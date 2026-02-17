AfD - Alternative für Deutschland

Stephan Brandner: Deutsche Sprache ist das verbindende Element unserer Gesellschaft

Berlin (ots)

Der aktuelle Mikrozensus legt erneut offen, wie stark sich sprachliche Parallelwelten in Deutschland etabliert haben. Unter Menschen mit Einwanderungsgeschichte ist Deutsch als Sprache vielfach nicht dominant: Nur 22 Prozent sprechen zu Hause ausschließlich Deutsch, mehr als die Hälfte nutzt Deutsch lediglich ergänzend, und 23 Prozent verständigen sich in den eigenen vier Wänden überhaupt nicht auf Deutsch.

Als stellvertretender Bundessprecher der AfD und langjähriges Mitglied im Verein Deutsche Sprache (VDS) betont Stephan Brandner: "Die deutsche Sprache ist ein wichtiges, wenn nicht sogar das zentrale verbindende Element unseres Landes. Wer in Deutschland lebt, muss die deutsche Sprache nicht nur beherrschen, sondern im Alltag aktiv nutzen. Parallelwelten, in denen Deutsch keine Rolle spielt, gefährden den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Identität Deutschlands. Wer kein Interesse an der deutschen Sprache und Kultur hat, ist in unserem Land nicht gut aufgehoben."

Brandner fordert: "Es ist dringend notwendig, das Verwenden der deutschen Sprache zu fördern. Schulen, Verwaltungen und Integrationsangebote müssen konsequent auf die Vermittlung und Nutzung der deutschen Sprache ausgerichtet werden. Gesetzlich vorgeschrieben ist ja bereits die Amts- und die Gerichtssprache Deutsch. Das reicht aber nicht. Die deutsche Sprache muss auch als Landessprache im Grundgesetz verankert werden."

