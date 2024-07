Mondelez Deutschland

Rap, House oder Indie? OREO Fans können Bausas Hit "9 bis 9" twisten

Bremen (ots)

"Twist my Song": OREO und Bausa drehen den Keks jetzt noch weiter

Von Rap bis Rock: Mit einem Song-Generator können Fans den OREO Keks twisten und Bausas Hit "9 bis 9" in acht unterschiedliche Genres remixen

Eigenen Song-Remix mit der Community teilen - und mit etwas Glück tolle Preise gewinnen

35.000 Entscheidungen muss ein durchschnittlicher Erwachsener jeden Tag treffen* - einfach viel zu viele! Mit "Trust the Twist" nimmt OREO uns eine davon ab, für mehr Spaß im Alltag. Mit dabei: Bausa, einer der meistgestreamten Deutschrap-Artists**. Die Idee dabei ist, dass ein einfacher Dreh des ikonischen Kekses entscheidet, was als Nächstes passiert. Ab sofort heben die Keksmarke und der Rapper diesen Twist-Spaß auf das nächste Level: Unter dem Motto "Twist my Song" fordert Bausa jetzt alle OREO Fans dazu auf, seinen Song zu remixen. Eine Keksdrehung genügt - und die Fans erhalten eine eigene Version von Bausas Hit "9 bis 9". Von Country bis Rap, von Indie bis Klassik, wer seinen persönlichen Twist teilt, kann an einem tollen Gewinnspiel teilnehmen - und Tickets für die Bausa Tour 2025 oder einen Geldgewinn in Höhe von 5.000 EUR gewinnen.

Bausa, wie ihr ihn noch nie gehört habt: "Twist my Song" - so geht's!

Bausas "9 bis 9" macht einfach gute Laune und lädt zum Hören in Dauerschleife ein. Und nun kommt der Twist: Ab dem 31.07.2024 können OREO Fans auf der Website twist.oreo.de Bausas Song in acht verschiedene Genres remixen: "9 bis 9" als kraftvolle Metal-Interpretation, als elegante Klassik-Variation, mitreißende Fußballstadion-Hymne oder in entspannten Jazz-Klängen - der Twist entscheidet und zeigt den Song, wie wir ihn noch nie gehört haben! Mit "Twist my Song" können Fans den OREO Keks ganz einfach virtuell "twisten", also aufdrehen. Auf die entscheidende Frage - Crèmefüllung rechts oder Crèmefüllung links - folgt prompt die überraschende sowie musikalische Antwort als neue Remix-Version!

Die acht verschiedenen Versionen von "9 bis 9" hat Sira, Produzent des Original-Songs, in enger Abstimmung mit Bausa produziert.

"Der Alltag stresst schon genug. Deshalb wollen OREO und ich dazu anregen, mal 'nen Gang runterzuschalten, zu entspannen und bisschen Abwechslung reinzubringen. Also schnappt euch '9 bis 9' und bringt euren eigenen Style rein", sagt Deutschrap-Artist Bausa.

Und so funktioniert "Twist my Song": Erst den digitalen OREO twisten und so das Remix-Genre (Country, Jazz etc.) festlegen. Dann den eigenen Namen eingeben und schon wird eine personalisierte digitale Autogrammkarte im Look des Genres mit Bausas echter Signatur erstellt - natürlich untermalt von der getwisteten "9 bis 9"-Version. Die eigene Song-Variation kann im Anschluss direkt in den sozialen Medien geteilt werden.

Super Gewinne - Mitmachen geht ganz einfach!

Doch damit nicht genug: Wer den personalisierten Song-Twist in der eigenen Instagram Story teilt, OREO's Instagram Account verlinkt, über 18 Jahre alt ist und in Deutschland wohnt, kann an einem exklusiven Gewinnspiel teilnehmen. Verlost werden Tickets für die Bausa Tour 2025 oder ein Geldgewinn in Höhe von 5.000 EUR. Alle weiteren Informationen zur Kampagne gibt es auf der Webseite twist.oreo.de. Eines ist mit OREOs und Bausas "Twist my Song"-Aktion auf jeden Fall sicher: Der Alltag hat einen musikalischen Twist bekommen und macht so mehr Spaß.

Über OREO

Seit der erste OREO Keks 1912 in den USA gebacken wurde, hat sich der ikonische Keks zum beliebtesten der Welt*** entwickelt. Heute wird OREO von Familien und unter Freund:innen in über 100 Ländern weltweit genossen.

Weitere Informationen sind auf www.oreo.de oder auf den Social-Media-Plattformen Instagram und TikTok verfügbar.

Über Mondelez International

Mondelez International Inc. (NASDAQ: MDLZ) bestärkt Menschen in über 150 Ländern darin, auf die richtige Art und Weise zu snacken. 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Netto-Umsatz von rund 36 Milliarden US-Dollar und ist ein führender Snacking-Anbieter mit beliebten Marken wie Milka, Oreo, Philadelphia, TUC und Toblerone.

Mit der Strategie "Snacking Made Right" bietet das Unternehmen Konsument:innen für jeden Anlass den richtigen Snack, zum richtigen Zeitpunkt, auf die richtige Art und Weise hergestellt, an. Denn rund um den Globus werden kleine Mahlzeiten und Snacks im flexibler werdenden Alltag der Menschen immer wichtiger.

Dies zeigen auch die Ergebnisse der "State of SnackingTM"-Studie, die das Marktforschungsinstitut The Harris Poll im Auftrag von Mondelez International durchgeführt hat. Weitere Informationen hier.

Mondelez International ist im Standard & Poor's 500 Index, im NASDAQ 100 und im Dow Jones Sustainability Index gelistet.

Mehr über uns erfahren Sie unter www.mondelezinternational.com. Das Presseportal für Deutschland, Österreich und die Schweiz finden Sie hier.

*Quelle: Cambridge University Research

**Quelle: How Music Charts, Chartmetric, Oktober 2023 sowie Streamingzahlen: Spotify-Streamingzahlen

***Quelle: Euromonitor Int. Ltd; Snacks 2023 ed.; Sweet Biscuits brand share 2022 retail value sales

