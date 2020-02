ALDI

Lieblingsstücke vom Designer bei ALDI: Wolfgang Joop launcht zweite Interior-Kollektion

Essen/Mülheim a. d. Ruhr (ots)

Wolfgang Joop hat seine zweite Interior- Kollektion für ALDI entworfen. Unter dem Titel "Stoffe aus denen Träume sind" hat der Modedesigner erneut exklusive Bettwäsche, modische Deko-Kissen, Wohndecken und weitere Heimtextilien designt. Die ausgewählten Wohnaccessoires sind ab dem 10. Februar deutschlandweit in allen Filialen von ALDI Nord und ALDI SÜD erhältlich.

Das Flair Marokkos im eigenen Zuhause: Bereits zum zweiten Mal hat der weltweit bekannte Designer Wolfgang Joop eine Interior-Linie für ALDI kreiert. Nach dem Erfolg der ersten Kollektion, setzt Joop auch dieses Mal auf ausgewählte Wohnaccessoires, die er gekonnt mit luxuriösen Details in Szene setzt. Inspiriert dafür wurde der Modeschöpfer bei einer seiner Reisen. Die Kollektion "Casa Deco designed by Wolfgang Joop" soll an die Farbenwelt in Marrakesch erinnern: Gelbliche und rötliche Nuancen, warme Töne und fließende, weiche Stoffe bringen die Atmosphäre der Basare in Marrakeschs Straßen ins eigene Heim.

"Die Kollektion soll Lust auf den Frühling machen und zum Träumen anregen", sagt Wolfgang Joop. Jedes der Stücke soll den eigenen vier Wänden einen Hauch Eleganz verleihen - sei es durch trendige Farben, Samt oder hochwertige Details, wie Statement-Zipper. Dabei hat der Modeschöpfer bewusst auf den Einsatz unterschiedlicher minimalistischer Texturen gesetzt: "Zu viel macht den Reiz eher kaputt. Jeder soll seinen eigenen Raum erobern, seine eigene Wohnwelt." Zusammen mit ALDI will Joop eine möglichst große Zielgruppe ansprechen. "Eine kleine Kollektion mit großer Wirkung, die für jeden erschwinglich ist. ALDI kennt halt jeder", so der 75-Jährige zur Kooperation.

Die zweite Kollektion "Casa Deco designed by Wolfgang Joop" umfasst insgesamt acht Teile in verschiedenen Größen- und Farbvariationen: Dazu zählen Kissenbezüge, Bettwäsche, Handtücher oder Vorhänge. Die einzelnen Teile bewegen sich in einer Preisspanne von 7,99 Euro bis 34,99 Euro.

Im Interview auf dem ALDI SÜD Blog (blog.aldi-sued.de/wolfgang-joop) verrät der Designer wie die Kollektion entstanden ist, welches sein Lieblingsteil ist und was eigentlich ein gemütliches Zuhause ausmacht.

Weiterführende Informationen unter aldi-nord.de und aldi-sued.de sowie auf den Social-Media-Kanälen von ALDI Nord und ALDI SÜD unter dem Hashtag #aldidesignträume.

