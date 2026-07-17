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E.ON Berechnung zum Fußball-WM-Finale: So viel Energie haben Spieler und Schiedsrichter auf dem Platz verbrannt

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München (ots)

Während des gesamten Turniers verbrauchen die Akteure in den 104 Partien rund 2,99 Millionen Kilokalorien

Das entspricht rund 3.472 Kilowattstunden und damit ungefähr der Energiemenge, die ein durchschnittlicher Drei-Personen-Haushalt im Jahr an Strom verbraucht

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, die mit dem Finale am kommenden Sonntag endet, ist auch energetisch ein Turnier der Superlative: In den 104 Spielen werden Feldspieler, Torhüter und Schiedsrichterteams nach Berechnungen des Energieanbieters E.ON zusammen rund 2,99 Millionen Kilokalorien verbrennen. Umgerechnet entspricht das einer Energiemenge von etwa 3.472 Kilowattstunden - und damit ungefähr dem jährlichen Stromverbrauch eines durchschnittlichen Drei-Personen-Haushalts.

Wie groß diese Energiemenge ist, zeigen Alltagsvergleiche: Mit 3.472 Kilowattstunden könnte ein Elektroauto rechnerisch rund 17.000 Kilometer weit fahren. Auch der jährliche Strombedarf einer effizienten Wärmepumpe in einem gut gedämmten Neubau kann in dieser Größenordnung liegen. Der größte Anteil der körperlichen Energieleistung entfällt mit rund 2,56 Millionen Kilokalorien auf die Feldspieler. Die Schiedsrichterteams kommen auf etwa 269.000 Kilokalorien, die Torhüter auf rund 156.000 Kilokalorien. Auf Basis dieser Berechnung kommen die eingesetzten Spieler der deutschen Nationalmannschaft in ihren vier Turnierspielen - eines davon mit Verlängerung - auf rund 55.000 verbrauchte Kilokalorien.

Die näherungsweise Berechnung erfolgte mit fachlicher Unterstützung der Abteilung Sporternährung im Institut für Biochemie der Deutschen Sporthochschule Köln. Grundlage der Auswertung waren Körpergewicht, Spielzeit und sogenannte MET-Werte. MET steht für "Metabolisches Äquivalent" und beschreibt den Energieverbrauch körperlicher Aktivitäten im Verhältnis zum Ruheumsatz. Für wettkampfnahes Fußballspielen wurde ein MET-Wert von 10 angesetzt. Für Torhüter sowie Schiedsrichterteams wurden auf Basis typischer Laufleistungen entsprechend angepasste Werte verwendet. Angenommen wurden ein durchschnittliches Körpergewicht von 80 Kilogramm und die reine reguläre Spielzeit ohne Aufwärmphase und Nachspielzeit. Spiele mit Verlängerung wurden bis einschließlich 13.7.2026 einbezogen. Der tatsächliche Energieumsatz kann je nach Spielintensität, Laufleistung, Einsatzzeit und individueller Konstitution abweichen.

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