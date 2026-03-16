Weingut Keringer

Weltrekord in Berlin: Weingut Keringer wird zum zehnten Mal "Bester Weinproduzent" im länderübergreifenden Wettbewerb

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Mönchhof im Burgenland/Berlin (ots)

Keringer wird zum zehnten Mal mit dem Titel "Bester Weinproduzent" der Golden League in Berlin, Asien und Portugal geehrt! Das ist Weltrekord!

Es ist die Geschichte, die Hollywood nicht besser hätte schreiben können: „Wir haben an uns geglaubt, als noch niemand an uns geglaubt hat", schwärmt Robert Keringer. Immerhin wurde das Weingut anfangs auch „nur“ als Nebenerwerb und auf einer Fläche von gerade mal 5 ha geführt, bis Robert und Marietta eingestiegen sind und fortan so richtig Gas gegeben haben. Was dann geschah hat Geschichte geschrieben!

18-Stunden-Arbeitstage, voller Einsatz, der unbändige Wille zur Perfektion, unzählige Stunden im Keller, im Weingarten und an den Wochenenden auf Messen, Präsentationen und in Verkaufsgesprächen. Nach und nach stellten sich die ersten Erfolge ein und es wurden neue Weingärten angelegt, Lager, Keller und Maschinen erweitert und laufend neue Mitarbeiter eingestellt. Heute stehen Robert und Marietta Keringer mit dem ganzen Team im Hintergrund zum zehnten Mal als internationaler Golden League Sieger und weltweit „Bester Weinproduzent bis 100 ha“ auf dem Weinolymp und verarbeiten jährlich Trauben von etwa 100 ha Rebfläche. Eine beispiellose Dominanz, die in solcher Intensität noch kein Weingut weltweit erreicht hat. Allein im Jahr 2025 konnten 71 internationale Medaillen bei verschiedenen Bewerben erreicht werden!

Seit dem Kurswechsel ist die Unternehmensgeschichte geprägt von Superlativen. Sei es durch dreimalige Auszeichnungen als weltbester Produzent für Zweigelt bei der AWC Vienna, den Titel „Best of Show - Austrian Red“ für Massiv Red auf der Mundus Vini 2026, oder 15 Mal die Auszeichnung „Bester Produzent Österreichs“ (Berliner Weintrophy) und damit gleichzeitig zehn Mal Golden League-Sieger „Bester Produzent“ bis 100 ha im länderübergreifenden, übergeordneten Bewerb (alle Ergebnisse der Berlin-, Asia- und Portugal-Weintrophy zusammengezählt) im aktuellen Jahr 2026.

Auch andere Projekte erregen Aufsehen, wie die ehemals größte Weinflasche der Welt: HIer wurden 1590 L 100 DAYS Zweigelt 2015 in eine drei Meter hohe (!) Glasflasche gefüllt und als Weltrekord für die größte Glasflasche der Welt zertifiziert. Das sind Meilensteine für den Betrieb.

Was bedeutet diese Auszeichnung?

Die Golden League ist der inoffizielle Weltcup der Weinbranche – eine Meisterschaft, die nur die Besten der Besten erreichen. In diesem einzigartigen Bewertungssystem werden alle Medaillen aller Aussteller aus einem Jahr bei drei prestigeträchtigen Weinwettbewerben addiert: der Berliner Wine Trophy, der Portugal Wine Trophy und der Asia Wine Trophy. Jede Grand Gold-Medaille zählt zehn Punkte, Gold fünf Punkte und Silber drei Punkte. Der Produzent mit der höchsten Gesamtpunktzahl in seiner Kategorie wird zum Golden League-Sieger gekürt.

Die schiere Dimension dieser Herausforderung ist atemberaubend: Über 15.000 Weine von mehr als 2.000 Produzenten aus 40 Ländern konkurrieren jährlich um diese Auszeichnung. Mehr als 700 internationale Juroren – darunter Sommeliers, Masters of Wine, Önologen und Weinhändler – bewerten dabei blind und verdeckt (ohne Kenntnis der Namen oder Hersteller) die eingereichten Weine.

Zum zehnten Mal Sieger der Golden League: historische Dominanz!

Der Golden League-Sieg 2026 ist bereits der zehnte Titel (!) für Keringer in diesem Bewerb. In diesem Ozean von Weltklasse-Weinen, zehn Mal als bester Weinproduzent (aktuell in der Kategorie bis 100 ha) – in allen drei Bewerben zusammengerechnet – zu dominieren, ist eine Leistung, die noch kein anderes Weingut weltweit erreicht hat.

Keringer dominiert diese internationale Spitzenkategorie mittlerweile seit einem Jahrzehnt.

Die hohe Anzahl von 71 Medaillen bei renommierten internationalen Wettbewerben in Europa und Asien, die Keringer-Weine im letzten Jahr erreicht hat, überzeugen Juroren von Wien bis Shanghai, von Berlin bis Portugal. „Das sind nicht nur Medaillen für uns, das sind Medaillen für das ganze Burgenland, für alle österreichischen Winzer, die wie wir an Qualität glauben", betont Robert Keringer stolz.

Drei Weincharaktere erobern die Welt.

Every DAYS – Die Herzensbrecher für jeden Tag: Unkomplizierter Trinkgenuss für alle Anlässe.

100 DAYS – Die internationalen Botschafter: 100 Tage reifen die Rotweintrauben auf der Maische, danach mehrere Jahre in neuen Eichenfässern. Das Ergebnis? Weine mit Seele und Tiefgang.

MASSIV – Die Ikone aus Mönchhof! Der MASSIV Red 2020 ist mehr als ein Wein – er ist eine Ikone. Best of Show Austria Red bei Mundus Vini 2025, Großes Gold Berlin, mehrere AWC Trophy-Sieger usw...Diese Cuvée aus sorgfältig selektierten Trauben ist das Meisterwerk. Auch diese Trauben reifen 100 Tage auf der Maische und der aktuelle Jahrgang 2021 durfte sogar mehr als vier Jahre im Holzfass reifen.

„MASSIV ist unser Flaggschiff, unser Stolz", erklärt Marietta Keringer. „Jede Flasche erzählt die Geschichte unserer Familie, unserer Leidenschaft, unseres Terroirs." Mit seiner tiefdunklen Farbe, den Aromen von Brombeeren, Schokolade und feinen Gewürzen ist er der Wein für besondere Momente.

Die Menschen hinter dem Wunder

„Marietta und ich, wir haben alles auf eine Karte gesetzt", erzählt Robert Keringer. „Angefangen mit fünf ha, ernten wir heute Trauben von etwa 100 ha und produzieren knapp eine Million Flaschen jährlich. Mittlerweile gibt es auch ein Team von zahlreichen Mitarbeitern, die den beiden zur Seite stehen, die Philosophie mittragen und gemeinsam umsetzen. Aber weißt du, was das Schönste ist? Die Freude in den Gesichtern der Menschen, wenn sie unsere Weine probieren." Marietta Keringer ergänzt: „Jeder Wein trägt unsere Handschrift, wir sind persönlich bei jedem Schritt dabei. Das schmeckt man."

Internationale Expansion und neue Projekte in der Pipeline bestätigen diese Entwicklung. Während der Massenmarkt stagniert, erfreut sich Keringer steigender Nachfrage bei Weinliebhabern, die Qualität zu schätzen wissen.

Doch das Wichtigste bleibt: Jeder Wein soll ein Erlebnis sein.

Entdecken Sie die Welt der Keringer-Weine:

Diese Handschrift überzeugt und begeistert Sommeliers gehobener Restaurants und fasziniert internationale Hotelgäste im Premiumbereich genauso wie Endkonsumenten in den Premium-Outlets und Vinotheken von INTERSPAR, Billa Plus und M-Preis. Hier begeistern die klassischen Weine im Einstiegssegment mit tollem Preis-Leistungs-Verhältnis immer wieder in ganz Österreich und darüber hinaus.

„Wenn ein Businessmann aus Seoul oder eine Familie aus München, die wir noch nie gesehen haben, nach unserem MASSIV Red oder 100 DAYS verlangt und dann noch einzelne Sorten direkt benennt, dann wissen wir: Wir machen alles richtig", freut sich Robert Keringer. Diese emotionale Verbindung ist unbezahlbar.

▶️ Bezugsquellen für die Weine

Weitere Informationen

Prowein Düsseldorf

Besuchen Sie uns auf der Prowein und verkosten Sie unsere Weine

Datum: 16.03.2026, 09:00 Uhr - 17.03.2026, 18:00 Uhr

Art: Messen

Ort: Österreichhalle H1 B31

40474 Düsseldorf

Deutschland

Jungweinfrühling mit offener Kellertür und After Party

Datum: 01.05.2026 - 02.05.2026

Art: Ausstellungen

Ort: Weingut Keringer

Wienerstrasse 22a

7123 Mönchhof

Österreich

URL: https://www.keringer.at/veranstaltungen-keringer/

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