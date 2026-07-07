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Weltschokoladentag: 125 Jahre Milka - unverwechselbar zart gestern, heute, morgen.

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Bremen (ots)

Schokolade. Sie bedeutet zart schmelzenden Geschmack, gemeinsame Pausen, nostalgische Kindheitserinnerungen. Kaum eine Marke steht in Deutschland so sehr für dieses Gefühl wie Milka. Seit 125 Jahren gibt es die Traditionsschokolade mit der lila Kuh. Am heutigen Weltschokoladetag blicken wir darauf zurück, wie Milka Generationen geprägt hat.

Ein Abend 1972. Millionen Familien sitzen in ihren Wohnzimmern und verfolgen die Werbung vor den Nachrichten. Da hat sie ihren ersten TV-Auftritt: die lila Kuh. Milkas bekanntestes Symbol muht sich in die Herzen der Menschen und wird für viele zu einer zentralen Kindheitserinnerung. Vielleicht ist genau das der Grund, warum Milka genauso für zartschmelzenden Geschmack steht wie für Familienrituale, dem kleinen Extra zum Geburtstagsgeschenk und schokoladige Genussmomente.

Kleine Pausen und andere Schokoladenmomente

Schokolade begleitet unser Leben, passt perfekt zu kleinen Pausen, wird unter Freunden geteilt, verschenkt und genascht. Seit 125 Jahren gehört die lila Milka-Schokolade zum Alltag vieler Menschen und zeigt, wie aus Kakao, Milch und einem unverwechselbaren Lila ein Stück kollektive Erinnerung werden kann.

1901 lagen die ersten Tafeln in den Geschäften. Schon damals lila verpackt. Eine Farbe, die über Generationen hinweg zum Wiedererkennungszeichen geworden ist. Von Beginn an hat die Marke in der Region produziert. So wie im Baden-Württembergischen Lörrach, einem der weltweit größten Schokoladenwerke von Mondelez. Dort arbeiten rund 500 Mitarbeitende mit viel Leidenschaft, viel Wissen und Erfahrung daran, dass täglich bis zu vier Millionen Tafeln entstehen.

Während die genaue Milka-Rezeptur natürlich gehütet wird, ist der hohe Qualitätsanspruch der Marke an Zutaten und Herstellungsprozesse eins ihrer Aushängeschilder und hat seit jeher Bestand. Diese Sorgfalt schmeckt man jedes Mal, wenn man sich ein Stück Milka auf der Zunge zergehen lässt.

Milch stammt bis heute aus der Alpenregion

Ein Teil dieser 125-jährigen Geschichte steckt schon im Namen: "Mil"ch und "Ka"kao.

Die Milch stammt aus der Alpenregion, der Kakao wird aus dem Cocoa Life-Programm von Mondelez International bezogen. Zusammen entsteht daraus der vertraute Milka- Geschmack, der seit Generationen weitergegeben wird.

Dass Milka heute noch so präsent ist, liegt auch daran, dass die Marke es schafft, vertraut zu bleiben und sich gleichzeitig weiterzuentwickeln. Mit Klassikern wie Alpenmilch, Noisette oder Haselnuss. Mit Varianten mit Keks, Karamell oder Cremefüllung. Mit Pralinen, Riegeln, Keksen, Küchlein und saisonalen Spezialitäten zu Ostern und Weihnachten. So entstehen immer wieder neue Genussmomente, immer nah am Kern der Marke, für den Milka seit 1901 steht.

So wird der Weltschokoladentag auch zu einem kleinen Milka-Moment, der für viele Menschen so eng mit Vertrautheit verbunden ist. Mit Pausen, Kindheitserinnerungen und dem Gefühl, etwas mit lieben Menschen zu teilen. Und die lila Kuh - die erzählt das, was für Milka zentral ist: Tradition, Wiedererkennung, Nostalgie und diese kleinen Schokoladenmomente, die lange in Erinnerung bleiben.

Fünf Dinge, die Sie vielleicht noch nicht über Milka wussten:

1. Saisonale Produkte wie den Milka Schmunzelhasen gibt es bereits seit 1926.

2. Der Name Milka setzt sich aus den Worten Milch und Kakao zusammen.

3. In Lörrach werden täglich bis zu vier Millionen Tafeln Milka produziert.

4. Die verwendete Milch stammt von Bauern aus den Alpen und dem Alpenvorland.

5. Die berühmte lila Kuh hatte 1972 ihren ersten Fernsehauftritt.

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