Sechste "State of Snacking(TM)"-Studie von Mondelez International: Snacking als Genussmoment

Bremen (ots)

Eine Welt ohne Schokolade? Das können sich sieben von zehn Befragten nicht vorstellen. Denn Snacks wie beispielsweise Schokolade sorgen für besondere Genussmomente im Alltag und tragen zum persönlichen Wohlbefinden bei.

Zu diesem Ergebnis kommt die sechste "State of Snacking(TM)"-Studie von Mondelez International, einem der weltweit führenden Anbieter von Snacking-Produkten. Diese wird jährlich in Zusammenarbeit mit dem Umfrageinstitut The Harris Poll durchgeführt. Untersucht wurden darin erneut Snacking-Trends in zwölf Märkten, darunter Deutschland.

Die aktuellen Studienergebnisse zeigen, dass eine große Mehrheit der Deutschen Snacks als eine Form der Belohnung und des persönlichen Genusses (89 Prozent) empfinden. Insbesondere nach einem langen Tag nutzen 67 Prozent der Befragten Snacks, um sich selbst etwas Gutes zu tun. Der achtsame Genuss steht dabei klar im Vordergrund: 92 Prozent der Konsument*innen betonen, dass sie beim Snacken bewusst Geschmack und Textur wahrnehmen.

"Die Ergebnisse unserer 'State of Snacking(TM)'-Studie zeigen, dass kleine, genussvolle Mahlzeiten und Snacks im Alltag der Menschen eine wichtige Rolle spielen und eine kurze Auszeit bieten", sagt Jenny Linnemann, Pressesprecherin DACH bei Mondelez International. "Mit unserer 'Mindful Snacking'-Strategie setzen wir genau hier an und unterstützen unsere Konsument*innen mit Verzehrempfehlungen dabei, den Moment bewusst zu genießen und noch mehr Freude an ihren Lieblingssnacks zu haben."

Weitere Erkenntnisse der Studie sind:

Mindful Snacking: 94 Prozent der deutschen Konsument*innen sind sich darüber einig, dass sie einen Snack mehr genießen können, wenn sie diesen achtsam zu sich nehmen.

94 Prozent der deutschen Konsument*innen sind sich darüber einig, dass sie einen Snack mehr genießen können, wenn sie diesen achtsam zu sich nehmen. Snacks bringen Verbundenheit : Gemeinsames Snacken fördert die Verbundenheit. Es bietet eine Möglichkeit, sich persönlich zu treffen und eine gemeinsame Auszeit zu genießen - nach der Devise: geteilte Freude ist doppelte Freude. Mehr als jede*r Zweite (53 Prozent) zeigt Zuneigung am liebsten durch das Teilen von Snacks; für sie ist Snacking eine "Love-Language".

: Gemeinsames Snacken fördert die Verbundenheit. Es bietet eine Möglichkeit, sich persönlich zu treffen und eine gemeinsame Auszeit zu genießen - nach der Devise: geteilte Freude ist doppelte Freude. Mehr als jede*r Zweite (53 Prozent) zeigt Zuneigung am liebsten durch das Teilen von Snacks; für sie ist Snacking eine "Love-Language". Genuss und Spaß: 81 Prozent der deutschen Snacking-Konsument*innen stimmen zu, dass "das Leben mit ein wenig Genuss mehr Spaß macht".

Über die Methodik:

Die sechste "State of Snacking(TM)"-Studie wurde vom Marktforschungsinstitut The Harris Poll im Auftrag von Mondelez International durchgeführt. Die Online-Umfrage fand zwischen dem 10. und 22. Oktober 2024 statt und umfasste 3.785 Teilnehmer*innen über 18 Jahren aus zwölf verschiedenen Ländern, darunter 278 aus Deutschland. Weitere Informationen zur Studie finden Sie auf unserer Website: www.mondelezinternational.com/stateofsnacking.

