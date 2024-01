Kaufland

ROB's Crunchy Puffs "Cheesy Pizza": YouTuber CrispyRob wird für Kaufland zum Pizzabäcker

Neckarsulm (ots)

YouTuber CrispyRob stellt sich einer neuen Herausforderung: ein Tag als Pizzabäcker. Dafür reist er zunächst nach Neapel, um die Kunst des Pizzabackens zu erlernen. Sein neu erlangtes Wissen teilt er nun auf seinem YouTube-Kanal - ebenso wie die Nachricht, dass es die ROB's Crunchy Puffs ab sofort in der neuen Sorte "Cheesy Pizza" gibt. Zu finden sind die extra knusprigen Maissnacks exklusiv und limitiert in allen Kaufland-Filialen, ebenso wie die bisherigen Sorten "Spicy Paprika" und "Honey Cheese".

Was die Challenge so besonders macht: Rob lernt nicht nur das Handwerk, sondern entwickelt zudem eigene Pizzakreationen, zum Beispiel eine Käse-Pizza mit Mozzarella, Pecorino und geräuchertem Provolone. "Das verleiht der Geschichte schließlich eine ganz persönliche Note, so wie auch seine Produkte eine persönliche Handschrift tragen", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing Deutschland bei Kaufland. Seine Testesser, die im Video Pizzen und ROB's Crunchy Puffs verkosten durften, hat er bereits von seinen Kreationen überzeugt.

Mit über zwei Millionen Abonnenten und monatlich mehr als 10 Millionen Aufrufen zählt der YouTuber CrispyRob zu den bekanntesten Influencern in Deutschland. Er hat eine Schwäche für außergewöhnliche Snacks und bringt bei der Entwicklung seiner Produkte seine langjährige Erfahrung im Bereich Snacks mit ein. Mit YouTube-Formaten wie "Kochen mit CheesyRob!" gilt er als besonders experimentierfreudig.

Mit Produktneuheiten und prominenten Kooperationspartnern macht Kaufland immer wieder auf sein Sortiment aufmerksam. Die jüngere Generation überrascht Kaufland regelmäßig mit verschiedenen Influencer-Kooperationen. Dazu gehören YouTuber HeyMoritz, Tik-Tok-Star Herr Anwalt und Food-Influencerin Kiki Aweimer alias "Kikis Kitchen".

Die produzierten Content Pieces der Challenge gibt es auf den Online-Kanälen von Kaufland, das komplette Video wiederum auf dem YouTube-Kanal von CrispyRob.

