Fonds der Dickemann Capital AG behaupten sich gegen den Trend gut

Höhere Krisenresilienz im Vergleich zu wichtigen Indices / "DC Value One" wird seit April unter dem Namen "DC Value Global Balanced" geführt

Berlin, 13. April 2022 - Das wertorientierte Portfoliomanagement der Dickemann Capital Aktiengesellschaft (DC) trotzt den krisenbedingten Ausschlägen an den globalen Finanzmärkten und erweist sich aktuell als deutlich krisenresilienter als andere Anlagestrategien. Dies zeigte sich schon im Verlauf der vorherigen Kapitalmarkt-Korrekturen wie zuletzt in der Covid-19-Krise, als wichtige Indices deutlich stärker nachgaben als die DC Fonds. Auch in der aktuellen Ukraine-Krise schneiden die DC Fonds klar besser ab als die allgemeine Entwicklung an den Finanzmärkten.

Als besonders krisenresilient erweist sich der bis Ende März unter "DC Value One" geführte, ausgewogene Mischfonds mit flexibler Aktienquote, der seit Anfang April unter dem Namen "DC Value Global Balanced" (https://www.dickemann-capital.de/fonds-wertentwicklung/) gemanagt wird. So gab der Fondspreis im ersten Quartal 2022 nur um 2,3 Prozent nach, während der DAX und der EURO STOXX 50 9,3 bzw. 9,0 Prozent verloren.

"Die aktuelle Wertentwicklung dieses DC Fonds belegt die besondere Qualität und Stabilität der Investment-Philosophie für die Kunden. Bereits seit Jahren werden damit kontinuierlich hervorragende Renditen erzielt. Das unterstreicht die Eignung des Fonds als Basisinvestment für langfristig orientierte Anleger", sagt Ulrich Lingenthal.

