StarLeaf

StarLeaf Standby: Weltweit erste Ausfallsicherungs-Lösung für geschäftliche Kommunikation

Gewährleistet Business Continuity und erlaubt schnelle Reaktion auf Ausfälle von Kommunikationsplattformen

Bild-Infos

Download

London/Hamburg (ots)

Jeden Tag sind Millionen von Menschen bei ihrer Arbeit auf digitale Kommunikations- und Collaboration-Plattformen angewiesen. Für Unternehmen ist es daher überlebenswichtig sicherzustellen, dass die digitale Kommunikation zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist. Dafür hat StarLeaf, der globale Anbieter einer sicheren digitalen Kollaborationsplattform, heute mit StarLeaf Standby die weltweit erste Failover Lösung für Kommunikations- und Collaboration-Services vorgestellt.

StarLeaf Standby ist die stabile Kommunikationsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, bei Ausfällen geschäftskritischer Vorgänge schnell zu reagieren und die Kommunikation in kürzester Zeit wiederherzustellen. Gleichzeitig stattet sie Störungsreaktions- und Recovery-Teams mit einer Reihe von Tools aus, die sie im Notfall unterstützen.

StarLeaf Standby ist darauf ausgerichtet, auf Störfälle und Unterbrechungen unterschiedlichster Art reagieren zu können: von Cyber- und Ransomware-Angriffen über Naturkatastrophen bis hin zu Ausfällen von Kollaborationsplattformen - mögliche Auslöser, die geschäftskritische Systeme für Stunden, Tage oder sogar Wochen außer Betrieb setzen können.

StarLeaf Standby bietet:

Business Continuity: Ausfallsicherung in beliebigem Umfang für Online-Messaging-, -Meeting- und -Telefon-Services, wenn die primäre Kommunikationsplattform eines Unternehmens nicht verfügbar ist. In einem solchen Fall wird umgehend die StarLeaf-Plattform aktiviert und beispielsweise das Meeting dort fortgesetzt. Reaktion auf Cyber-Vorfälle und Recovery: Tools wie Notfallnachrichten, Live-Videoübertragungen und virtuelle White Rooms ermöglichen effektive interne und externe Kommunikation während und nach einem Sicherheitsvorfall. Betriebliche Systemstabilität: Verringerung von Kommunikationsrisiken, die in einer Bewertung der Auswirkungen auf das Geschäft identifiziert wurden, abgestimmt auf ISO 22301, FCA PS21/3 und andere Branchenvorschriften.

Mark Richer, CEO von StarLeaf, sagt:

"Wenn eine Krise eintritt und ein Failover erforderlich ist, ist eine der knappsten Ressourcen Zeit - Zeit, um den Betrieb wieder aufzunehmen, Zeit, um wieder produktiv zu werden, und Zeit, um zu reagieren. Mit StarLeaf Standby kann ein Unternehmen eine umfassende Palette an Kollaborations- und Kommunikationsplattformen im Handumdrehen mit nur einem einzigen Klick aktivieren. Messaging, Meeting und Calling können mit minimaler Unterbrechung fortgesetzt werden, sei es für eine Handvoll Benutzer oder eine ganze Organisation, so dass sich digitalisierte Unternehmen schnell von Störfällen erholen und zum normalen Geschäftsbetrieb zurückkehren können.

Die StarLeaf-Cloud ist seit vielen Jahren etabliert und bietet Unternehmen eine vollständig autonome, sichere und belastbare globale Plattform, auf der sie ihre geschäftskritische Kommunikation sowohl während als auch nach einer Krise sicherstellen können."

StarLeaf Standby ist ab sofort verfügbar.

Weitere Informationen über StarLeaf Standby: https://starleaf.com/starleaf-standby/

Über StarLeaf

StarLeaf ist der Pionier für einfachere und natürlichere geschäftliche Zusammenarbeit. Unsere sichere Nachrichten-, Konferenz- und Anrufplattform hilft Menschen, sich schnell und einfach zu vernetzen und zudem mehr Freude an dem zu haben, was sie tun. StarLeaf führt die heutzutage unerlässlichen Kommunikationswerkzeuge in einem einzigen intuitiven Erlebnis zusammen, das auf Mobilgeräten, Desktops und in Konferenzräumen einheitlich ist, um Menschen zu vernetzen, wo sie auch sind. Die zuverlässige und berechenbare StarLeaf-Plattform für Zusammenarbeit per Video bietet eine weltweit führende 99,999%ige Verfügbarkeitsgarantie, robuste Sicherheit und eine Zertifizierung nach ISO/IEC 27001. Im Jahr 2021 führte StarLeaf StarLeaf Standby ein, den weltweit ersten Failover-Service für Unternehmenskommunikation und -zusammenarbeit zur Sicherstellung von Business Continuity und Incident Response.

StarLeaf wurde 2008 in Cambridge gegründet, verfügt über Geschäftsstellen in Europa, Nord- und Südamerika sowie Australasien und ist im Gartner Magic Quadrant für Meeting-Lösungen als Visionär anerkannt. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie www.StarLeaf.com oder folgen Sie uns: Twitter (@StarLeafCo) und LinkedIn (StarLeaf).

Original-Content von: StarLeaf, übermittelt durch news aktuell