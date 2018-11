GO Jugendreisen Katalog 2019 ab sofort verfügbar

Augustdorf (ots) - Ferien ohne Eltern und dennoch gut betreut und mit jeder Menge Action sind sowohl für die Kinder und Jugendlichen als auch für ihre Erziehungsberechtigten von hoher Bedeutung. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung als Reiseanbieter greift die VOYAGE Reiseorganisation GmbH mit ihrer Produktschiene GO Jugendreisen diesen Bedarf seit langem auf.

Das soll auch im Jahr 2019 nicht anders werden. Die Vorbereitungen für die neue Saison laufen bereits auf Hochtouren, alle buchbaren Reiseziele stehen fest und der entsprechende Katalog ist damit ab sofort verfügbar. Wer also schon jetzt das passende Ziel für sich finden und eine GO Jugendreise buchen möchte, sollte sich den Katalog anfordern und zuschicken lassen.

Darin enthalten ist eine ganze Vielzahl an Reisen für unterschiedlichste Zielgruppen. Angefangen bei Kinderreisen für die Jüngsten ab 8 Jahren bis hin zu Sport- und Partyreisen für Jugendliche oder begleitete Urlaube für junge Erwachsene ist alles dabei.

In den Sport Camps zum Beispiel gibt es neben Zeit zum Relaxen jede Menge Möglichkeiten, aktiv zu werden. Ob Surfkurs, Fußball, Mountainbike Tour oder Beachhandball - hier kann jeder seine Reise ganz individuell zusammenstellen und seinen Interessen nachgehen. Selbstverständlich werden dabei nicht nur die Sport-Aktivitäten von erfahrenen Sportteamern angeleitet, die gesamte Reise wird durch ein entsprechend geschultes Team vor Ort betreut.

Das ist auch bei den Sprachreisen so, deren besonderer Fokus auf Workshops und Einheiten zum Erwerb der Fremdsprache liegt. Neben den intensiven Übungseinheiten kommen aber auch hier Spaß und Gemeinschaft nicht zu kurz.

Aber auch ohne Sport- oder Sprachprogramm bieten die GO Jugendreisen allen Interessierten spannende Möglichkeiten. Strandurlaube mit Shopping-Trips in berühmte Metropolen oder Party-Reisen gehören zum vielfältigen Angebot. Dabei kann dann auch noch zwischen Zelturlaub, Jugendhotel oder gemütlichem Mobilehome gewählt werden.

Während es hier für die Jugendlichen attraktive Ziele in Italien, Spanien, Kroatien und vielen anderen europäischen Städten gibt, können auch Kinder ab einem Alter von 8 Jahren voll auf ihre Kosten kommen. An verschiedenen Orten in Deutschland, Österreich oder den Niederlanden wartet ein spannendes Sport- und Freizeitprogramm auf die Jüngsten, die so auch ohne ihre Eltern gut betreut verreisen können.

Ein besonderes Angebot der GO Jugendreisen richtet sich zudem an junge Erwachsene. "YOUNG TRAVEL" heißt die Produktschiene, bei der die jungen Menschen alle Freiheiten genießen dürfen, aber dennoch immer einen Ansprechpartner vor Ort haben und Ausflüge und andere Aktivitäten über das GO Jugendreisen-Team buchen können.

Für alle diejenigen, die mindestens 18 Jahre alt sind und nicht mehr nur innerhalb von Europa reisen möchten, hält GO Jugendreisen zudem Fernreisen in die USA, nach Kuba oder Südostasien bereit.

Nach mehr als 30 Jahren Erfahrung als führender Anbieter von Kinder- und Jugendreisen in Deutschland kann die VOYAGE Reiseorganisation GmbH damit auch in diesem Jahr einen Katalog mit einem besonders vielfältigen Programm für alle Ziel- und Interessengruppen vorlegen. Zu bestellen ist er ab sofort unter www.go-jugendreisen.de/katalog-bestellen

GO Jugendreisen ist die Produktschiene "Betreutes Jugendreisen" der VOYAGE Reiseorganisation GmbH. VOYAGE ist einer der führenden Jugendreiseveranstalter in Deutschland und hat auf dem Gebiet der Jugendreisen mehr als 30 Jahre Erfahrung.

presse@go-jugendreisen.de ; Telefon 05237-89080

