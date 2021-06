aposcope

E-Rezept Readiness Index (ERI)

Apotheken wünschen sich Schulung zum Umgang mit dem E-Rezept

In einigen Apotheken dürften in Kürze die ersten E-Rezepte auflaufen. Auch wenn ein Großteil der Apotheken gut darauf vorbereitet ist, besteht in Sachen Ablauf und Umgang mit dem E-Rezept offenbar Nachholbedarf. Mehr als vier von zehn Inhaber:innen wünschen sich eine Schulung dafür, wie der E-Rezept Readiness Index (ERI) von aposcope powered by NOVENTI aufdeckt.

Knapp zwei Drittel (64 %) der befragten Apothekeninhaber:innen fühlen sich gut oder eher gut auf das E-Rezept vorbereitet. Trotzdem würden sich rund 43 Prozent über Schulungsinhalte zu Ablauf, Funktionsweise und Durchführung des E-Rezepts freuen. Bezüglich des Formats folgen die meisten Inhaber:innen dem Trend zur Digitalisierung: Knapp zwei Drittel (62 %) bevorzugen einen zeit- und ortsunabhängigen Online-Kurs, um sich über das E-Rezept zu informieren. Jeweils rund die Hälfte wünscht sich ein Erklärvideo (48 %), das jederzeit online abgerufen werden kann, oder einen moderierten Online-Kurs in Form eines Webinars (47 %). 43 Prozent setzen jedoch nach wie vor auf einen face-to-face-Austausch und präferieren eine Inhouse-Schulung.

In Bezug auf die Vorbereitung der Mitarbeiter:innen gibt mehr als die Hälfte der Befragten an, bisher noch keine speziellen Schulungen zum Thema E-Rezept geplant zu haben. Nur bei 14 Prozent der Inhaber:innen haben die Angestellten bereits an einer entsprechenden Schulung teilgenommen, immerhin ein Drittel (34 %) hat bereits Schulungen für die Mitarbeiter:innen der Apotheke eingeplant. Nachholbedarf besteht allerdings nicht nur bei den Apothekenmitarbeiter:innen, sondern auch bei den Kund:innen. Nicht einmal jede vierte Apotheke (23 %) hat ihre Kundschaft über das bevorstehende E-Rezept informiert. Gleichwohl gehört die Aufklärung der Kund:innen nur bei acht Prozent der Inhaber:innen zu den gewünschten Schulungsinhalten.

Insgesamt liegt der E-Rezept Readiness Index im Juni bei 80 von 100 möglichen Punkten. Der Index spiegelt den Grad der Vorbereitung von deutschen Vor-Ort-Apotheken auf die Einführung des E-Rezepts wider. Die Berechnung erfolgt auf Basis der von Apothekeninhaber:innen getroffenen Vorbereitungsmaßnahmen. Dafür befragt aposcope seit Februar 2020 regelmäßig mindestens 100 Apothekeninhaber:innen mithilfe eines Online-Fragebogens. Der Index berechnet sich auf Grundlage der bereits getroffenen Maßnahmen. Für die aktuelle Studie wurden vom 3. bis 8. Juni 2021 insgesamt 101 verifizierte Apothekeninhaber:innen befragt.

Wir erheben und analysieren Daten von Apotheker:innen und PTA. Ein eigenes Online-Panel ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die am Apothekenmarkt interessiert sind, die Perspektive des pharmazeutischen Personals einzunehmen. aposcope vertieft das Verständnis für den Zielmarkt und hilft, effiziente Entscheidungen zu treffen. aposcope ist ein Marktforschungsangebot der EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit mehr als 60 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.

