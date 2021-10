GN Hearing GmbH, ReSound

Höchste Zufriedenheitswerte beim Hörgeräte-Design

Smarte ReSound Hörgeräte überzeugen mit Spitzen-Ergebnissen bei Kundenbefragung "Hörgeräte-Marken 2021"

Lässt das natürliche Hörvermögen nach, so können moderne und vom Hörakustiker gut eingestellte Hörgeräte ein großes Plus an Kommunikationsfähigkeit und Lebensqualität zurückgeben. Doch welche Hörgeräte schneiden im Urteil der Kunden am besten ab? Antwort liefert die Kundenbefragung "Hörgeräte-Marken 2021", die das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) in Kooperation mit dem Nachrichtensender n-tv aktuell vorstellt. Die Studie zeigt, dass die Geräte der Markenhersteller insgesamt überzeugen und häufig für eine hohe Kundenzufriedenheit sorgen. Im Feld der bekannten Marken erreichen die smarten Hörgeräte von ReSound die höchsten Zufriedenheitswerte beim Produktdesign. Auch mit Blick auf Produktqualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenservice erzielt die Premiummarke der GN Hearing Top-3-Platzierungen.

"Hörgeräte sind oft im Dauereinsatz und sollten insbesondere in puncto Funktionalität, Handhabung und Tragekomfort überzeugen", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, gegenüber n-tv zur aktuellen Studie. "Erfreulicherweise schneiden hier sämtliche Marken aus Kundensicht gut ab."

Auf dem Siegertreppchen der Umfrage landen mit 73,2 Punkten auch die smarten Hörgeräte von ReSound. Die Premium-Marke des bekannten dänischen Hörgeräte-Herstellers GN Hearing erhält den dritten Platz und lässt im Ranking andere bekannte Marken wie etwa Phonak (72,8), Oticon (70,6) und Widex (70,5) zum Teil deutlich hinter sich. - "Hinsichtlich des Produktdesigns erzielt die Marke den im Vergleich höchsten Zufriedenheitswert", so das Ergebnis der Umfrage für ReSound. "Zudem bewerten die Nutzer auch die Produktqualität, das Preis-Leistungs-Verhältnis und den Kundenservice positiv, womit sich die Marke in diesen Bereichen jeweils eine Top-3-Platzierung sichert."

Sie möchten die smarten Hörgeräte von ReSound unverbindlich testen? Dann haben Sie aktuell besondere Gelegenheit dazu. Im Rahmen der ReSound Akku-Hörgeräte-Studie, die Hersteller GN Hearing noch bis zum Jahresende in Kooperation mit dem forsa Institut sowie hunderten bundesdeutschen Hörakustikfachgeschäften durchführt, kann man smarte ReSound Hörgeräte mit führender Akku-Technik zwei Wochen lang unverbindlich erleben und im Anschluss kritisch bewerten. Weitere Informationen finden Sie unter www.akku-hoergeraete-studie.de.

Weitere Informationen zur Kundenumfrage "Hörgeräte-Marken 2021" finden Sie unter https://www.n-tv.de/ratgeber/Die-beliebtesten-Hoergeraete-Marken-article22800097.html. Weitere Informationen zu den smarten Hörgeräten von ReSound sowie den Zugang zu unserem Presse-Newsroom finden Sie unter www.resound.com > PRESSE & NEWSROOM.

Als eine der weltweit führenden Hörgeräte-Marken bestimmt ReSound die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörgeräte-Akustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound ist in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehört ReSound zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat - s. www.resound.com.

