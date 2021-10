GENUI GmbH

FACT-Finder baut Marktführerschaft aus - Website-Suchplattform übernimmt Softwareentwickler Loop 54

Pforzheim / Stockholm / Hamburg (ots)

FACT-Finder, der europäische Marktführer für Suche, Navigation und Merchandising im eCommerce, baut seine Position weiter aus: Die mehrfach ausgezeichnete Website-Suchplattform für die beste Site Search Solution erwirbt Loop 54, Anbieter der derzeit leistungsstärksten Produktsuchmaschine mit einer Eins-zu-eins-Personalisierung. Das Signing ist bereits erfolgt, das Closing für diese strategische Transaktion wurde heute abgeschlossen.

Die Corona-Krise hat die Bedeutung des eCommerce noch stärker wachsen lassen: Allein innerhalb Europas haben eCommerce-Anbieter im vergangenen Jahr einen Unternehmenswert von 757 Milliarden Euro erreicht. Das entspricht gegenüber 2019 einem Anstieg von zehn Prozent. Auch der Anteil der Menschen, die online einkaufen, stieg im gleichen Zeitraum dementsprechend - von 66 auf 71 Prozent. Ein entscheidender Wachstumsfaktor im eCommerce ist die Leistungsfähigkeit der Suchfunktion auf den Shopping-Plattformen. Mit der auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Software "FACT-Finder Next Generation" hatte FACT-Finder die zielgerichtete Produktsuche bereits maßgeblich optimiert und damit den Umsatz seiner Kunden um bis zu 33 Prozent steigern können. Mit der Integration der einzigartigen analytischen personalisierten Suchfunktion von Loop 54 können beide Unternehmen ihren Kunden künftig eine Suchmaschine mit herausragender Relevanz auf Basis von KI anbieten, die nicht nur schnellste Ergebnisse bei geringstem Datenbedarf liefert, sondern sich darüber hinaus plattformunabhängig in kürzester Zeit implementieren lässt.

"Mit dem Know-how, das Loop 54 mitbringt, werden wir unsere technologische Marktführerschaft erheblich ausbauen. Speziell im Bereich Customer Success werden wir in neue Dimensionen vorstoßen", sagt Emile Bloemen, CEO von FACT-Finder in Pforzheim. "Mit diesem Innovationsschub können wir unseren Nutzern eine nachhaltige Steigerung der Konversion auf ihren Shopping-Plattformen mit schnellen, einfachen und einprägsamen eCommerce-Erlebnissen für ihre Kunden ermöglichen."

"Vor zehn Jahren hatten Mike Odin, Joel Kall und ich die Idee, einen Algorithmus zur personalisierten Produktsuche zu entwickeln, mit dem wir Relevanz und Geschwindigkeit im Online-Shopping auf Basis von KI verbessern wollten. Heute sind wir der einzige Anbieter auf dem Markt, der eine Eins-zu-eins-Personalisierung bei der Produktsuche mit derart hoher Leistungsfähigkeit anbietet", so Robin Mellstrand, CEO und Mitgründer von Loop 54 in Stockholm. "Durch die Zusammenarbeit mit FACT-Finder können wir unser Entwicklungspotential noch besser ausschöpfen und das Wachstum im Gesamtunternehmen maßgeblich unterstützen. Deshalb ist diese Transaktion für uns von hoher Bedeutung."

FACT-Finder hatte im Frühjahr 2021 den Einstieg des in Hamburg ansässigen Beteiligungsunternehmens GENUI als neuen unternehmerischen Mitgesellschafter vermeldet. Gemeinsame Zielsetzung soll der sukzessive Ausbau der Marktstellung sein. "Mit dem Erwerb von Loop 54 stärken und erweitern wir nicht nur das Kernangebot beider Unternehmen mit verbesserten Anwendungsmöglichkeiten für die Kunden, sondern machen darüber hinaus auch einen ersten Schritt in Richtung Internationalisierung", sagt Boris Klenk von GENUI.

Das Management beider Firmen wird auf die Expertise von GENUI-Unternehmer Amit Shah zurückgreifen, der Spezialist für Software as a Service-Lösungen und Online-Bezahlmodelle ist, und seit dem Einstieg von GENUI bei FACT-Finder den Beirat führt. "Ich sehen in der künftigen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, insbesondere in der Optimierung der analytischen personalisierten Suchfunktion, ein sehr großes Potenzial für Shopping-Plattformen", erläutert Amit Shah. "Das schafft uns auch im internationalen Markt eine große Perspektive."

Über den Kaufpreis und weitere Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. FACT-Finder und GENUI wurden bei dieser Transaktion von Carlsquare beraten, für Loop 54 agierte Hampleton Partners als Berater.

Über FACT-Finder:

FACT-Finder ist europäischer Marktführer für Suche, Navigation, Personalisierung und Merchandising im eCommerce. Die KI-basierte Conversion Engine unterstützt Online-Shopper beim Finden der richtigen Produkte. International und national kommt die Technologie in mehr als 1.800 Shops zum Einsatz - zum Beispiel bei MYTHERESA, Douglas und Phoenix Contact. FACT-Finder wurde von FinancesOnline dreimal als "Best Site Search Solution" ausgezeichnet.

Über Loop 54:

Loop 54 ist Entwickler einer der leistungsstärksten eCommerce-Plattformen auf Basis von künstlicher Intelligenz. Mit seinem im eigenen Unternehmen entwickelten Algorithmus bietet Loop 54 eine Eins-zu-eins-Personalisierung, die Nutzern in hoher Geschwindigkeit relevante Suchergebnisse auf Onlineshop-Plattformen von führenden eCommerce-Unternehmen ermöglicht.

Über GENUI:

GENUI ist eine von renommierten Unternehmern und Investmentexperten gegründete Beteiligungsgesellschaft. GENUI geht langfristige Engagements ein und verfolgt dabei den Anspruch, nachhaltiges Wachstum und gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Die Firmen erhalten im Rahmen einer professionellen Governance Zugang zu Personen mit eigener Erfahrung als Unternehmer, deren relevanter Expertise und einem direkt nutzbaren Netzwerk.

