Content Fleet räumt bei den internationalen Content Marketing Awards ab

Hamburg (ots)

Die Hamburger Content-Marketing-Agentur Content Fleet ist der große Gewinner bei den Content Marketing Awards 2020. Das renommierte Content Marketing Institute mit Sitz in New York zeichnet das von Content Fleet konzipierte und produzierte SATURN-Technikmagazin TURN ON gleich zweimal aus.

Für die 70-köpfige Jury, darunter die international bekannte E-Commerce-Expertin Jen Miller und der Technologie-Investor Josh Miles, liefert TURN ON die beste Content-Marketing-Strategie aller eingereichten E-Commerce-Kampagnen. Das von Content Fleet produzierte und ständig weiterentwickelte Technikmagazin TURN ON überzeugt die Jury so sehr, dass es sogar den branchenübergreifenden Award "Best Content Marketing Program" erhält.

"Die Qualität der Arbeit, die wir bei den diesjährigen Bewerbern gesehen haben, ist einfach überragend", erklärt Stephanie Stahl, General Managerin des Content Marketing Institute. "In diesem starken Umfeld mit so einem Preis ausgezeichnet zu werden, ist eine große Ehre für uns", freut sich Philip Dipner, Geschäftsführer der Content Fleet GmbH. "Die beiden Awards sind eine tolle Bestätigung für die erfolgreiche Umsetzung einer ganzheitlichen Content-Marketing-Strategie über alle Kanäle. Authentizität, Kreativität und Expertise ergeben bei TURN ON genau die richtige Ansprache, um das Vertrauen und die Loyalität der Zielgruppe zu erreichen."

Die beiden internationalen Auszeichnungen sind die bisherige Krönung einer Erfolgsgeschichte, die mit dem Online-Start von TURN ON Ende 2014 begann. 2020 übernahm Content Fleet auch das gleichnamige Printmagazin. Das gemeinsame Ziel: Junge Menschen für SATURN zu gewinnen, die mit klassischer Werbung nicht mehr erreicht werden können. TURN ON berichtet über die spannendsten Trends aus Technik und Entertainment, die neuesten Produkte und gibt praktische Tipps und Tricks für den Alltag. Hinter TURN ON steht ein 20-köpfiges Team aus Kreativen, die selbst aus der Zielgruppe von SATURN stammen: Technikbegeisterte, Gamer, Serienliebhaber, Fotografen. Jeder einzelne steht mit seiner Expertise und Begeisterung für seine Themen. Den so geschaffenen, authentischen Content verbreitet Content Fleet auf allen wichtigen Online-Kanälen (Suchmaschinen, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube).

Dass dieses Konzept funktioniert, zeigen allein die Zugriffszahlen bei YouTube. Dort hat TURN ON über 250.000 Abonnenten - und monatlich fünf Millionen Minuten Videoabrufe.

Philip Dipner: "Darauf wollen wir uns nicht ausruhen. Die beiden internationalen Content Marketing Awards spornen uns noch mehr an, alles für TURN ON zu geben und das Technikmagazin in allen seinen Facetten weiter auf höchstem Niveau strategisch und kreativ für SATURN zu gestalten."

Über Content Fleet:

Die Content Fleet GmbH wurde 2010 in Hamburg gegründet und gehört zu den erfolgreichsten digitalen Content-Marketing-Agenturen in Deutschland. Mit über 140 festangestellten Mitarbeitern, davon 100 Content-Experten, deckt Content Fleet die komplette Wertschöpfungskette ab - von Konzeption, Portalentwicklung und Content-Kreation bis zu Content-Distribution und Performance Monitoring. Zum Kundenstamm gehören Unternehmen aus verschiedensten Branchen, Agenturen und Publisher. Seit 2015 ist Content Fleet Teil der Ströer SE & Co. KGaA und profitiert so vom reichhaltigen Netzwerk der Ströer Gruppe.

