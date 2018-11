GO Sprachreisen - Betreute Sprachreisen und Sprach Camps

Augustdorf (ots) - Eine Sprache lernen und gleichzeitig mit anderen Jugendlichen Urlaub machen - geht das? GO Sprachreisen erfüllen jugendliche Urlaubswünsche und ermöglichen Sprachunterricht bei muttersprachlichen Lehrern. Durch dieses besondere Konzept muss niemand auf seine Auszeit in den Ferien verzichten, wenn man seine Sprachkenntnisse verbessern will. Denn GO Sprachreisen macht das Lernen einer Sprache auch in den Ferien zu einem echten Event. Gemeinsam mit anderen jungen Menschen lernen die Teilnehmer die Sprache besser kennen und bauen so mögliche Sprachhemmungen ab. Dabei kommt natürlich auch der Spaßfaktor nicht zu kurz, denn in einer Gruppe und in einem anderen Land macht das Lernen gleich doppelt viel Spaß.

Niemand ist bei GO Sprachreisen allein unterwegs. Bei jeder Reise werden GO Sprachreisen Teamer eingesetzt und bei Busreisen schon ab dem Einstieg. Die geschulten Teamer ab 20 Jahren mit Gruppenleitererfahrung und ausreichend Fremdsprachenkenntnissen haben zu jeder Zeit ein offenes Ohr bei Fragen und Problemen. Sie sind Ansprechpartner für die Jugendlichen, die Eltern und die Mitarbeiter vor Ort sowie in Deutschland. Darüber hinaus sorgen sie für ein umfangreiches Freizeitprogramm während der Reise. Ein Kinobesuch, Ausflüge in die nähere Umgebung und natürlich Aufenthalte am Strand gehören ebenso wie Disco und der Besuch Londons zum inkludierten Programm. Um während dieser Sprachreisen in Südengland mit mindestens 15 Lektionen pro Woche vor Ort mobil zu sein, ist das Busticket inklusive.

GO Sprachreisen basiert auf mehr als 30 Jahren Erfahrung des seit 1986 bestehenden Unternehmens VOYAGE Reiseorganisation GmbH als Veranstalter für Gruppen- und betreute Jugendreisen. Seit einigen Jahren gehört auch die Tochterfirma europartner language school ltd. mit dem gemeinsamen Angebot an Sprachreisen an die Südküste Englands fest zum Angebot dazu. GO Sprachreisen erfüllt höchste Qualitätsansprüche sowie die Vorgaben der Europäischen Sprachreise-Norm DIN EN 14804. Daher ist GO Sprachreisen nicht nur Mitglied im Fachverband deutscher Sprachreise-Veranstalter e.V. (FDSV), sondern trägt auch das Siegel des FDSV.

In Südengland gibt es zudem die Möglichkeit, Sprachreisen mit einem attraktiven Sport- oder Kreativprogramm zu buchen. Kick, Dance, Tennis, Splash, Sail, Surf, Act oder Paint sind Optionen, die dabei zur Wahl stehen.

Weitere Sprachreisen führen an attraktive Orte in Frankreich, Malta, Spanien, Irland und den USA. Die Unterbringung erfolgt in Privatunterkünften oder Residenzen. Darüber hinaus umfasst das Angebot auch Sprach Camps in Deutschland, Spanien, Italien und Österreich. Hier sind die Teilnehmer in Zeltcamps oder Jugendherbergen untergebracht.

So ist für jeden etwas dabei. Die neu erworbenen Sprachkenntnisse lassen sich in vielen Ländern direkt ausprobieren. Für die Teilnehmer bedeutet dieses Gesamtkonzept: Urlaub mit Spaß und ohne Eltern ist auch möglich, wenn gleichzeitig etwas gelernt wird. Und die Eltern dürfen sich entspannt zurücklehnen, weil sie wissen, dass ihrer Kinder gut betreut sind - in der Unterkunft, während der Sprachkurse und bei allen weiteren Freizeitaktivitäten. Denn das eigens dafür geschulte Team steht den Teilnehmern rund um die Uhr zur Verfügung.

GO Sprachreisen ist die Produktschiene für Sprachreisen der VOYAGE Reiseorganisation GmbH. Zu der VOYAGE Reiseorganisation GmbH gehört ebenfalls GO Jugendreisen für die Produktschiene "Betreutes Jugendreisen". VOYAGE ist einer der führenden Jugendreiseveranstalter in Deutschland und hat auf dem Gebiet der Jugendreisen mehr als 30 Jahre Erfahrung.

