die den verfügbaren Wohnraum einschränkt. Doch dieser Spagat lässt sich lösen - wie jetzt der Neubau einer Wohnanlage in der Metropolregion Berlin/Brandenburg zeigt.

Maximale Wohnfläche durch schlanken Mauerziegel Aufbau

Das Projekt in Werneuchen umfasst fünf Mehrfamilienhäuser nach KfW 40 Standard. Ziel war es, möglichst viel Wohnraum auf begrenztem Grundstück zu schaffen - ohne Einbußen bei Energieeffizienz oder Bauqualität. Zum Einsatz kam der Mauerziegel W065 Coriso von Leipfinger Bader. Durch seinen schlanken Aufbau von nur 36,5 cm konnte gegenüber einer Holzkonstruktion mit 46 cm Wandstärke eine erhebliche Platzersparnis erzielt werden. Insgesamt ergaben sich über 260 m² zusätzliche Wohnfläche bei rund 6.770 m² Wandfläche - ein Beweis für die enorme Wirtschaftlichkeit dieser Systemlösung. So überzeugte Leipfinger-Bader die Verantwortlichen bereits in der Planungsphase durch die enorme Wirtschaftlichkeit des Wandaufbaus.

Die Ziegelwand vereint Wärmedämmung, Festigkeit und Nachhaltigkeit - ideale Voraussetzungen für energieeffizientes Wohnen und eine erfolgreiche KfW 40 Förderung.

Das Projekt wurde vom Bauherrn Fortimat Germany GmbH & Co. Werneuchen Wohnungsbau KG in Auftrag gegeben. Für die Bauausführung war die Schielicke Bau Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH aus Beelitz verantwortlich, während die Friedrich-W. Groefke Planungs GmbH aus Berlin die architektonische Planung übernahm. Gemeinsam mit Leipfinger-Bader entstand so ein Referenzprojekt, das in der Metropolregion Berlin zeigt, wie wirtschaftlicher Wohnungsbau durch Systemlösungen in Ziegelbauweise realisiert werden kann.

Schneller und präziser mit Ziegelfertigteilen

Die Bauphase profitierte entscheidend vom Einsatz industriell vorgefertigter Ziegelfertigteile. Diese reduzierten die Bauzeit auf nur drei Monate - ein außergewöhnlicher Wert für ein Projekt dieser Größenordnung. Der serielle Modulbau auf Ziegelbasis ermöglichte präzise Planung, exakte Materialmengen und geringere Baukosten. Gleichzeitig blieb die Massivbauqualität erhalten - inklusive hervorragender Schalldämmung und Wärmespeicherung.

Integrierte Systeme: Rollladenkasten mit integrierter Lüftungsanlage

Ein weiteres Highlight sind die werkseitig integrierten Rollladenkästen von Leipfinger Bader. Diese enthalten eine vollständig vormontierte dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, die bis zu 93 % der Wärme zurückführt. Das Lüftungssystem arbeitet leise, energiesparend und wartungsarm - ein großer Vorteil für moderne Mehrfamilienhäuser und Sanierungsprojekte. Von außen bleibt die Technik unsichtbar, was den architektonischen Anspruch an klare Linien unterstreicht und gleichzeitig für ein gesundes Raumklima sorgt.

Nachhaltig, wirtschaftlich, förderfähig

Der Wohnkomplex in Werneuchen zeigt deutlich: Modulares Bauen mit Planziegel und energieeffizienter Haustechnik ermöglicht schnellen, bezahlbaren und förderfähigen Wohnungsbau. Dank der hohen Energieeffizienz (KfW 40 Förderung) und der kostensparenden Massivbauweise können die Wohnungen in Werneuchen für unter 12 Euro pro Quadratmeter vermietet werden.

"Deutschland muss mehr, schneller, wirtschaftlicher und nachhaltiger bauen. Mit unseren Ziegelfertigteilen und Lüftungssystemen mit Wärmerückgewinnung machen wir das möglich", sagt Thomas Bader, Geschäftsführer von Leipfinger Bader.

Projektdaten auf einen Blick

Bauvorhaben: Neubau eines Wohnkomplexes mit fünf Mehrgeschosswohnungsbauten nach KfW-40-Standard, Werneuchen

Bauherr: Fortimat Germany GmbH & Co. Werneuchen Wohnungsbau KG, Berlin

Bauleitung: Schielicke Bau Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH, Beelitz

Planung: Friedrich-W. Groefke Planungs GmbH, Berlin

Ziegelfertigteile & Rollladenkasten mit integrierter Lüftungsanlage: Leipfinger-Bader GmbH, Vatersdorf

Bauzeit: August 2023 - November 2023

