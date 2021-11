DER Touristik

Früh und clever buchen: Urlaub zum Spartarif

DER Touristik startet mit Top-Frühbucherangeboten in den beliebtesten Reisezielen weltweit in den Sommer 2022

Köln/Frankfurt (ots)

Schnäppchen für Schnellentschlossene: Mit zahlreichen attraktiven Frühbucherermäßigungen von bis zu 55 Prozent können Gäste der DERTOUR-Veranstalter bei ihrer Urlaubsbuchung für den Sommer 2022 bares Geld sparen und sich obendrein die besten Plätze sichern. Einige besonders hohe Ermäßigungen bieten DERTOUR und seine Schwestermarken Jahn Reisen, ITS, Meiers Weltreisen und Travelix bei einer Buchung bis Ende Januar bzw. Ende Februar 2022 an, aber auch danach lässt sich noch satt sparen. Die Frühbucherermäßigungen gibt es u.a. für Übernachtungen, Busrundreisen und Autotouren.

Wer seinen Badeurlaub in der Dominikanischen Republik bis Ende März 2022 bucht, erhält stolze 55 Prozent Ermäßigung auf seinen Aufenthalt im First-Class-Hotel Excellence El Carmen. Das Angebot gilt für einen Reisezeitraum zwischen Mitte August und Ende Oktober 2022. Die Gäste des stilvollen Hotels Sentido Palm Royale in Ägypten genießen Sonnenbaden am langen Sandstrand ebenso wie Surfen, Schnorcheln oder Tauchen im Roten Meer. Wer seinen Sommerurlaub bei DERTOUR bis Ende Februar 2022 bucht, erhält bei seiner Hotelbuchung für das Sentido Palm Royale eine Frühbucher-Ermäßigung von 35 Prozent. DERTOUR-Gäste, die den Sommer auf Kreta erleben möchten und bis zum 31. Dezember 2021 buchen, erhalten im luxuriösen Daios Cove Luxury Resort 30 Prozent Ermäßigung auf den Hotelpreis. Das zeitige Buchen bietet darüber hinaus einen weiteren Vorteil: Schnellentschlossene haben die volle Auswahl in ihrem Wunschreiseziel und sichern sich somit ihre Lieblingsunterkunft. Besonders für Familien, die in den Schulferien verreisen, ist das ein wichtiges Argument.

Bei den Frühbucherermäßigungen gibt es zwei Varianten: Zum einen gibt es Frühbuchervorteile, die bis zu einem bestimmten und jeweils im Katalog angegebenen Stichtag gelten. Zum anderen gibt es rollierende Frühbuchervorteile, die erhältlich sind, wenn die Buchung eine bestimmte Anzahl von Tagen (bspw. 30, 45, 60 oder 90 Tage) vor Reisebeginn erfolgt. Zumeist sind Frühbuchervorteile prozentuale Preisnachlässe, es gibt aber auch solche mit absoluten Beträgen. In vielen Fällen ist der Reisezeitraum flexibel wählbar, manchmal gilt der Frühbuchervorteil für bestimmte Reisezeiträume.

Besonders attraktiv sind die Frühbuchervorteile in Kombination mit den flexiblen Storno-Optionen der DERTOUR-Veranstalter: Zum Einheitspreis von 59 Euro pro Buchung können Urlauber mit dem Flexpaket Flugpauschalreisen, Hotels weltweit und Rundreisen bei den Veranstaltern DERTOUR, Jahn Reisen, ITS und Meiers Weltreisen bis 14 Tage vor Abreise ohne Angabe von Gründen kostenfrei stornieren oder umbuchen. Die Regelung gilt bis auf weiteres für Neubuchungen mit Abreise bis 31. Oktober 2022. So können Gäste von den hohen Frühbucherermäßigungen profitieren, ohne ein Risiko bei der Buchung einzugehen.

Top-Frühbucherermäßigungen für Nah- und Mittelziele Sommer 2022

DERTOUR: Ägypten, Soma Bay, Sentido Palm Royale (First Class), 35% Ermäßigung bei Buchung bis 28.02.22 für Aufenthalte im Reisezeitraum 01.05.-31.10.22.

ITS: Bulgarien, Goldstrand, Slavey (gehobene Mittelklasse),30% Ermäßigung bei Buchung bis 31.01.22; 20% Ermäßigung bei Buchung bis 28.02.22, jeweils für Aufenthalte im Reisezeitraum 29.05.-28.09.22.

DERTOUR: Deutschland, Bremerhaven, Arthotel ANA Nautic(Mittelklasse), 15% Ermäßigung bei Buchung bis 30 Tage vor Anreise für Aufenthalte im Reisezeitraum 01.01-31.03.22 und 01.11.-31.12.22.

DERTOUR: Griechenland, Kreta, Daios Cove Luxury Resort (First Class), 30% Ermäßigung bei Buchung bis 31.12.21 für Aufenthalte im Reisezeitraum 08.04.-05.11.22.

DERTOUR, ITS: Italien, Sardinien, San Pantaleo, Myo Hotel Rocce Sarde(gehobene Mittelklasse), 25% Ermäßigung bei Buchung bis 31.12.21 für Aufenthalte im Reisezeitraum 22.04.-21.10.22.

DERTOUR: Nordische Länder, 10% Ermäßigung bei Buchung bis 31.03.22 für ausgewählte Autotouren im Reisezeitraum 01.01.-31.12.22.

DERTOUR: Spanien, Mallorca, Cala d'Dor, Sentido Fido Tucan (gehobene Mittelklasse), 27% Ermäßigung bei Buchung bis 31.01.22 für Aufenthalte im Reisezeitraum 09.04.-30.06.22 und 01.10.-31.10.22.

DERTOUR: Spanien, Mallorca, Playa de Muro, Be Live Collection Palace de Muro (First Class), 25% Ermäßigung bei Buchung bis 31.01.22 für Aufenthalte im Reisezeitraum 08.04.-31.10.22.

DERTOUR: Spanien, Costa Barcelona, H-TOP Royal Sun Suites (gehobene Mittelklasse), 35% Ermäßigung bei Buchung bis 31.01.22; 30% Ermäßigung bei Buchung bis 28.02.22; 25% Ermäßigung bei Buchung bis 31.03.22, jeweils für Aufenthalte im Reisezeitraum 01.04.-31.10.22.

DERTOUR: Deutschland, Berlin, ibis Berlin Mitte, 25% Ermäßigung bei Buchung bis 30 Tage vor Anreise für Aufenthalte im Reisezeitraum 01.11.21-31.10.22 (ausgenommen Messen/Events).

DERTOUR: Frankreich, Nizza, Hotel Monsigny Nice (Mittelklasse), 25% Ermäßigung bei Buchung bis 45 Tage vor Anreise für Aufenthalte im Reisezeitraum 01.04.-14.04.22 und 16.10.-31.10.22.

DERTOUR, ITS: Türkei, Side, Glamour Resort & Spa (First Class), 40% Ermäßigung bei Buchung bis 31.12.21; 35% Ermäßigung bei Buchung bis 31.01.22, jeweils für Aufenthalte im Reisezeitraum 08.04.-31.10.2022.

DERTOUR: Tunesien, Port el Kantaoui, Sentido Bellevue Park (First Class), 30% Ermäßigung bei Buchung bis 31.01.22 für Aufenthalte im Reisezeitraum 01.05.-31.10.22.

Top-Frühbucherermäßigungen für Fernreiseziele Sommer 2022

Meiers Weltreisen: Asien, Thailand, Koh Samui, Peace Resort (gehobene Mittelklasse), 33% Ermäßigung bei Buchung bis 31.03.22 für Aufenthalte im Reisezeitraum 24.12.21-31.10.22.

Meiers Weltreisen: Indischer Ozean, Malediven, Faafu Atoll, Filitheyo Island Resort (gehobene Mittelklasse), 45% Ermäßigung bei Buchung bis 30.04.22 für Aufenthalte im Reisezeitraum 01.05.-31.10.22.

DERTOUR: Indischer Ozean, Mauritius, Ostküste, Radisson Blu Poste Lafayette Resort & Spa (gehobene Mittelklasse), 40% Ermäßigung bei Buchung bis 150 Tage vor Anreise für Aufenthalte im Reisezeitraum 01.11.21-31.10.22; 30% Ermäßigung bei Buchung bis 60 Tage vor Anreise für Aufenthalte im Reisezeitraum 01.11.21-31.10.22; 15% Ermäßigung bei Buchung bis 30 Tage vor Anreise für Aufenthalte im Reisezeitraum 06.01.22-31.10.22.

Meiers Weltreisen: Jamaika, Oyster Bay, Excellence Oyster Bay (First Class), 50% Ermäßigung bei Buchung bis 31.03.22 für Aufenthalte im Reisezeitraum 14.08.-31.10.22.

DERTOUR, Meiers Weltreisen: Kanada, Kanada-Busreisen, Ermäßigung bis zu 100 EUR pro Person bei Buchung bis 08.01.22 im Reisezeitraum 01.05.-31.10.22.

Meiers Weltreisen: Karibik, Bahamas, Breezes Resort & Spa Bahamas (Mittelklasse), 45% Ermäßigung bei Buchung bis 30.03.22 für Aufenthalte im Reisezeitraum 01.04.-31.10.22.

DERTOUR: Kuba, Varadero, Iberostar Selection Bella Vista (First Class), Iberostar Laguna Azul (First Class) und Iberostar Playa Alameda (gehobene Mittelklasse), 30% Ermäßigung bei Buchung bis 31.03.22 für Aufenthalte im Reisezeitraum 01.05.22-31.10.22.

Meiers Weltreisen: Dominikanische Republik, Excellence El Carmen (First Class) und Finest Punta Cana by The Excellence Collection (First Class), 55% Ermäßigung bei Buchung bis 31.03.22 für Aufenthalte im Reisezeitraum 14.08.- 31.10.22.

ITS: Mexiko, Playa del Carmen, Hotel Tukan (Mittelklasse) und Aspira Hotel & Beach Club (gehobene Mittelklasse), 45% Ermäßigung bei Buchung bis 30 Tage vor Anreise für Aufenthalte im Reisezeitraum 01.11.21-31.10.22.

DERTOUR, Meiers Weltreisen: Nordamerika, USA-Busreisen, Ermäßigung bis zu 160 EUR pro Person bei Buchung bis 31.01.22 im Reisezeitraum 01.05.22-31.03.23 oder ganzjähriger Frühbuchervorteil bis zu 30 EUR pro Person bei Buchung bis 90 Tage vor Tour-Beginn.

DERTOUR, Meiers Weltreisen: Nordamerika, Nationalparkpass, 50% Ermäßigung für den "America the Beautiful"-Nationalparkpass bei Buchung bis 31.03.22 im Reisezeitraum 01.04.-31.12.22.

DERTOUR: Südamerika, Gruppenreisen, Ermäßigung bis zu 100 EUR pro Person bei Buchung bis 31.12.2021 im Reisezeitraum 01.05.-31.10.22.

DERTOUR: Oman, Muscat, The Chedi Muscat (First Class), 35% Ermäßigung bei Buchung bis 60 Tage vor Anreise und Mindestaufenthalt von 5 Nächten für Aufenthalte im Reisezeitraum 01.04.-30.09.22.

Meiers Weltreisen: Vereinigte Arabische Emirate (VAE), Dubai, Atlantis The Palm (First Class), 25% Ermäßigung bei Buchung ab sofort für ausgewählte Termine im Reisezeitraum 01.01.22-31.01.23.

DERTOUR: Vereinigte Arabische Emirate (VAE), Ras Al Khaimah, Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa (First Class), 25% Ermäßigung bei Buchung bis 28.02.22 für Aufenthalte im Reisezeitraum 24.04.-31.10.22.

Hintergrund

Zur DER Touristik Deutschland gehören die Reiseveranstalter DERTOUR, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und Travelix. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die DER Touristik Deutschland ist Teil der DER Touristik Group.

Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DER Touristik Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt 9.400 Mitarbeiter in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DER Touristik Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, Jahn Reisen, ITS, Meiers Weltreisen, Travelix, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, über 2.300 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooee sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Weitere Informationen unter www.dertouristik.com.

Original-Content von: DER Touristik, übermittelt durch news aktuell