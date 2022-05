Kaufland

Fruits of Love 2.0: Kaufland-Spot lässt Frische tanzen

Neckarsulm (ots)

Ein Lauch als DJ, die Banane tanzt leidenschaftlich mit der Karotte, der Brokkoli wird zum Breakdancer. In seinem Online-Spot präsentiert Kaufland die Fortsetzung des erfolgreichen Virals "Fruit of Love", der 2020 für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. In der Kaufland-Filiale gibt es eine exzessive Party, dabei feiert sich das Obst und Gemüse zum Sound von "Fresh" von Kool & The Gang.

Vor zwei Jahren inszenierte Kaufland seine Frischekompetenz bereits am Beispiel einer Birne, die die "Hüllen" fallen ließ. Denn Essen ist ein lustvolles Thema, das alle Sinne anspricht. "Diesmal inszenieren wir unser Obst und Gemüse in einer ganz besonderen, humorvollen Clubnacht. Wir feiern dabei die Frische und unsere Auswahl von über 400 Obst- und Gemüse-Sorten, die es bei uns gibt. Der Song "Fresh" untermalt dabei den Spot perfekt, es ist einer der größten Diskohits aller Zeiten," sagt Holger Oehrlich, Geschäftsführer der Inhouse-Agentur von Kaufland. Ein Wiedersehen mit der Birne aus dem ersten Online-Film gibt es auch. Weitere Hauptdarsteller: die Aubergine als strenger Türsteher, der nur die frischeste Ware in den Club lässt, der Brokkoli-Breakdancer oder die verführerischen Tomaten, die eine Tanzchoreographie aufführen.

Die Aubergine hat eine ganz besondere Rolle, denn mit ihrem Amulett weist sie auf das Frischeversprechen von Kaufland hin:

Eine vielfältige Auswahl an frischem Obst und Gemüse - das ganze Jahr.

Über 200 Obst- und Gemüsesorten mit dem Siegel "Qualität aus Deutschland".

Tägliche Belieferung aller Filialen.

Zusammenarbeit mit einem großen Netzwerk an regionalen und überregionalen Landwirten, die auch ökologisches und biodynamisches Obst und Gemüse produzieren.

Vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit mit über 2.100 Produzenten im Bundesgebiet.

Bis zu 70 ausgewählte Obst- und Gemüseartikel, die das EU-Bio oder das Demeter-Logo tragen.

Die Online-Kampagne "Fruits of Love 2.0" wird auf den digitalen Kanälen von Kaufland umgesetzt, insbesondere Social Media und unter kaufland.de/frische.

Original-Content von: Kaufland