CONTENT FLEET: DIE FLOTTE RÜSTET AUF

Hamburger Content-Marketing-Agentur mit mehr als 70 Neueinstellungen in zwölf Monaten +++ Auch Führungsteam wird weiter ausgebaut

Hamburg (ots)

Volle(r) Kraft voraus: Content Fleet, führende Content-Marketing-Agentur aus Hamburg, wächst immer weiter. "Allein in den letzten zwölf Monaten haben wir mehr als 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt", sagt HR-Chefin Alix Poensgen. Neubesetzungen gab es in nahezu allen Abteilungen - von Cutter:innen über Texter:innen bis zu Performance-Marketing-Spezialist:innen.

Auch im Führungsbereich gibt es spannende Neuzugänge:

Birte Püttjer-Stoppok heuert als Direktorin Beratung an - zuständig für die Bereiche Finanzen, Versicherungen und Automotive. Sie verfügt über jahrelange Management-Erfahrung im Medien-, Telekommunikations- und CRM-Umfeld, beriet zuletzt mit eigener Firma internationale Konzerne und wirkte als Management Coach.

Thomas Eilrich, jahrelang Chefredakteur und zuletzt Chief Content Officer bei JDB-Media ("DUP Unternehmer"), kommt als "Head of editorial content" an Bord. Er soll besonders bei großen Kunden seine Kreativität und Expertise einbringen.

Frank Sill, ehemals bei Jung von Matt und Head of Planing bei Dorland/Grey, danach Marketing-Berater u. a. für Mercedes-Benz Omnibus und Peter Pane, steigt als Senior Brand Specialist im Team Lifestyle/Service ein.

"Wir freuen uns, so erfahrene Player für unsere Flotte gewinnen zu können", sagt Philip Dipner, Geschäftsführer von Content Fleet, "ein Zeichen, dass wir erwachsen werden."

Michael Dunker, geschäftsführender Gesellschafter, ergänzt: "Unser Content-Marketing-Mix wirkt, erreicht Zielgruppen, verkauft berechenbar Produkte und Dienstleistungen. Das sehen unsere Kunden täglich in den Dashboards und Reportings. Diese Performance erklärt unser Wachstum. Inzwischen segeln mehr als 190 Mitarbeiter:innen unter unserer Flagge und wir haben immer noch Vakanzen."

Über Content Fleet:

Die Content Fleet GmbH wurde 2010 in Hamburg gegründet und gehört zu den erfolgreichsten digitalen Content-Marketing-Agenturen in Deutschland. Mit über 190 festangestellten Mitarbeiter:innen, davon 100 Content-Expert:innen, deckt Content Fleet die komplette Wertschöpfungskette ab - von Konzeption, Portalentwicklung und Content-Kreation bis zu Content-Distribution und Performance-Monitoring. Zum Kundenstamm gehören Unternehmen aus verschiedensten Branchen, Agenturen und Publisher. Seit 2015 ist Content Fleet Teil der Ströer SE & Co. KGaA und profitiert so vom reichhaltigen Netzwerk der Ströer Gruppe. Informationen unter www.contentfleet.de.

