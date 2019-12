ADCURAM Group AG

Adcuram erwirbt Mehrheit an Sensor-Spezialist Steinel

München (ots)

Die Industrieholding ADCURAM Group AG hat die Mehrheit an der STEINEL-Gruppe erworben, einem international agierenden Anbieter von Sensoren, Sensorleuchten, Heißluftgeräten sowie Industriekomponenten mit Sitz im westfälischen Herzebrock-Clarholz. Verkäufer ist der Familienunternehmer Ingo Steinel, der der Gruppe über eine signifikante Beteiligung wie auch als Geschäftsführer weiter verbunden bleibt. Gemeinsames Ziel ist es, die Umsetzung der Wachstumsstrategie zu intensivieren: den weiteren Ausbau des Trendbereichs Gebäudeintelligenz und eine noch stärkere Internationalisierung. Die Transaktion, zu deren Details Stillschweigen vereinbart worden ist, wurde Ende November 2019 abgeschlossen.

Die Firma STEINEL, 1959 durch Heinrich Steinel gegründet, hat sich vom ursprünglichen Produzenten von Heizelementen in elektrischen Geräten über die Jahre zu einem der führenden Anbieter von Präsenz-, Bewegungs- und Multi-Sensoren, Sensorleuchten sowie Heißluft- und Heißklebepistolen entwickelt. Besonderes Wachstum erfährt die Gruppe seit einigen Jahren durch die zunehmende Automatisierung von Gebäuden. Sensoren von STEINEL sind weltweit führend in der intelligenten Lichtsteuerung und tragen erheblich zur Senkung des Energieverbrauchs bei. Die neuesten Systeme im Bereich "building intelligence" sind intelligente Lösungen zur effizienten Nutzung von Büroflächen, Hotelzimmern und auch zur Unterstützung in der Pflege. Bereiche, auf die auch der neue Partner ADCURAM setzen will:

"Nicht nur die Entwicklung des Bewegungsmelders und der weltweit ersten Sensorleuchte sind beeindruckende Meilensteine von STEINEL. Als Technologie- und Innovationsführer ist das Unternehmen hervorragend positioniert und hat die besten Voraussetzungen für weiteres Wachstum, vor allem im Bereich Building Intelligence. Wir freuen uns sehr auf eine langfristige Zusammenarbeit in einem hochattraktiven Markt", erklärt ADCURAM-Vorstand Dr. Philipp Gusinde. Ingo Steinel ergänzt: "Die Weiterführung des Erfolgs von STEINEL liegt mir sehr am Herzen. Ich bin sehr froh, mit ADCURAM einen Partner gefunden zu haben, der sowohl unternehmerisch und innovativ denkt als auch viel Erfahrung in der Begleitung von mittelständischen Unternehmen im gebäudenahen Segment hat. Gemeinsam werden wir die nächsten Wachstumsschritte einleiten."

Im Laufe der Unternehmensgeschichte von Steinel wurden mehr als 300 Patente und Muster eingetragen, aus denen über 2.500 Produkte für Privat- und Profi-Anwender sowie für Industrie und OEM-Hersteller entstanden sind. Zahlreiche Applikationen und Lösungen waren in ihren jeweiligen Branchen wegweisend. Die 1.500 Beschäftigten von STEINEL arbeiten neben dem Hauptsitz an fünf weiteren Standorten in Leipzig, Einsiedeln (Schweiz), Tschechien, Rumänien und der Republik Moldau. Der Vertrieb in Europa und den USA erfolgt über den Groß- und Einzelhandel sowie an Planer, Architekten und Installateure.

ÜBER ADCURAM

ADCURAM ist eine Industriegruppe in Privatbesitz. ADCURAM erwirbt Unternehmen mit Potenzial und entwickelt diese aktiv und nachhaltig weiter. Für das künftige Wachstum der Gruppe stehen der kapitalstarken Industrieholding insgesamt 300 Millionen Euro für Akquisitionen zur Verfügung. Mithilfe des eigenen 40-köpfigen Expertenteams entwickelt die Industrieholding die Beteiligungen strategisch und operativ weiter. Gemeinsam erwirtschaftet die Gruppe mit sieben Beteiligungen und über 4.000 Mitarbeitern weltweit über 500 Millionen Euro Umsatz.

ADCURAM versteht sich als unternehmerischer Investor und investiert in Mittelstand und Konzernabspaltungen.

