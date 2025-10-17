KÖTTER Services

Herausragende Sicherheitspartnerschaft: Flughafen Berlin Brandenburg und KÖTTER Aviation Security prämiert

Bild-Infos

Download

Berlin/Essen (ots)

Große Anerkennung für außergewöhnliche Teamleistung: Die Flughafensicherheit des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) und KÖTTER Aviation Security sind bei den diesjährigen Outstanding Security Performance Awards (OSPAs) in der Kategorie "Herausragende Sicherheitspartnerschaft" geehrt worden. Die renommierte Auszeichnung würdigt das reibungslose Zusammenspiel zweier Partner, die unter hohem Zeitdruck Stabilität, Qualität und Vertrauen in einem besonders herausfordernden Umfeld gewährleisteten.

"Dieser Preis ist ein großartiger Beleg dafür, was möglich ist, wenn Menschen in einer Ausnahmesituation zusammenstehen und Verantwortung übernehmen. Wir sind stolz auf die gemeinsame Leistung und bedanken uns bei unserem Auftraggeber für das damit verbundene Vertrauen sowie bei der Jury für ihre besondere Ehrung. Der OSPA unterstreicht, was partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Sicherheitsbranche wirklich bedeutet", sagt Andreas Kaus, Geschäftsführender Direktor der KÖTTER Aviation Security SE & Co. KG. "Gleichzeitig gilt mein ganz besonderer Dank unserem Aviation Security-Team am BER, ohne dessen großen Einsatz das Erreichte unmöglich gewesen wäre."

Das unterstreicht auch Oliver Braun, Head of Security der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. "Diese Leistung war nur möglich, weil beide Seiten in der jetzt ausgezeichneten Sicherheitspartnerschaft - wir als Flughafen-Security-Team und unser Partner KÖTTER Aviation Security - vom ersten Tag an gemeinschaftlich, transparent und mit vollem Einsatz agiert haben. Das gemeinsame Ziel, den Flugbetrieb im Sommer 2024 ohne Einschränkungen aufrechtzuerhalten, hat alle Beteiligten zu Höchstleistungen motiviert. Mit größtem Erfolg, wie der OSPA noch einmal unterstreicht, der für uns alle eine ganz besondere Anerkennung und Bestätigung ist", so Oliver Braun, der bei der OSPA-Verleihung am letzten Mittwoch zusätzlich in der Kategorie "Herausragender In-House Sicherheitsmanager" geehrt wurde.

Hintergrund der jetzigen Auszeichnung für BER und KÖTTER in der Kategorie "Herausragende Sicherheitspartnerschaft": Im Sommer 2024 musste sich der BER kurzfristig von seinem bisherigen Dienstleister trennen - eine enorme Herausforderung für den internationalen Verkehrsflughafen, die durch die jetzt prämierte Sicherheitspartnerschaft binnen kürzester Zeit gemanagt werden konnte: Innerhalb von gerade einmal fünf Tagen nach der Auftragsvergabe übernahm KÖTTER Aviation Security zum 1. Juli 2024 die Verantwortung für Personal- und Warenkontrollen, die Zugangskontrollen sowie die Streifengänge. Dabei gelang nicht nur ein nahtloser Übergang, sondern in der Folgezeit zugleich eine messbare Qualitätssteigerung. Im Rahmen dieses Kraftaktes wurden über 300 Mitarbeitende des bisherigen Dienstleisters übernommen, eingearbeitet und fest in die Strukturen der KÖTTER Aviation Security integriert. Dazu gehörte u. a. die Erfassung tausender Mitarbeiterdaten, die Bereitstellung von Dienstkleidung und Fahrzeugen sowie der Infrastrukturaufbau mit Technik genauso wie die Etablierung von Führungsstrukturen und operativer Standards. Parallel hierzu erfolgte das Team-Building z. B. durch Betriebsversammlungen und Vor-Ort-Betreuung der neuen Kollegen.

Original-Content von: KÖTTER Services, übermittelt durch news aktuell