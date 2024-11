BearingPoint GmbH

BearingPoint beruft Matthias Loebich zum weltweiten Managing Partner

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

Matthias Loebich übernimmt den Staffelstab von Kiumars Hamidian, der das Unternehmen seit 2018 erfolgreich geführt hat und wie geplant nach zwei Amtszeiten nicht mehr zur Wiederwahl stand.

Die Partnerschaft der Management- und Technologieberatung BearingPoint hat Matthias Loebich zum globalen Managing Partner gewählt. Der 52-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur tritt die Nachfolge von Kiumars Hamidian an, der nach sechs Jahren im Amt wie geplant nicht mehr zur Wiederwahl stand. Der neue Managing Partner wurde in einem etablierten Auswahlverfahren von allen Partnern nach dem Prinzip 'Ein Partner - eine Stimme' gewählt. Der Wahlprozess wurde verlängert, da Stefan Penthin aus persönlichen Gründen entschied, die Position nicht anzutreten und weiterhin als Partner bei BearingPoint tätig zu sein. Matthias Loebich übernimmt seine neue Rolle als Managing Partner mit sofortiger Wirkung.

Matthias Loebich gehört seit 26 Jahren zu BearingPoint und wurde 2007 zum Partner ernannt. Mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung in der Beratungsbranche verfügt Matthias Loebich über eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Leitung großer Transformationsprogramme in verschiedenen Branchen, vorwiegend in einem internationalen Umfeld. Er war einer der Gründungspartner des europäischen Management Buyouts im Jahr 2009, der BearingPoint als unabhängige, partnergeführte Management- und Technologieberatung etablierte. Seit 2014 ist er Mitglied des globalen Managementkomitees und verantwortet das globale Beratungsnetzwerk von BearingPoint sowie das Joint Venture Arcwide. Darüber hinaus ist er Regionalleiter für die BearingPoint-Niederlassungen in den USA und in China. Zusätzlich zu seinen Aufgaben bei BearingPoint ist er Honorar-Präsident der European Federation of Management Consultancies Associations (FEACO).

Die Eckpfeiler der "Strategie 2030", die Matthias Loebich gemeinsam mit der Partnerschaft ab Januar ausrollen wird, sind die Förderung einer starken Kundenorientierung und globalen Relevanz durch innovative Produkte und Dienstleistungen sowie die Befähigung und Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor dem Hintergrund der neuesten technologischen Entwicklungen.

Matthias Loebich kommentiert: "Das mir entgegengebrachte Vertrauen der Partnerschaft bedeutet mir sehr viel und ich werde mich mit voller Kraft für den langfristigen Erfolg unserer Kunden sowie unserer Mitarbeitenden einsetzen. Ich betrachte es als ein Privileg, auf die Erfolge von Kiumars Hamidian aufzubauen, der unser Unternehmen durch die herausfordernden Jahre der Pandemie und weiter zu neuen Höhen geführt hat. Seine Führung war entscheidend dafür, unser Unternehmen zu dem Kraftpaket zu formen, das es heute ist, und dabei mehr für Menschen, mehr Innovation für unsere Kunden und mehr für unsere Gesellschaft zu leisten.

Ich freue mich darauf, unser Unternehmen weiterzuentwickeln, entlang der strategischen Eckpfeiler echter Kundenorientierung, der Stärkung und Förderung unserer Mitarbeitenden, der Differenzierung durch innovative Produkte und der Nutzung weltweiter Synergien. Ein Hauptaugenmerk wird darauf liegen, die Stärke unserer globalen Präsenz zu nutzen, um den Wert, den wir unseren Kunden bieten, weiter zu steigern. Ich freue mich ebenso darauf, eng mit unseren Kunden, Teams und Netzwerkpartnern weltweit zusammenzuarbeiten und die strategische Vision voranzutreiben, die BearingPoint auf die nächste Stufe seiner globalen Entwicklung bringen wird, während wir die Grenzen des Möglichen in der Beratung weiter verschieben."

Kiumars Hamidian kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch an Matthias Loebich! Ich freue mich sehr, dass sich die Partnerschaft für Matthias als Managing Partner ausgesprochen hat. Matthias ist ein renommierter Senior Leader mit enormer Erfahrung und Wissen, der innerhalb und außerhalb des Unternehmens als vertrauensvolle Führungspersönlichkeit sehr geschätzt wird, und ich bin sicher, dass er BearingPoint zu neuen Höhen führen wird. Seine umfassende internationale Branchenerfahrung und seine Führungsrollen auf globaler sowie regionaler Ebene in verschiedenen Märkten weltweit machen ihn zum starken und verlässlichen Kompetenzträger, um BearingPoint in eine erfolgreiche Zukunft zu führen."

Kiumars Hamidian, der seit 2018 als Managing Partner von BearingPoint fungiert, führte das Unternehmen erfolgreich durch die Corona-Pandemie und zu neuen Spitzenleistungen. Der Umsatz stieg auf über eine Milliarde Euro und die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wuchs auf über 6.000 an. Während seiner Amtszeit wurden 14 Akquisitionen abgeschlossen, eine neue Tochtergesellschaft in Indien eröffnet und das Geschäft in den USA und China ausgebaut. Zudem wurde das erste Joint Venture (Arcwide) erfolgreich am Markt etabliert sowie BearingPoint RegTech und BearingPoint Beyond (heute starke unabhängige Unternehmen) erfolgreich ausgegliedert. Darüber hinaus hat BearingPoint seinen Purpose "Together, we are more than business" fest verankert und eine Kultur etabliert, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Auch in Deutschland setzt BearingPoint auf Kontinuität unter der Leitung von Iris Grewe im Kontext einer starken Geschäftsentwicklung

Der größte Markt von BearingPoint - Deutschland - erreichte 2023 einen Umsatz von 463 Millionen Euro und wird von Iris Grewe verantwortet, die seit 2018 erfolgreich die Region Deutschland, Schweiz, Österreich leitet und für das globale Consulting-Ökosystem des Unternehmens zuständig ist. Im bislang laufenden Geschäftsjahr hat sich die positive Geschäftsentwicklung in Deutschland fortgesetzt, sodass BearingPoint für 2024 eine erneute Umsatzerhöhung erwartet. Zukäufe, Team Hires und Investitionen in die Produktentwicklung tragen zur Stärkung der drei Geschäftsbereiche Consulting, Products und Capital bei. Zehn interne Partnerernennungen per Juli 2024 reflektieren den Erfolg von BearingPoint in seinem größten Beratungsmarkt. Aktuell hat BearingPoint zum 1. November seine Beratungskompetenzen im Bereich Compliance durch ein renommiertes Expertenteam um den Partner Peter Carling weiter ausgebaut. Ein weiterer Meilenstein für BearingPoint in der zweiten Jahreshälfte war die Erlangung der international anerkannten B Corp Zertifizierung, welche die Leistung BearingPoints im Bereich ESG würdigt und von vielen Kunden als verlässliches Siegel geschätzt wird.

"In einem Markt, in dem sich die Zeichen mehren, dass wir in unruhigeres Fahrwasser geraten, setzen wir sowohl global auf Ebene des Managing Partners als auch in der Region auf langjährige Markterfahrung, Beratungsexpertise, Leitungskompetenz und überregionale und inhaltliche Vernetzung. Wir sind hervorragend aufgestellt, um unseren Kunden auch in einem volatileren Marktumfeld ein starker Partner zu sein", so Iris Grewe, Regionalleiterin Deutschland, Schweiz, Österreich.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

BearingPoint ist eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.

Weitere Informationen:

Homepage: www.bearingpoint.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint

Original-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell