Münze Österreich AG

Benefizkonzert der Münze Österreich zugunsten Caritas "Ein Schlafplatz für Mutter und Kind"

Bild-Infos

Download

Wien (ots)

Das Live Konzert kommt zu Ihnen nach Hause. Einfach online gehen https://porgy.at/events/10728/

'S GLÜCK IS A VOGERL

Am 8. Dezember um 15 Uhr geht es los: Wir laden Sie ein, machen Sie es sich gemütlich und verbringen Sie mit uns ein paar schöne Stunden mit wienerischer Musik, und tun Sie zugleich etwas Gutes!

Einfach am 8.12. um 15 Uhr online gehen und genießen

Wir leben in schwierigen Zeiten, viele Menschen hat das Glück verlassen, deswegen haben wir die heurige Neujahrsmünze dem Wienerlied „s' Glück is a Vogerl" gewidmet und wir veranstalten in dem Jazz- und Musik-ClubPorgy & BesseinBenefizkonzert, umSpenden für die Caritas Österreich zu sammeln! Der Erlös aus dieser Veranstaltung fließt zu 100 Prozent in das Caritas-Projekt „Ein Schlafplatzfür eine Mutter und Kind“. Das Glück mag ein Vogerl sein, ein Glück ist aber auch ein JEDER, DER HILFT.

Durch das Programm führt der Urenkel des Komponisten Karl Ferdinand Kratzl, es spielen "Die Strottern", "Kainrath-Mayer-Havlicek-Tunkowitsch" und die Gesangskapelle Hermann.

BENEFIZKONZERT DER MÜNZE ÖSTERREICH ZUGUNSTEN DER CARITAS ÖSTERREICH

Wir leben in schwierigen Zeiten, viele Menschen hat das Glück verlassen, deswegen veranstalten wir ein Benefizkonzert, zu dem Zweck, Spenden für Caritas Österreich zu sammeln, für eine Institution, die sich mit aller Kraft gegen die verheerenden sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie stemmt. Der Erlös aus dieser Veranstaltung fließt zu 100 Prozent in das Caritas-Projekt “Ein Schlafplatz für eine Mutter und Kind“.

Verbringen Sie mit uns ein paar schöne Stunden mit Wienerischer Musik, und tun Sie zugleich etwas Gutes! Das Glück mag ein Vogerl sein, ein Glück ist aber auch ein JEDER, DER HILFT.

Einfach am 8.12. um 15 Uhr online gehen, spenden und genießen: https://porgy.at/events/10728/

Datum: 08.12.2021, 15:00 - 17:00 Uhr

Ort: Porgy & Bess, Nur ONLINE

Riemergasse 11, 1010 Wien, Österreich

Url: https://porgy.at/events/10728/

Benefizkonzert der Münze Österreich zugunsten Caritas https://porgy.at/events/10728/

Original-Content von: Münze Österreich AG, übermittelt durch news aktuell