KAYAK Roadtrip Calculator: So viel kostet die nächste Reise mit dem Mietwagen

Einfache Berechnung der Roadtrip-Gesamtkosten für Mietpreis und Benzin

Rechtzeitig buchen: Zwei Wochen vor Abholung gibt es oft gute Preise

Vorsicht vor Zusatzkosten: Beim Buchen auf inkludierte Kilometer und Tankregelung achten

Einfach losfahren, die Lieblingsplaylist einlegen und die Welt entdecken: Ein Roadtrip bedeutet Unabhängigkeit pur. Damit Reisende dabei nicht den Überblick über die Kosten verlieren und ihr Budget im Vorfeld entsprechend planen können, hat die weltweit führende Reisesuchmaschine KAYAK den Roadtrip Calculator entwickelt. Damit lassen sich mit wenigen Klicks die voraussichtlichen Gesamtkosten für Mietwagen inklusive Benzin errechnen. Außerdem gibt KAYAK Spar-Tipps für die nächste Mietwagenbuchung.

Ob einfache Strecken, Hin- und Rückfahrten oder Roadtrips mit mehreren Stopps - mit dem Rechner lassen sich alle Varianten bequem planen. Das Tool berücksichtigt nicht nur die durchschnittlichen Mietwagenpreise der vergangenen 31 Tage auf KAYAK, sondern auch die voraussichtlich zurückgelegte Strecke sowie Kraftstoffverbrauch und -preise. Ein fünftägiger Roadtrip im Juni von Barcelona nach Faro beispielsweise schlägt somit laut Roadtrip Calculator mit durchschnittlich 463 Euro zu Buche.* Dabei werden knapp 1.200 Kilometer zurückgelegt. Die geschätzten Durchschnittskosten für die Anmietung eines Mittelklassemietwagens für fünf Tage liegen bei 258 Euro. Die geschätzten Benzinkosten bei 204 Euro.

Clever buchen, günstiger fahren

Damit Reisende möglichst günstig mit dem Leihauto unterwegs sind, hat Reiseexperte KAYAK drei Tipps, die Urlauber bei der Mietwagenbuchung beachten sollten:

1) Rechtzeitig buchen: Wer möglichst günstig mit dem Leihwagen im Urlaub unterwegs sein möchte, der sollte auf Last-Minute-Buchungen verzichten. Oft steigen die Preise in den letzten 48 Stunden vor Abholung besonders stark. Bessere Preise gibt es häufig zwei Wochen vor Abholung. Doch Vorsicht: Wer in der Hochsaison verreist oder eine bestimmte Mietwagenklasse benötigt, zum Beispiel einen Minivan, weil er mit seiner Familie unterwegs ist, der sollte nicht zu lange warten. Hier empfiehlt es sich sogar, schon sechs bis zwölf Monate im Voraus zu buchen.**

"Bei vielen Mietwagenanbietern können Urlauber bis kurz vor Abholung kostenfrei stornieren", sagt Yvonne Bonanati von KAYAK. "Auf KAYAK lassen sich solche Angebote einfach filtern. Dann können sich Reisewillige ohne Risiko rechtzeitig ein Leihauto sichern und die Preise beobachten. Finden sie vor Abholung dann noch ein günstigeres Angebot, lässt sich die ursprüngliche Buchung einfach stornieren."

2) Die richtige Fahrzeugklasse wählen: In der Regel sind Kleinwagen in der Anmietung günstiger als ein Geländewagen oder ein Oberklassefahrzeug. Wer allein oder zu zweit unterwegs ist, der kann daher unter Umständen auf eine kostengünstigere, kleinere Fahrzeugkategorie ausweichen. Wichtig ist aber, den eigenen Bedarf realistisch einzuschätzen. Wer - nur um zu sparen - ein zu kleines Fahrzeug wählt und dann eingepfercht zwischen Gepäck und Mitreisenden unterwegs ist, verliert vermutlich schnell die Freude am Fahren.

3) Vorsicht vor Zusatzkosten: Roadtrip-Begeisterte sollten bei der Auswahl ihres Leihwagens unbedingt darauf achten, nicht in die Zusatzkostenfalle zu tappen. Daher sollte sich auf ein Angebot mit begrenzter Anzahl an Kilometern nur einlassen, wer genau weiß, welche Strecke er voraussichtlich zurücklegt. Zusätzliche Kilometer gehen schnell ins Geld. Auf der sicheren Seite ist, wer sich für einen Mietwagen mit unbegrenzter Kilometerleistung entscheidet.

Ebenso gilt es bei der Tankregelung aufzupassen. Der Mietwagen muss normalerweise mit dem gleichen Tankfüllstand zurückgegeben werden, mit dem er abgeholt wurde. Wurde der Wagen mit vollem Tank übernommen und wird leer zurückgegeben, stellen Mietwagenanbieter die Kosten für das Auftanken oft mit deutlichem Aufschlag in Rechnung. Genaue Angaben zum Literpreis finden sich zumeist im Mietvertrag.

*Roadtrip von Barcelona nach Faro im Juni 2025 bei fünftägiger Anmietung eines Leihwagens; Kraftstoffart: Benzin; Mietwagenklasse: Mittel.

**Mehr Tipps und Tricks zur Mietwagenbuchung unter: https://www.kayak.de/news/wann-mietwagen-buchen/; https://www.kayak.de/news/mietwagen-versicherung/; https://www.kayak.com/news/book-car-rental/

