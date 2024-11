BearingPoint GmbH

BearingPoint erzielt wieder einen Hattrick bei den "Best of Consulting"-Awards

Frankfurt (ots)

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint gewinnt bei der diesjährigen Verleihung der "Best of Consulting"-Awards der WirtschaftsWoche den Sonderpreis "Female Consultants" und erhält zudem Auszeichnungen für zwei innovative Projekte für die Kunden BarmeniaGothaer sowie Vodafone.

Mit dem Sonderpreis "Female Consultants" gewinnt BearingPoint in diesem Jahr eine ganz besondere Auszeichnung für alle, die sich um Talententwicklung und die gezielte Förderung engagierter Frauen verdient machen. Die unabhängige Jury bestätigte damit die Attraktivität BearingPoints als Arbeitgeber für Beraterinnen - eine Attraktivität, die auf drei Säulen aufbaut:

Netzwerke: Mit seiner Initiative Women@BearingPoint, die bereits seit 2016 besteht, hat BearingPoint gezielt Formate und Kanäle geschaffen, die es Mitarbeiterinnen ermöglichen, sich zu vernetzen, auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen. Neben dem Women@BearingPoint-Netzwerk stellt das Unternehmen eine Vielzahl weiterer Initiativen zur Förderung und Entwicklung weiblicher Talente bereit - vom BearingPoint-Elternnetzwerk bis hin zur Zusammenarbeit mit externen Formaten.

Entwicklungs-Programm: BearingPoint bietet seinen Mitarbeiterinnen gezielte Trainings wie das Women@BearingPoint Development Program, das von der Charta der Vielfalt als Best Practice angesehen wird. Ziel des ein Jahr dauernden Programms ist es, Kolleginnen in ihrer Karriereentwicklung zu fördern und sie beim Aufbau ihrer Führungskompetenzen zu unterstützen. Daneben bietet BearingPoint ein einjähriges Mentoring-Programm sowie Coachingangebote, mit denen die Beraterinnen gezielt entsprechend ihrer Wünsche und Karriereplanungen auf Führungsaufgaben vorbereitet und in der persönlichen Entwicklung individuell begleitet werden.

Flexibilität: Mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, dem Angebot von Vertrauensurlaub, Kinderkrankheitstagen und weiteren Familienserviceleistungen ermöglicht BearingPoint die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle Mitarbeitenden.

Zusätzlich zum Gewinn des Sonderpreises konnte BearingPoint auch wieder mit seinen eingereichten Beratungsprojekten überzeugen.

Entwicklung einer effizienten und kundenzentrierten Produktionsstraße für 5G-Campusnetzlösungen gemeinsam mit Vodafone

Für die erfolgreiche Unterstützung von Vodafone beim Rollout zukunftsfähiger, 5G-basierter Campusnetzlösungen, die Geschäftskunden mit der Konnektivität von morgen ausstatten, erhielt BearingPoint einen Best of Consulting Award in der Kategorie "Telekommunikation, Medien & Technologie". 5G-Campusnetze sind private, lokal begrenzte Mobilfunknetze, die auf die spezifischen Anforderungen für das Einsatzgebiet beim Kunden vor Ort angepasst werden und deren Betrieb häufig autark vom öffentlichen Mobilfunknetz erfolgt.

BearingPoint unterstützte Vodafone auf mehreren Ebenen: durch Beratung beim Aufbau einer wettbewerbsfähigen Produktionslinie mittels eines agilen Projektsetups, bei der Verzahnung der verschiedenen Teilprojekte und bei der Optimierung von Prozessdurchlaufzeiten.

Simon Tammen, Projektverantwortlicher bei Vodafone für den Aufbau der Produktionsstraße, sieht sich mit Blick auf die Auszeichnung in der gewählten Vorgehensweise bestätigt: "Durch pragmatische, innovative Ansätze sowie bereichsübergreifende Workshops haben wir Prozessoptimierungen schnell umsetzen können."

Implementierung eines modernen, softwaregestützten Kundenservices für die BarmeniaGothaer Gruppe

Einen Best of Consulting Award erhielt BearingPoint zudem in der Kategorie "Marketing". Die BarmeniaGothaer Gruppe wurde durch das Beratungsteam von BearingPoint in Zusammenarbeit mit dem Technologiepartner BSI dabei unterstützt, ein leistungsfähiges (Telefon-)Supportsystem zu etablieren. Dieses hat zum Ziel, den niedergelassenen Agenturen einen reibungslosen Kundendienst anzubieten, im Hintergrund Prozesse zu optimieren, branchenspezifische Belange wie die exklusive Bindung von Versicherungsvertretern an Versicherungen zu beachten und Dank der ganzheitlichen Betrachtungsweise die Zufriedenheit auf Kundenseite langfristig zu stärken.

BearingPoint gelang es, in der Zusammenarbeit mit den Anwendern und Organisationseinheiten der BarmeniaGothaer eine schnelle und reibungslose Adaption von Software und Prozessen zu moderieren. Die Basis hierfür bildete eine technologische Infrastruktur, die cloudbasiert und ohne tiefgehende Programmierungsarbeiten geschaffen wurde. Hinzu kommt die bereits im Jahr 2012 begründete Zusammenarbeit mit der damaligen Gothaer und ein hieraus resultierendes tiefes gegenseitiges Verständnis. Auf diese Weise hat das Unternehmen gemeinsam mit BearingPoint und BSI die Grundlage gelegt, um perspektivisch das kundenzentralisierte Service-Modell weiter ausbauen und in Zukunft noch effizienter als Dienstleister agieren zu können.

Entsprechend zufrieden zeigen sich Nina Rathjen als Product Ownerin und Patrick Czerwinski als technische Projektleitung bei der BarmeniaGothaer: "Der konsequente Fokus der BearingPoint-Fachleute auf den Kunden als Mittelpunkt aller Überlegungen hat uns von Anfang an überzeugt. Durch den hohen konfigurativen Anteil der gefundenen Lösung können wir als BarmeniaGothaer die Prozesslandschaft zukünftig uneingeschränkt und eigenständig an den Kundenbedürfnissen ausrichten. Die Arbeit von BearingPoint zeichnete sich für uns insbesondere durch einen partnerschaftlichen Ansatz in der Projektumsetzung aus. In diesem Sinne zeigt das Anwenderfeedback bereits jetzt höchste Zufriedenheit."

Iris Grewe, Regionalleiterin Deutschland, Schweiz, Österreich bei BearingPoint, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über den erneuten Hattrick bei den Best of Consulting Awards gemeinsam mit unseren Kunden BarmeniaGothaer und Vodafone sowie mit unserem Angebot für Beraterinnen. Uns ist die Nachhaltigkeit unseres Handelns wichtig - Nachhaltigkeit im Sinne von Langfristigkeit der Ergebnisse. Dies steht sowohl bei unseren Kundenprojekten als auch in der Personalentwicklung im Mittelpunkt. Daher ist es besonders schön, dass wir dieses Jahr mit zwei langjährigen Kunden in Themen, die für ihren dauerhaften Erfolg im Markt wesentlich sind, von der Jury prämiert wurden. Auch zahlt Nachhaltigkeit auf die Weiterbildungs-, Karriere- und Vereinbarkeitsperspektiven unseres Teams ein. Der erste Platz in der Sonderkategorie Female Consultants bestätigt unseren Weg der gezielten und langfristigen Förderung von Talenten und der Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie."

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

BearingPoint ist eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.

