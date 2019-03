ADCURAM Group AG

Strategischer Zukauf bei ADCURAM-Portfoliounternehmen: Gitterrost-Spezialist ASM wird Teil der MEA Gruppe

München (ots)

Nur wenige Monate nach der Übernahme durch die Münchener Industrieholding ADCURAM hat die MEA Gruppe einen bedeutenden Zukauf realisiert: Mit der Adolf Schreiber GmbH (ASM) aus Münsingen wird ein traditionsreicher Spezialanbieter Teil des internationalen Bauzulieferers mit Sitz in Aichach. Die Transaktion ist bereits vollzogen, über Details wurde Stillschweigen vereinbart.

ASM, die frühere Adolf Schreiber Metallwarenfabrik, wurde 1872 gegründet und hat sich bereits vor mehr als 50 Jahren auf die Herstellung hochwertiger Gitterroste aus Stahl und Edelstahl fokussiert. Auf die Erfahrung und den hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens setzen zahlreiche nationale und internationale Kunden aus Industrie, Anlagenbau und Bauwirtschaft. ASM produziert für sie Gitterroste individuell in unterschiedlichen Größen, Materialstärken und Maschenweiten auf modernen Anlagen.

Als künftiger Teil des Geschäftsbereichs Metal Applications ergänzt ASM das MEA-Portfolio um weitere hochwertige Edelstahlroste und steuert wichtige, automatisierte Fertigungskapazitäten für das stetig wachsende Auftragsvolumen bei MEA bei.

"Mit dem Zukauf kann MEA strategische Stellschrauben in Sachen Geschäftsausbau bei Bestandskunden, Erschließung zusätzlicher Marktsegmente, Stärkung des Vertriebsnetzes sowie technologische Weiterentwicklung weiter anziehen", sagt Dr. Philipp Gusinde, Vorstand der ADCURAM Group AG und Beiratsmitglied bei MEA. Torsten Wende, Geschäftsführer der MEA Metal Applications ergänzt: "Den Firmenstandort von ASM im schwäbischen Münsingen planen wir zum Kompetenzcenter für alle hochwertigen Edelstahlproduktionen von MEA auszubauen. Wir freuen uns sehr, die ASM in der MEA-Gruppe begrüßen zu können." ADCURAM hatte das 1886 gegründete Familienunternehmen im Sommer 2018 erworben und setzt seither eine ehrgeizige Strategie für weiteres Wachstum und Expansion um. MEA beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und stellt als einer der führenden Zulieferer der Bauwirtschaft neben Spezialgitterrosten unter anderem Lichtschächte, Fenster und Entwässerungssysteme her.

ÜBER ADCURAM

ADCURAM ist eine Industriegruppe in Privatbesitz. ADCURAM erwirbt Unternehmen mit Potenzial und entwickelt diese aktiv und nachhaltig weiter. Für das künftige Wachstum der Gruppe stehen der kapitalstarken Industrieholding insgesamt 300 Millionen Euro für Akquisitionen zur Verfügung. Mithilfe des eigenen 40-köpfigen Expertenteams entwickelt die Industrieholding die Beteiligungen strategisch und operativ weiter. Gemeinsam erwirtschaftet die Gruppe mit sechs Beteiligungen und über 2.500 Mitarbeitern weltweit knapp 500 Millionen Euro Umsatz (2017).

ADCURAM versteht sich als unternehmerischer Investor und investiert in Nachfolgeregelungen und Konzernabspaltungen.

www.adcuram.com

ÜBER MEA

Die MEA Gruppe ist eine internationale Unternehmensgruppe mit über 130 Jahren Erfahrung am Markt, weltweiten Aktivitäten und Produktionsstandorten in Frankreich, Tschechien, Rumänien und China. Innovative Produkte und Lösungen machen die MEA Gruppe zu einem der führenden Zulieferer der Bauwirtschaft. MEA bietet ihren Kunden eine breite Palette an Produkten für die Anwendungsbereiche Kellerbau und Entwässerung sowie ein umfassendes Gitterrostsortiment an. Das Motto: "BUILDING SUCCESS". MEA Lösungen machen die Arbeit der Bauprofis einfacher, schneller und sicherer und verhelfen ihnen zu echten Produktivitätssteigerungen.

www.mea-group.com

