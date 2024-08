Wissensfabrik - Unternehmen für Deutschland e.V.

Technikbegeisterung im Unterricht: Erfolgreiche Kooperation der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg und der Wissensfabrik führt zu besserer MINT-Bildung an Schulen

Ravensburg (ots)

Schulen werden kostenfrei mit praxisnahen MINT-Bildungsprojekten ausgestattet

Bereits fünf Unternehmen aus der Region unterstützen die Kooperation

Aufruf an weitere Unternehmen im Landkreis Ravensburg und der Region Bodensee-Oberschwaben

"Es macht so viel Spaß, die Dinge selbst zusammenzubauen und zu sehen, wie sie funktionieren!", freut sich ein Schüler der Klasse 2a der Stefan-Rahl-Grundschule in Obereschach, der gerade eigenständig einen Flaschenzug gebaut und getestet hat. Technik zum Anfassen und Verstehen, das ist das Prinzip hinter dem Bildungsprojekt KiTec - Kinder entdecken Technik der Wissensfabrik. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche für MINT-Bildung (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu begeistern. Das Projekt sowie die Fortbildung der Lehrkräfte ist für die Schule kostenlos, dank der Kooperation zwischen der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg und der Wissensfabrik und dem Prinzip der Bildungspartnerschaft. Dabei übernehmen Unternehmen, die Mitglied der Wissensfabrik sind, die Kosten für die Projektmaterialien und ermöglichen zudem Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt. Bildungspartner für die Stefan-Rahl-Grundschule in Obereschach ist die Firma Hydro-Elektrik.

Die Kooperation der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg und der Wissensfabrik

Die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg setzt sich zum Ziel, die MINT-Bildung in der Region zu stärken. Als erfahrenen Partner holt sie sich die Wissensfabrik - Unternehmen für Deutschland e.V. dazu. Zusammen mit wissenschaftlichen Partnern entwickelt das Unternehmensnetzwerk praxisorientierte Bildungsprojekte für Schulen, rund um die Themen Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Nach dem Vorbild "Neues Lehren und Lernen" steht bei allen Wissensfabrik-Projekten die Problem- und Handlungsorientierung im Vordergrund. Es werden keine Lösungswege vorgegeben, sondern die Schülerinnen und Schüler stoßen selbst auf Fragestellungen, die sie mithilfe der zur Verfügung gestellten Materialien lösen können. Durch Erkunden und Erproben entdecken sie ihre Begeisterung für MINT. Die Mitgliedsunternehmen der Wissensfabrik begleiten die Schulen in der Umsetzung dieser Projekte und sorgen so für den Praxisbezug, der junge Menschen für MINT und MINT-Berufe begeistert.

Die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg vernetzt über ihre neue Plattform "Zukunft Bildung" Unternehmen und Schulen in der Region und fördert den Austausch. Durch den Fokus auf gemeinsames Engagement in und für die Region sollen Schulen in der Fläche erreicht und damit ein systemischer Effekt erzielt werden.

Vor einem Jahr startete die Kooperation und zeigt bereits Erfolge: Nach Hydro-Elektrik und Stadler engagiert sich nun auch die Firma Wohlwender als drittes Unternehmen aus dem Landkreis und als neues Mitglied der Wissensfabrik für die Förderung von MINT-Bildung. Zudem sind Robert Bosch Power Tools und Boehringer Ingelheim in Biberach schon lange mit der Wissensfabrik in der Region aktiv.

Durch MINT-Bildung Fachkräfte sichern

Die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg und die Wissensfabrik arbeiten Hand in Hand, um Kinder und Jugendliche für die MINT-Fächer zu begeistern und sie damit auf die beruflichen Anforderungen der Zukunft vorzubereiten. "Gemeinsam fördern wir die MINT-Bildung von Kindern und Jugendlichen. So tun wir etwas gegen den Fachkräftemangel und stärken Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit", betont Mathias Haase, Vorstandsvorsitzender der Wissensfabrik.

Aufruf an weitere Unternehmen im Landkreis Ravensburg

Die Bürgerstiftung und die Wissensfabrik suchen weitere Mitmacher und Mitmacherinnen, die Verantwortung übernehmen und sich für begeisternde MINT-Bildung engagieren möchten. "Wir laden Unternehmen aus der Region herzlich ein, Teil dieser Initiative zu werden und so einen Beitrag zur Bildung und Zukunft unserer Kinder und damit auch für die Region zu leisten", so Dr. Karl Nowak, Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg.

Über die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg:

Die Bürgerstiftung ist eine unabhängige und gemeinnützige Stiftung von Bürgern für Bürger. Gegründet wurde sie im Dezember 2005. Sie ist eine der zehn leistungsstärksten Bürgerstiftungen in der Bundesrepublik. Sie versteht sich als "Mitmach-Stiftung". Das heißt: Jede und jeder kann sich dort engagieren, entweder mit Geld, Zeit oder Ideen. Ihre Schwerpunkte setzt die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg in den Bereichen Bildung, Umwelt und Nachhaltigkeit sowie Soziales.

Über die Wissensfabrik

Die "Wissensfabrik - Unternehmen für Deutschland e.V." ist eine Initiative von Unternehmen und Stiftungen, die sich für gute MINT-Bildung von Kindern und Jugendlichen sowie Förderung von Startups in Deutschland engagiert. Das bundesweite Netzwerk der deutschen Wirtschaft zählt rund 130 Mitglieder aller Branchen und Größen. Ziel ist es, den Austausch zwischen Wirtschaft, Bildungseinrichtungen und Wissenschaft zu fördern, um so die Innovationskraft Deutschlands zu stärken. In mehr als 3.000 Bildungspartnerschaften engagiert sich der gemeinnützige Verein mit Sitz in Ludwigshafen für Wissenstransfer und Kompetenzentwicklung in Naturwissenschaften, Technik sowie wirtschaftlichem Denken und Handeln. Ein Schwerpunkt sind Bildungsprojekte für Kindergärten und Grundschulen, die gemeinsam mit wissenschaftlichen Partnern entwickelt wurden. Außerdem begleitet die Wissensfabrik Startups bei der Umsetzung ihrer Geschäftsideen mit einem Mentoringprogramm und mit der Gründer*inneninitiative WECONOMY. Mehr auf www.wissensfabrik.de.

