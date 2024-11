BearingPoint GmbH

BearingPoint baut Beratungskapazitäten im Bereich Compliance mit neuem Partner Peter Carling und internationalem Team weiter aus

Frankfurt (ots)

Ein Team internationaler Compliance-Experten mit der Erfahrung aus über 100 erfolgreichen Projekten verstärkt BearingPoint bei seinen Wachstumszielen

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint freut sich, die strategische Erweiterung ihrer Kapazitäten im Bereich Compliance durch Peter Carling, Gründer und Geschäftsführer von CAWECO, und einem Team von internationalen Compliance-Experten bekanntzugeben.

Mit Peter Carling kommt ein Compliance- und Change-Management-Spezialist mit mehr als 25 Jahren internationaler Projektmanagement- und Führungserfahrung, vor allem in der Versicherungs-, Finanzdienstleistungs-, Automobil- und Fertigungsbranche, zu BearingPoint. Der 51-jährige britisch-österreichische Experte mit MBA der University Newcastle verfügt über eine fundierte Erfahrung im Aufbau und Management komplexer Programme in multinationalen Organisationen sowie in der Konzeption, Implementierung und Optimierung von Governance- und Compliance-Prozessen und -Organisationen. Er verbindet eine ausgeprägte Kenntnis von Unternehmensabläufen mit Lean Six Sigma-Knowhow, um komplexe funktionsübergreifende Herausforderungen zu bewältigen.

Peter Carling und sein Team bringen die Erfahrung aus über 100 erfolgreichen Compliance-Projekten für internationale Konzerne und großem Mittelstand ein. Die Lösungen des Teams, zum Beispiel im Bereich Finanzsanktionen oder Legal Watch, finden sich heute im weltweiten Einsatz in unterschiedlichsten Branchen, unter anderem in der Fertigungs- und Finanzdienstleistungsindustrie. Peter Carling sagt: "Wir freuen uns sehr, Teil von BearingPoint zu werden und unsere Expertise im Bereich Compliance in ein so renommiertes und zukunftsorientiertes Unternehmen einzubringen. BearingPoint ist bekannt für seine starke Management- und Technologieberatung, auch im Compliance-Umfeld. Mit der gebündelten Erfahrung und dem Knowhow unseres Teams sind wir überzeugt, dass wir gemeinsam mit BearingPoint innovative Lösungen für unsere Kunden, zukünftig verstärkt auch für den Mittelstand, entwickeln und umsetzen können. BearingPoints umfassendes Dienstleistungsportfolio und globales Netzwerk bieten uns die ideale Plattform, um nachhaltigen Geschäftserfolg für unsere Kunden zu erzielen."

Verstärkung der Compliance-Kompetenzen

Die Erfüllung von rechtlichen und regulatorischen Anforderungen ist seit Jahren ein wesentlicher Faktor für den nachhaltigen Erfolg von Unternehmen. Die Verantwortung von Peter Carling und Team bei BearingPoint ist es, Lösungen für sämtliche Elemente eines Compliance Management Systems und den dazugehörigen Themen anzubieten. Dabei setzt BearingPoint auf maßgeschneiderte Lösungen und Best Practice Ansätze. Je nach Risikolage stellt BearingPoint einzelne Compliance Module individuell zusammen. Besonders wichtig ist dabei die nachhaltige und effiziente Implementierung von Compliance in bestehende Unternehmensprozesse und IT-Systeme.

Das neue Compliance-Team verstärkt das Serviceangebot von BearingPoint unter anderem in folgenden Themengebieten:

Implementierung von Compliance in bestehende Unternehmensprozesse und IT-Systeme

Design und/oder Weiterentwicklung von Compliance Management Systemen

Lösungen für den Bereich Sanktionen und gegen Korruption, Betrug und Geldwäsche

Erfüllung von ESG-Anforderungen, u.a. CSRD, CSDDD

Optimierung von Prozessen und Organisationen im Bereich Compliance und Corporate Governance, Datenschutz und EU KI-Verordnung

Iris Grewe, Regionalleiterin Deutschland, Schweiz, Österreich bei BearingPoint: "Ich freue mich sehr über die Verstärkung unseres Angebots im Bereich Compliance. Mit Peter Carling und Team haben wir weitere, bewährte Spitzenkompetenz für unsere Kunden an Bord geholt. Mit der Kombination aus fundierter Fachbereichskenntnis gepaart mit Technologiewissen können sie unseren Kunden einen fassbaren Mehrwert im Hinblick auf resilientere und nachhaltigere Betriebsmodelle sowie effizientere und transparentere Prozesse im Bereich Compliance bieten."

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst das klassische Beratungsgeschäft mit dem Dienstleistungsportfolio People & Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Managed Services für geschäftskritische Prozesse. Capital deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures, und Investments von BearingPoint ab.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.

BearingPoint ist eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.

