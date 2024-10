Content Fleet GmbH

Erfolgsgeschichte für Sony Interactive Entertainment: Content Fleet bestätigt Etat für YouTube-Kanal Inside Playstation

Content Fleet und Sony Interactive Entertainment machen auch zukünftig gemeinsame Sache auf YouTube: Die Hamburger Content-Agentur übernimmt weiterhin die Verantwortung für den Kanal Inside PlayStation, den sie seit Juli 2023 mit redaktionellen Inhalten rund ums Thema PlayStation und Videospiele bespielt.

Mit einer generalüberholten Strategie schaffte Content Fleet die von Sony Interactive Entertainment erhoffte Trendwende: Innerhalb der ersten zwölf Monate wurden die gesteckten Ziele und sogar der monatliche View-Rekord des Kanals wiederholt übertroffen.

Vera Mann, Director Marketing, Central and Eastern Europe, Sony Interactive Entertainment: "Mit der neuen Strategie konnten wir die Bindung zur bisherigen Community nicht nur reaktivieren, sondern auch eine jüngere Zielgruppe hinzugewinnen. Beides ist für ein nachhaltiges Wachstum von Sony Interactive Entertainment sehr wichtig. Wir freuen uns, dass sich das Vertrauen in eine neue Ausrichtung bezahlt gemacht hat."

Dies gelingt besonders dank der Neuerungen im Shorts-Bereich: Content Fleet setzt für Inside PlayStation auf Kurzvideos mit viralem Potenzial, die klassische Gaming-Klischees aufgreifen oder Games mit Themen wie "3 Bosse, die wir IRL besiegen könnten" humorvoll in die Realität verlängern. Denn auch Unterhaltungsformate müssen das Publikum ernst nehmen, wenn Zielgruppenbindung erfolgreich und nachhaltig gelingen soll.

David Albus, Chef vom Dienst & Redaktionsleitung Inside PlayStation: "Videospiele schaffen nicht nur neue Welten und Charaktere, sondern auch einen Wissensschatz über Mechaniken, Situationen und Topoi, den Gaming-Fans kennen und teilen. Mit diesem Wissen in Parodien, Sketchen und Gags zu spielen, hat uns in der Redaktion schon in der Pitch-Phase sehr viel Spaß gemacht. Wir waren uns schnell sicher: Das kommt auch 'draußen' gut an!"

Mit über 330.000 Abonnent:innen ist Inside PlayStation der größte deutschsprachige Brand-Kanal im Gaming-Bereich. Nach dem Pitch-Gewinn durch CF im Jahr 2023 hat der Channel nicht nur ein geupdatetes inhaltliches Konzept, sondern auch einen markanten Moderator erhalten: Kotaro 'Kotta' Dürr, unter anderem bekannt als Radiomoderator bei 1Live und selbst passionierter Gamer, führt mit Charme und Witz durch die neuen Videos des Kanals.

Die Formate folgen dem Leitsatz, den sich Content Fleet für den Pitch auferlegt hatte: "Wir nehmen das 'Inside' in 'Inside PlayStation' ernst!" Das bedeutet zum einen: Insider sein und Informationen zu aktuellen Spielen und Features an die PlayStation-Community weitergeben. Aber auch: Tiefes Eintauchen in geliebte Spielwelten und das Gaming selbst als konzeptuelle Spielwiese für die Inhalte nutzen. Das Team von Content Fleet löst auf diese Weise mit Inside PlayStation ein Versprechen ein, das Sony Interactive Entertainment selbst mit seinem vielleicht berühmtesten PlayStation-Claim gab: "For the Players".

Über Content Fleet:

Die Content Fleet GmbH wurde 2010 in Hamburg gegründet und gehört zu den erfolgreichsten digitalen Content-Marketing-Agenturen in Deutschland. Mit mehr als 200 festangestellten Mitarbeiter:innen, davon 100 Content-Expert:innen, deckt Content Fleet die komplette Wertschöpfungskette ab - von Konzeption, Portalentwicklung und Content-Kreation bis zu Content-Distribution und Performance-Monitoring. Zum Kundenstamm gehören Unternehmen aus verschiedensten Branchen, Agenturen und Publisher. Seit 2015 ist Content Fleet Teil der Ströer SE & Co. KGaA und profitiert so vom reichhaltigen Netzwerk der Ströer Gruppe. Informationen unter www.contentfleet.de

Original-Content von: Content Fleet GmbH, übermittelt durch news aktuell