Falco Privatstiftung

Falco Memorial Puerto Plata feierlich eröffnet

Puerto Plata (ots)

Sensation: Ein Major der Luftwaffe übergibt Falco Uhr

Nach einer Eröffnungsansprache des Vorsitzenden der Falco Privatstiftung, Ronald Seunig, haben der Bürgermeister von Puerto Plata, Héctor Almonte, der österreichische Konsul in der Dominikanischen Republik, Ewald Engert, Thomas Ruf Organisator der Gedenkstätte und Wolfgang Kosmata, Stiftungsmanager, in einer feierlichen Zeremonie, das Falco Memorial enthüllt.

Das Design des Memorials ist dem Falco Grab am Wiener Zentralfriedhof angelehnt und besteht aus einer weißen Marmorplatte mit Falco im Nachtflugstyle und einem Obelisken mit der Falco Aufschrift aus braunem Marmor auf einem rechteckigen weißen Marmorsockel.

Nach Videogrußbotschaften von der Falco Band, Rudi Dolezal, Hannes Rossacher und dem Starfotografen Rainer Hosch wurden noch Präsentationsvideos über die Falco Villa und dem Talentförderprojekt „Falco goes school“ präsentiert.

Carmen hat für ihren Auftritt mit Falco Songs und ihrem „Happy Birthday, Falco“ Song begleitet von Tänzerinnen aus Puerto Plata tosenden Applaus bekommen.

In einem YouTube Stream konnten Falco Fans auf der ganzen Welt die Eröffnungsfeierlichkeit mitverfolgen.

Die Sensation des Abends war allerdings, als ein ehemaliger Polizeibeamter und nunmehriger Major der Luftwaffe erschien. Major Secundino Gonzalez Valdez war bei dem Polizeieinsatz mit dabei, als Falco seinen tödlichen Autounfall hatte.

Nachdem seine Uhr im Auto gelegen war, hat er sie gesichert, damit sie nicht in falsche Hände kommt. In den folgenden Jahren konnte er nicht herausfinden, wem er Falcos Uhr übergeben könnte. Nun hat er von der Eröffnung des Falco Memorials gehört, ist gekommen und hat Wolfgang Kosmata von der Falco Privatstiftung die Uhr übergeben. In den nächsten Tagen werden wir mit dem Major Valdez ein ausführliches Interview zur historischen Dokumentation aufzeichnen.

Original-Content von: Falco Privatstiftung, übermittelt durch news aktuell