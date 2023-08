ProSieben MAXX

Weltmeister gesucht: ProSieben MAXX startet am Freitag, 8. September mit Favoriten-Duell Frankreich gegen Neuseeland in den Rugby World Cup 2023

ProSieben MAXX zeigt ab Freitag, 8. September 2023 das weltweit größte Sportevent des Jahres live und exklusiv in Deutschland: Zum Auftakt des Rugby World Cup 2023 überträgt der Sender das Topspiel zwischen Gastgeber Frankreich (Nr. 2 der Weltrangliste) und dem dreifachen Weltmeister Neuseeland zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr live.

ProSieben MAXX überträgt 35 WM-Spiele live, sämtliche 48 Spiele sind auf Joyn und ran.de im Livestream zu sehen. Kommentiert werden die Begegnungen aus dem "ran"-Studio in Unterföhring von Jan Lüdeke und Markus Krawinkel, als #ranRugby-Experten sind Manuel Wilhelm (ehemaliger Rugby-Nationalspieler, Sportdirektor und Vorstandsvorsitzender des deutschen Rugby-Verbandes) und Simon Jung (Rugby-Spieler der 2. Bundesliga) im Einsatz, Max Zielke und Mike Stiefelhagen moderieren die Liveübertragungen. ProSieben MAXX zeigt die Rugby-WM nach 2019 zum zweiten Mal.

Beim Rugby World Cup 2023 (08.09. bis 28.10.2023) treten 20 Mannschaften in Frankreich an: Zu den Favoriten zählen Titelverteidiger Südafrika, Irland (Nr. 1 der Weltrangliste), Neuseeland, Australien, England sowie Gastgeber Frankreich. Die Teams spielen in vier Gruppen, die jeweils zwei Gruppenbesten qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Gruppe A: Neuseeland, Frankreich, Italien, Uruguay, Namibia

Gruppe B: Südafrika, Irland, Schottland, Tonga, Rumänien

Gruppe C: Wales, Australien, Fiji, Georgien, Portugal

Gruppe D: England, Japan, Argentinien, Samoa, Chile

Die 10. Rugby-Weltmeisterschaft wird in 51 Tagen an neun Spielorten ausgetragen, gespielt wird in Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nizza, Toulouse und Saint-Étienne. Das Finale findet am 28. Oktober 2023 in Paris statt.

Die ersten drei Spieltage des Rugby World Cup 2023

live auf ProSieben MAXX:

Freitag, 08.09.2023

20:15 Uhr Frankreich - Neuseeland

mit Max Zielke, Jan Lüdeke, Simon Jung und Manuel Wilhelm

Samstag, 09.09.2023

12:45 Uhr Italien - Namibia

mit Jan Lüdeke und Simon Jung

21:15 Uhr England - Argentinien

mit Max Zielke, Jan Lüdeke, Simon Jung und Manuel Wilhelm

Sonntag, 10.09.2023

17:30 Uhr Südafrika - Schottland

mit Max Zielke, Markus Krawinkel und Simon Jung

21:00 Uhr Wales - Fiji

mit Max Zielke, Jan Lüdeke und Simon Jung

Die Spielplanübersicht: https://www.ran.de/sports/rugby/wm/spielplan

Original-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell