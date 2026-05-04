Verband der PSD Banken e.V.

Normal. Seit 1872 - PSD Banken starten gemeinsame Markenkampagne

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Bonn (ots)

"Normal. Seit 1872": Unter diesem Slogan startet die Gruppe der PSD Banken heute eine gemeinschaftliche, bundesweite Markenkampagne. Sie wird in den kommenden sechs Wochen auf ausgewählten, insbesondere digitalen Kanälen ausgespielt und von den unabhängigen Instituten regional verlängert. Im Zentrum der Kampagne stehen zwei Werte, die die PSD Bankengruppe seit mehr als 150 Jahren prägen: Kundennähe und Verlässlichkeit.

In einer Welt voller Versprechen, Trends und Tipps für schnelles Geld positionieren sich die PSD Banken bewusst als "normal" - Mit persönlicher Beratung und zeitgemäßen, digitalen Services begleiten und entlasten die PSD Banken ihre Kundinnen und Kunden. "'Normal' heißt für uns: Finanzthemen so zu gestalten, dass sie unsere Kundinnen und Kunden sorgenfrei und unaufgeregt begleiten. Diese Financial Wellness gibt Sicherheit, damit man sich beruhigt auf andere Dinge im Alltag konzentrieren kann", sagt Dr. Philipp Stein, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der PSD Banken e.V.

Die Kampagne betont, wie wichtig den Beraterinnen und Beratern der Institute die persönlichen Gespräche und individuellen Lösungen sind: Ohne Druck zu schnellen Abschlüssen - mit klaren, verständlichen und passgenauen Empfehlungen. Auch der genossenschaftliche Charakter der PSD Banken steht im Fokus. Sie verstehen sich seit über 150 Jahren als Teil der Regionen, in denen sie fest verankert sind. Ihr Handeln ist von sozialem und kulturellem Engagement geprägt. Die PSD Banken gehören ihren Mitgliedern und nicht anonymen, gewinnmaximierenden Investoren. Im Mittelpunkt stehen langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen und nicht kurzfristiger Profit.

Mit der Markenkampagne wollen die PSD Banken ihre Bekanntheit in der breiten Bevölkerung steigern. Dafür setzen sie ein lokales und zielgruppenfokussiertes Targeting ein, um so die regionalen Kundinnen und Kunden von morgen direkt anzusprechen. Stein sagt dazu: "Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis der Kampagne. Sie steht für das, was uns als Marke ausmacht: Die PSD Banken sind konstante, hocherfahrene und ehrliche Partner, die unseren Kundinnen und Kunden immer dort zur Seite stehen, wo sie gebraucht werden. Ganz egal, ob persönlich vor Ort oder flexibel digital."

Ganz besonders betont Stein die gute Zusammenarbeit innerhalb der Bankengruppe: "Die gesamte Verantwortung der Markenkampagne lag bei den Marketingleitern der einzelnen Institute, die mit großem Engagement an einer gemeinsamen Idee bis hin zur finalen Umsetzung zusammengearbeitet und damit die vielen Interessen vereint haben. Das Ergebnis spricht für sich."

Konzeption und Umsetzung der Mediakampagne erfolgte durch die Kommunikationsagentur TERRITORY AGENCY. Die strategische Planung, Steuerung und bundesweite Ausstrahlung wird von der VR-NetWorld als Digital-Agentur umgesetzt, die dabei auch das Customer Journey Management in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe in Kooperation mit Mindshare verantwortet.

Über den Verband der PSD Banken e.V.:

Der Verband der PSD Banken e.V. ist ein bundesweit tätiger Genossenschaftsverband. Dem Verband gehören die 11 rechtlich selbstständigen PSD Banken an, die gemeinsam die älteste Direktbankengruppe Deutschlands bilden. Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe bieten die PSD Banken rund 1 Million Kundinnen und Kunden eine einzigartige Kombination aus Direkt- und Filialbankservice.

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