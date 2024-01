Velgastin® launcht neue Kautabletten

Engelhard

Blähungen sind unter Erwachsenen keine Seltenheit - laut einer Umfrage[1] leidet jeder dritte Deutsche an Verdauungsbeschwerden. Eine Tatsache, auf die Velgastin®, die Gastro-Marke aus dem Hause Engelhard Arzneimittel, reagiert und ab Ende Januar 2024 mit den Velgastin® Blähungen Kautabletten eine feste Darreichungsform für Erwachsene auf den Markt bringt.

Luft im Darm zu haben, ist völlig normal. Aber was passiert, wenn Blähungen dauerhaft vorkommen? Dann sind sie vor allem eins: lästig. Gefragt sind praktische Helfer wie die neuen Velgastin® Blähungen Kautabletten, die in jede Handtasche passen und überall hin mitgenommen werden können. Denn egal, ob im Restaurant, beim Sport oder im Kino - wenn der Magen grummelt und der Bauch drückt, muss eine schnelle und effiziente Lösung her.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unser Markenportfolio im ersten Quartal 2024 um die Velgastin® Blähungen Kautabletten erweitern können. Nach der Velgastin® Blähungen Suspension, die wir 2020 erfolgreich für Babys und Schwangere eingeführt haben, bringen wir mit den Kautabletten nun eine neue, feste Darreichungsform für Erwachsene in die Apotheke", berichtet Zarah Adam, Senior Brand Managerin für die Marke Velgastin®.

Pfefferminze, Fenchel und Koriander: Diese drei Inhaltskomponenten machen den milden Geschmack der neuen Kautabletten aus. Die Velgastin® Blähungen Kautabletten helfen dabei schnell und gezielt gegen Blähungen und Völlegefühl. Unangenehme Blähungen entstehen, wenn sich Luft im Verdauungstrakt anstaut und nicht entweichen kann.

Wirkstoff ist frei von Nebenwirkungen

Durch den Wirkstoff Simeticon wird die Oberflächenspannung der Gasbläschen verringert, sodass sie zerplatzen. Simeticon wird dabei nicht vom Körper aufgenommen und ist sehr gut verträglich. Der Wirkstoff wird seit Jahrzehnten zur Behandlung von Blähungen eingesetzt - es sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Neben der Behandlung gasbedingter Magen-Darm-Beschwerden können die Kautabletten auch zur Vorbereitung von Untersuchungen im Bauchbereich eingenommen werden. Die Dosierung bei Jugendlichen ab 14 Jahren und Erwachsenen liegt in der Einzeldosis bei 1 bis 4 Kautabletten, die 3- bis 4-mal täglich eingenommen werden können. Die Velgastin® Blähungen Kautabletten sind vegan, gluten- und lactosefrei. Wie alle Produkte von Engelhard Arzneimittel werden die Kautabletten in Deutschland hergestellt.

#blähbauchfrei: Facebook-Kanal für Best-Ager geht an den Start

Parallel zum Launch der neuen Velgastin® Blähungen Kautabletten finden sich auf dem Facebook-Kanal facebook.com/velgastin ab Januar 2024 neue, spannende Inhalte rund um Darmgesundheit und Ernährung, aber auch Tipps, Tricks und Aktionen für Best-Ager. "Dabei im Fokus steht der Hashtag #blähbauchfrei, der auch die Kampagne begleitet und mit einem Wort ausdrückt, wofür die Velgastin® Blähungen Kautabletten stehen", berichtet Zarah Adam.

Und es bleibt weiterhin spannend bei der jüngsten Marke aus dem Hause Engelhard Arzneimittel: Unter der Dachmarke Velgastin® wird es 2024 noch einen Launch geben, der das Portfolio der Gastro-Marke um ein weiteres Produkt ergänzen wird.

