"Alexa coacht": Zweite Staffel des YouTube-Formats mit Dr. Alexa Iwan

Neckarsulm (ots)

Wie kann ich eine bewusste und gesunde Ernährung möglichst einfach in meinen Alltag integrieren? Welche Ernährungsform ist die richtige für mich? Im YouTube-Format "Alexa coacht" zeigt Kaufland gemeinsam mit der Ernährungswissenschaftlerin Dr. Alexa Iwan, wie leicht sich eine bewusste Ernährung im Alltag umsetzen lässt. Nach der ersten Staffel im vergangenen Jahr setzt der Lebensmitteleinzelhändler Kaufland die Reihe nun mit sechs neuen Folgen zu Ernährungsthemen wie Clean Eating und Intervallfasten fort.

"Sich ausgewogen und gesund zu ernähren, fällt nicht jedem leicht. Oft fehlt es auch an Zeit und den richtigen Ideen. Dazu kommt, dass man bei den vielen Ernährungsformen wie beispielsweise Low Carb, Low Fat oder vegan leicht den Überblick verlieren kann. Gemeinsam mit Dr. Alexa Iwan möchten wir unser Wissen zu Lebensmitteln und Ernährung an unsere Kunden weitergeben", sagt Christoph Schneider, Geschäftsführer Marketing bei Kaufland. In den kommenden Folgen holen sich beispielsweise bekannte Influencer wie Jana Riva und Jenna Miller Tipps bei der Expertin. Gemeinsam kochen sie gesunde und leckere Gerichte, die auch zu Hause ganz einfach gelingen.

Bewusste Ernährung spielt bei Kaufland nicht nur im Sortiment eine große Rolle, auch im Kundenprospekt, unter kaufland.de und in den sozialen Medien sensibilisiert das Unternehmen mit Tipps und Rezepten. Mit "Alexa coacht" zeigt Kaufland, dass eine gesunde Ernährung nicht zwingend mit großem Aufwand verbunden ist.

