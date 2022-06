Content Fleet GmbH

"Let's stick together"- Henkel und Content Fleet setzen erfolgreiche Zusammenarbeit fort

Hamburg (ots)

Der Henkel-Konzern und die Hamburger Content-Marketing-Agentur Content Fleet gehen ihren erfolgreichen Weg gemeinsam weiter: Auch in den kommenden drei Jahren werden Content Fleet und der Henkel-Geschäftsbereich Adhesives for Consumers and Craftsmen (ACC) den Ausbau der Online-Reichweite von Henkel weiter vorantreiben - mit maßgeschneiderten datengestützten Inhalten.

Seit Januar 2019 arbeiten Content Fleet, Henkel ACC sowie die gemeinsame SEO-Partneragentur Claneo aus Berlin an dem Projekt. Der Erfolg ist immens: Über 1.640 Content Pieces wurden bislang in 16 Ländern auf vier Kontinenten veröffentlicht - darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, das Vereinigte Königreich, die USA, Kanada, Brasilien und Thailand. Dabei zeichnet Content Fleet verantwortlich für das gesamte inhaltliche Konzept. Sämtliche Texte erscheinen in den jeweiligen Landessprachen und sind für die dort erhältlichen Henkel-Brands wie Pattex oder Loctite und deren Produkte lokalisiert. Die fundierten Ratgeber, How-To-Anleitungen und Problemlösungen rund ums Thema Kleben sorgen für einen beispiellosen Höhenflug bei den Seitenzugriffen.

"Alle Erwartungen wurden übertroffen", sagt Peter Hartmann, Global Digital Marketing Manager und verantwortlich für das Projekt bei Henkel, "wir haben nach drei Jahren Laufzeit einen Zuwachs von 400 Prozent bei den Websitebesuchern zu verzeichnen. Unsere Texte waren im Dezember 2021 für 78 Prozent des gesamten organischen Traffics verantwortlich. Diese perfekte Zusammenarbeit möchten wir in den nächsten drei Jahren weiter intensivieren."

In der nun anstehenden nächsten Phase des Projekts erfolgt eine nochmalige Erweiterung des Länderscopes - mit Südafrika steht dabei unter anderem erstmals ein afrikanisches Land im Fokus. Daneben wird Content Fleet jetzt auch Fotos und Bewegtbilder für das Projekt produzieren, die inhouse im neuen eigenen Fotostudio "Die Werft" entstehen.

Philip Dipner, Geschäftsführer von Content Fleet, sagt: "Als starker Partner von Henkel ACC sind wir stolz, unser Performanceversprechen eingelöst zu haben, und freuen uns sowohl über das Vertrauen, das uns Henkel weiterhin entgegenbringt, als auch auf die nächsten drei Jahre."

Die zweite Phase der Zusammenarbeit von Henkel und Content Fleet beginnt im Juni 2022.

Über Content Fleet:

Die Content Fleet GmbH wurde 2010 in Hamburg gegründet und gehört zu den erfolgreichsten digitalen Content-Marketing-Agenturen in Deutschland. Mit über 180 festangestellten Mitarbeitern, davon 100 Content-Experten, deckt Content Fleet die komplette Wertschöpfungskette ab - von Konzeption, Portalentwicklung und Content-Kreation bis zu Content-Distribution und Performance Monitoring. Zum Kundenstamm gehören Unternehmen aus verschiedensten Branchen, Agenturen und Publisher. Seit 2015 ist Content Fleet Teil der Ströer SE & Co. KGaA und profitiert so vom reichhaltigen Netzwerk der Ströer Gruppe. Informationen unter www.contentfleet.de

