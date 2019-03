VetXperts GmbH

www.DiploVets.com Telemedizin für Tierärzte

Marxzell (ots)

www.DiploVets.com mit neuen Funktionen & Fachgebieten

Die grösste deutschsprachige Diplomate Telemedizin Plattform für Klein- und Pferdetierärzte www.DiploVets.com, die ausschliesslich mit Diplomates arbeitet, erweitert die Funktionen und Fachgebiete. Um den Überweisungsablauf zu vereinfachen, bietet DiploVets - neu - in den meisten Fachgebieten Therapieberatungen und Verlaufskontrollen zum Pauschalpreis, also unabhängig von der Anzahl hochgeladener Befunde, an. Die bisherigen Fachgebiete Radiologie (inkl. Ankaufsuntersuchung Pferd), Innere Medizin, Dermatologie, Tierernährung und Anästhesie werden nun ergänzt durch die Fachgebiete Kardiologie und Neuro(radio)logie.

Der Überweisungsablauf wurde weiter vereinfacht, was unter anderem die Zuordnung und Abrechnung der telemedizinischen Drittleistung gegenüber den Tierbesitzern noch leichter macht. Um die Datensicherheit zu erhöhen, werden die telemedizinischen Reports und Rechnungen nun passwortgeschützt im eigenen Account hinterlegt. Ein gesonderter Versand per Email ist somit nicht mehr erforderlich. Zusätzlich ist es nun möglich, Gutachten bequem per Lastschriftverfahren, Paypal und Kreditkarte zu bezahlen.

www.DiploVets.com - together we care

