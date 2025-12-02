KÖTTER Services

Flughafen Berlin Brandenburg: KÖTTER Aviation Security gewinnt Ausschreibung für umfangreiche Sicherheits- und Serviceaufgaben

Berlin/Essen (ots)

Wichtiger Erfolg und nachhaltige Qualitätsbestätigung für KÖTTER Aviation Security: Das Unternehmen hat von der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH im Zuge einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag für umfangreiche Sicherheits- und Serviceaufgaben am drittgrößten Flughafenstandort in Deutschland erhalten. Diese umfassen die Personal- und Warenkontrollen (von Flughafen-Mitarbeitern, Zulieferern/Handwerkern, Crews etc.) sowie die Bordkartenkontrolle (aller Fluggäste), Zugangskontrollen und Streifengänge. Der Neuauftrag startet am 1. Juni 2026. Mit der jetzt erfolgten Vergabe setzt die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH die seit Sommer 2024 bestehende Partnerschaft mit KÖTTER Aviation Security fort. "Wir freuen uns sehr über das positive Votum unseres Auftraggebers sowie auf die weitere Zusammenarbeit und bedanken uns bei der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH für das damit verbundene Vertrauen", erklärt Andreas Kaus, Geschäftsführender Direktor der KÖTTER Aviation Security SE & Co. KG. "Gleichzeitig sind wir stolz darauf, dass unser Familienunternehmen sowohl im Rahmen der aktuellen Ausschreibung als auch durch die bisherige Leistung auf ganzer Linie als Qualitätsgarant überzeugen konnte. Damit unterstreichen wir erneut unsere Kompetenz im Bereich der Flughafensicherheit und beim Schutz kritischer Infrastrukturen. Meine besondere Anerkennung und mein ausdrücklicher Dank gelten daher unserem Aviation Security-Team am BER."

Original-Content von: KÖTTER Services, übermittelt durch news aktuell