ProSieben MAXX

Home of Anime: ProSieben MAXX zeigt "Call of the Night", "Goblin Slayer" und neue Folgen "One Piece" als Deutschland-Premiere

Unterföhring (ots)

5. August 2023. Festtag für Anime-Fans: Im Rahmen der diesjährigen Anime-Convention "AnimagiC" verkündet der Sender exklusiv sein neues Anime-Programm für die Season 2023/2024: Ab November 2023 feiert die erste Staffel der erfolgreichen Anime-Serie "Call of the Night" Deutschland-Premiere. ProSieben MAXX zeigt außerdem die zweite Staffel "Goblin Slayer" in der Simulcast-Version ab Oktober 2023 im japanischen Original mit deutschen Untertiteln. Des Weiteren zeigt der Sender eine Spielfilmreihe des Kult-Regisseurs Makoto Shinkai, darunter die Deutschland-Premiere von "Weathering with You" ab November 2023 und brandneue Folgen "One Piece" ab dem Frühjahr 2024.

Original-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell