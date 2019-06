Deutscher Verband Flüssiggas e. V.

Forum Flüssiggas 2019: Wärmemarkt im Fokus

Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes sollte Chancen von Flüssiggas und Bio-LPG nutzen

Der diesjährige Branchentreff Forum Flüssiggas legt besonderes Augenmerk auf die Zukunft von Flüssiggas im Wärmemarkt. Für Diskussionsstoff sorgt dabei unter anderem der Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes, den das Bundeswirtschaftsministerium wenige Tage vor der Veranstaltung vorgelegt hat.

Die Podiumsdiskussion zur "Energiewende im Wärmemarkt" am 5. Juni mit Vertretern von SPD, FDP sowie den Grünen stand im Zeichen des kurz zuvor in die Verbändeanhörung gegebenen Entwurfes für ein Gebäudeenergiegesetz. Eingeleitet wurde die Runde mit einem Impulsreferat des Parlamentarischen Staatssekretärs beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie Thomas Bareiß (CDU), der ebenfalls an der Diskussion teilnahm. "Aus Sicht der Flüssiggas-Branche zeigt die nun vorliegende Version keine Fortschritte im Vergleich zum Arbeitsentwurf, der im vergangenen November publik wurde", resümierte der Vorsitzende des Deutschen Verbandes Flüssiggas e. V. Rainer Scharr im Anschluss. Bio-LPG sei bereits seit über einem Jahr auf dem deutschen Markt verfügbar, werde aber im Entwurf nicht berücksichtigt. Auch vermisse man die Anrechenbarkeit über ein Massenbilanzsystem. "Auf dem Forum Flüssiggas 2019 beschäftigen wir uns mit den Chancen, die der leitungsunabhängige Energieträger Flüssiggas heute und in Zukunft bietet. Dies gilt ganz besonders für die emissionsarme Versorgung des ländlichen Raumes, jenseits der Wärmenetze", betonte Scharr. Die Vorträge zu LPG-betriebenen Brennstoffzellen und verschiedenen Herstellungswegen für Bio-LPG im Programm des diesjährigen Forums illustrierten dies sehr deutlich. "Damit die Energiewende von diesen Entwicklungen profitieren kann, benötigen wir jetzt eine angemessene gesetzliche Verankerung in die angestrebte Neuordnung des Wärmemarktes", forderte Scharr.

Am Forum Flüssiggas 2019 in Berlin vom 4. bis 6. Juni nehmen rund 280 Besucher teil, darunter Vertreter der Flüssiggas-Branche, politische Entscheider und zahlreiche weitere Experten aus dem Energiesektor. Im Rahmen der begleitenden Fachausstellung präsentieren 28 nationale und internationale Hersteller Produkte rund um den Einsatz des Energieträgers Flüssiggas.

Energieträger Flüssiggas:

Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.

