Lotto Baden-Württemberg

45.000 Euro für die Kultur im Land: Jetzt für den Lotto-Museumspreis bewerben

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Stuttgart (ots)

Ob Kunst-, Geschichts-, Wissenschafts- oder Freilichtmuseen - die Museumslandschaft in Baden-Württemberg ist unglaublich vielfältig und begeistert jedes Jahr Millionen Menschen im Land. Museen haben eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Um diese außergewöhnlichen Orte weiter zu fördern, schreibt Lotto Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Musemsverband Baden-Württemberg erneut den Lotto-Museumspreis aus. Der Wettbewerb ist mit insgesamt 45.000 Euro dotiert. Museen können sich bis zum 30. Juni bewerben.

Museumsarbeit ist Leidenschaft, Engagement und Verantwortung für das kulturelle Erbe. Mit dem Lotto-Museumspreis, der in diesem Jahr zum elften Mal vergeben wird, stellt Lotto Baden-Württemberg die Bedeutung von nichtstaatlichen Museen für die Menschen im Südwesten und das Zusammenleben in unserem Land heraus.

"Museen sind nicht nur wichtige Orte der Wissensvermittlung, sondern bieten auch Raum für außergewöhnliche Begegnungen und inspirieren die Menschen weit über den Besuch hinaus. Sie sind wichtige Aushängeschilder für Baden-Württemberg und haben häufig einen tiefen Bezug zur Region. Als Förderer der Kunst und Kultur möchte Lotto BW mit der Auszeichnung einen Teil zur Zukunftsfähigkeit der Museen im Land beitragen", sagt Paul Nemeth, Geschäftsführer von Lotto BW. "Der Lotto-Museumspreis wirkt in doppelter Hinsicht. Das Preisgeld ermöglicht es den Museen, besondere Projekte umzusetzen, zugleich sorgt er für Wertschätzung und stärkt die öffentliche Wahrnehmung der Museumsarbeit. Es lohnt sich, sich zu bewerben", ergänzt Sabine Mücke, Präsidentin des Museumsverbands.

Der Lotto-Museumspreis richtet sich an kommunale, private oder von Vereinen getragene Museen in Baden-Württemberg. Vergeben wird der Preis in zwei Kategorien: Mit dem Hauptpreis wird ein Museum mit herausragendem Konzept und regionaler Verankerung ausgezeichnet. Er ist mit 30.000 Euro dotiert. Der eXtra-Preis würdigt das gewisse Etwas eines Museums in einem speziellen Bereich und ist mit einem Preisgeld von 15.000 Euro versehen. Seit der Premiere 2015 konnten dank des Lotto-Museumspreises bereits 26 Gewinner-Museen wichtige Projekte umsetzen.

Die Preisverleihung des Lotto-Museumspreises findet am Samstag, 28. November, beim Hauptpreisträger statt. Weitere Informationen und die Bewerbungsunterlagen finden Interessierte unter www.lotto-bw.de/museumspreis.

Lotto Baden-Württemberg: Förderer der Kunst und Kultur

Lotto Baden-Württemberg trägt 2026 mit rund 37,4 Millionen Euro über den Wettmittelfonds des Landes dazu bei, die Kultur im Land zu unterstützen. Von den Lotterieerträgen profitieren so neben staatlichen Museen unter anderem auch die sieben Freilichtmuseen Baden-Württembergs sowie Kulturzentren, Orchester, Theater oder die Kunst.

Museumsverband Baden-Württemberg

Der Museumsverband Baden-Württemberg e.V. ist der Fachverband und die Interessenvertretung der kommunalen, staatlichen, privaten und vereinsgeführten Museen. Er fördert den wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit. Zugleich vertritt er die Interessen seiner Mitglieder in Öffentlichkeit und Politik und ist das Forum für die Zukunftsentwicklung des Museumswesens.

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