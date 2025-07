KAYAK Europe GmbH

EU warnt vor Rekord-Verspätungen: 5 Flugtipps, die helfen, mit dem Sommer-Chaos umzugehen

Berlin (ots)

Flugreisende in Europa müssen sich auch im Sommer 2025 auf lange Wartezeiten einstellen. Die europäische Flugsicherheitsbehörde Eurocontrol warnt laut Financial Times vor einem Rekordniveau an Verspätungen - mit bis zu 33.000 Flügen täglich, die während der Hauptreisezeit betroffen sein könnten.*

Dass diese Prognose keine Übertreibung ist, zeigt auch eine Auswertung der weltweit führenden Reisesuchmaschine KAYAK: Demnach hob bereits im vergangenen Jahr im Juli fast jeder zweite Flug (44 Prozent) an deutschen Flughäfen mit mehr als 30 Minuten Verspätung ab.**

Die Gründe für das drohende Sommer-Chaos sind vielschichtig: Neben dem anhaltenden Personalmangel sorgen auch geopolitisch eingeschränkter Luftraum und eine überdurchschnittlich hohe Reiselust für Engpässe im europäischen Flugverkehr. Besonders betroffen: Flughäfen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden.

Sommer, Sonne, Startbahn-Stress?

Wer dem Chaos entkommen möchte, der braucht mehr als nur gutes Timing. KAYAK hat deshalb die häufigsten Stolperfallen analysiert - und zeigt, wie Reisende mit fünf einfachen Strategien ihre Verspätungswahrscheinlichkeit senken könnten:

Frühflieger bevorzugen: Laut KAYAK-Daten starten Flüge vor 8 Uhr morgens mit deutlich geringerer Verspätungsrate. Früh aufstehen lohnt sich also. Sekundärflughäfen nutzen: Airports wie Nürnberg, Stuttgart oder Eindhoven sind oft weniger von Verspätungen betroffen als die Drehkreuze Frankfurt, Amsterdam oder Heathrow. Direktverbindungen suchen: Jede Umsteigeverbindung erhöht die Anfälligkeit für Kettenreaktionen bei Verspätungen. Wo möglich: Direktflug wählen. Flexible Daten prüfen: Wer zeitlich flexibel ist, der kann mit KAYAKs Preisfilter sowie dem Tool "Die beste Zeit zum Reisen" Flüge mit besserer Performance finden. Live-Status & Alerts aktivieren: Push-Nachrichten zu Gate-Wechseln und aktuelle Wartezeiten helfen, auch kurzfristig zu reagieren - etwa per KAYAK-App.

"Der richtige Abflugzeitpunkt und eine clevere Streckenwahl können entscheidend sein", sagt Yvonne Bonanati von KAYAK. "Unser Beste Zeit zum Reisen-Tool kann dabei helfen, genau diese Optionen frühzeitig zu erkennen."

*Quelle: https://www.ft.com/content/3c9b6849-0039-41cb-bd8f-78b600335956

*Methodik: Die Flugverspätungen basieren auf Daten von Aviation Edge. Für die Jahresanalyse wurden Flüge vom 1. Januar 24 bis 31. Dezember 2024 erfasst. (Stand der Auswertung: 28. Januar 2025)

