AfD-Bundessprecher gratulieren Giorgia Meloni und ihrer Fratelli d'Italia zum Wahlsieg

"Die Italiener haben ersten Hochrechnungen zufolge das Bündnis um Giorgia Meloni, ihrer Partei Fratelli d'Italia sowie ihrer Partner Lega und Forza Italia mit absoluter Mehrheit in beide Parlamentskammern gewählt. Wir als Alternative für Deutschland gratulieren Giorgia Meloni zu ihrer Wahl und wünschen ihr, dass sie als erste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung stehen möge. Trotz aller undemokratischer Warnungen von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und anderen Politikern haben sich die Italiener wie zuvor die Schwedendemokraten für einen Politikwechsel entschieden. Und das ist ihr gutes demokratisches Recht. Der Wahlerfolg um die Fratelli d'Italia ist ein weiterer Sieg der Vernunft. Deutschland steht mit seiner links-grünen Ampelkoalition in Europa ziemlich alleine da."

Tino Chrupalla und Dr. Alice Weidel

Bundessprecher der Alternative für Deutschland

