Engagement für Tier und Umwelt - mehrfachverwendbare Box und lose Bio-Eier bei Kaufland

Neckarsulm (ots)

Eier in einer wiederverwendbaren Box kaufen und damit ganz einfach Ressourcen schonen - das ist ab sofort bei Kaufland möglich. Als erster Lebensmittelhändler bietet das Unternehmen flächendeckend eine wiederverwendbare Eierbox aus 100 Prozent recyclebarem Plastik und dazu passend lose Eier in Bio-Qualität an.

"Die verantwortungsvolle und ressourcenschonende Gestaltung unseres Sortiments steht für uns an erster Stelle. Mit der neuen wiederverwendbaren Eierbox können unsere Kunden bei ihrem Einkauf nun einmal mehr ganz einfach dazu beitragen, auf Verpackungsmaterialien zu verzichten und so Abfall zu vermeiden", sagt Stefan Rauschen, Geschäftsführer Einkauf Frische.

Die losen Bio-Eier sowie die Box sind zunächst in über 280 Filialen erhältlich. Die Handhabung ist denkbar einfach: Bei ihrem Einkauf können sich die Kunden die gewünschte Menge an losen Eiern in die wiederverwendbare Box legen. An der Kasse wird die Box einmalig zum Preis von 1,99 Euro gekauft und die Eier mit einem Stückpreis abgerechnet. Zuhause kann die Box in der Spülmaschine gereinigt und beim nächsten Einkauf wieder mitgebracht werden.

Mit zahlreichen Maßnahmen sorgt Kaufland dafür, den Einsatz von Verpackungsmaterialien zu vermeiden oder zu reduzieren. So testet das Unternehmen derzeit den Einsatz von Unverpackt-Stationen und Pfandgläsern für Lebensmittel. Als Teil der Schwarz Gruppe engagiert sich Kaufland im Rahmen der gruppenweiten Plastikstrategie REset Plastic. Gemeinsam verfolgt die Gruppe die Vision: weniger Plastik -geschlossene Kreisläufe. Weitere Informationen zu REset Plastic unter reset-plastic.com.

