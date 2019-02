CEWE Stiftung & Co. KGaA

CEWE Photo Award: Yann Arthus-Bertrand übernimmt Vorsitz der Jury

Einreichung von Fotos noch bis Ende Mai

Oldenburg (ots)

Rund drei Monate haben Hobby- und Profifotografen noch Zeit, ihre besten Aufnahmen beim aktuellen CEWE Photo Award einzureichen. Die Jury rund um den weltbekannten Fotografen Yann Arthus-Bertrand freut sich bereits auf die spannende, aber auch herausfordernde Aufgabe, die besten Einreichungen auszuwählen. Bekanntgegeben wird die Entscheidung am 26. September bei der großen Preisverleihung in Wien.

Internationale Jury repräsentiert Vielfalt des Wettbewerbs

Das Motto "Our world is beautiful" spiegelt sich nicht nur in den eingereichten Fotos, sondern auch in der Besetzung der Jury wider. Den Vorsitz hat der international bekannte, französische Fotograf Yann Arthus-Bertrand übernommen. Er betont: "CEWE hat es 2017 geschafft, den größten offenen Fotowettbewerb der Welt zu organisieren. Mich hat besonders das Motto des Wettbewerbs angesprochen: 'Our world is beautiful'. Die Schönheit unseres Planeten habe auch ich in meinen Arbeiten immer wieder aufgezeigt. Daher habe ich sehr gern zugesagt, für den CEWE Photo Award als Jurypräsident zur Verfügung zu stehen und freue mich auf die Auswahl." Ergänzend fügt er hinzu: "Allen Fotografen, die kürzlich beeindruckende Aufnahmen von unserer Welt gemacht haben, lege ich eine Teilnahme am Wettbewerb ans Herz." Bekannt wurde Yann Arthus-Bertrand vor allem durch seine spektakulären Luftbildaufnahmen ("Die Erde von oben"). Zusätzlich engagiert er sich mit seiner eigenen Stiftung intensiv für den Umweltschutz. Mit einem ganz anderen Bereich der Fotografie, der die schöne und musikalische Seite der Welt zeigt, beschäftigt sich ein weiteres Jurymitglied: die Britin Christie Goodwin. Sie ist offizielle Fotografin der Royal Albert Hall und arbeitete bereits für Stars wie Ed Sheeran, Katy Perry, Paul McCartney und Rod Stewart. Komplettiert wird die Jury durch den Schweden Tobias Hägg (@airpixels), der sich auf Drohnen-Fotografie spezialisiert hat, Markus Schreiber (Associated Press), Joachim Herrmann (Reuters), Dr. Wilfried Vyslozil, Vorstandsvorsitzender von SOS Kinderdörfer weltweit, und Dr. Christian Friege, Vorstandvorsitzender bei CEWE. "Wir freuen uns sehr, dass wir für die Jury so renommierte Mitglieder gewonnen haben, die mit ihren Erfahrungen aus den unterschiedlichsten Bereichen ihre ganz individuellen Einschätzungen zu den Fotos einbringen", erklärt Dr. Friege.

Große Herausforderung bis zur Siegerehrung in Wien

Noch bis Ende Mai können Hobby- und Profifotografen ihre Bilder in den zehn Kategorien des Wettbewerbs einreichen. Schon jetzt ist sicher, dass die Aufgabe der Jury nicht einfach sein wird. Denn bisher sind bereits über 175.000 Bilder aus aller Welt im Wettbewerb eingegangen und die bisherigen Monatsgewinner zeugen von der hohen Qualität der Einreichungen. Ungeachtet der großen Herausforderung, aus der Vielzahl an Fotos die Siegerbilder auszuwählen, hoffen alle Beteiligten auf viele weitere Einsendungen. Denn pro eingereichtem Foto gehen 10 Cent an SOS-Kinderdörfer weltweit. Am 26. September wird die Preisverleihung im Novomatic Forum in Wien stattfinden, bei der die Jury die Gewinner persönlich auszeichnen wird.

Mehr Informationen unter www.cewephotoaward.com.

